Naurettavaa, törkeää, epäinhimillistä ja epätodellista.

Näillä sanoilla Jokerien entiset, KHL-ajanjakson aikana helsinkiläisseurassa työskennelleet, toimistotyöntekijät kuvailevat kohteluaan Joel Harkimon johtaman mutta konkurssiin ajautuneen Team Jokerit Oy:n alaisuudessa.

Työntekijät kokevat tulleensa ensin kaltoin kohdelluiksi Team Jokerit Oy:n alaisuudessa ja sen jälkeen vielä Jääkiekkoliiton päätöksenteossa.

He elivät viime syksystä lähtien täydellisessä epätietoisuuden tilassa vailla varmuutta ja haluavat nyt jakaa Ilta-Sanomien haastattelussa tarinansa. Asia on heidän kannaltaan edelleen niin arkaluonteinen, että he esiintyvät jutussa nimettöminä.

Joel Harkimon toimintatavat eivät miellyttäneet Jokerien toimistotyöntekijöitä.

Jokerien toimistotyöntekijöiden painajainen alkoi viime kesäkuussa, kun Jari Kurrin omistama, tuolloin vielä Jokerien toimintaa pyörittänyt Jokerit Hockey Club Oy, lomautti työntekijöitään kolmeksi kuukaudeksi.

Siinä vaiheessa Jokerit oli jättänyt KHL-kauden kesken ja yritti pikapaluuta SM-liigaan. Tulevaisuus oli kuitenkin epävarma.

”En tarkkaan tiedä, kuinka montaa ihmistä lomautus tuolloin koski, mutta arvioisin, että noin pariakymmentä”, eräs Jokerien entinen työntekijä kertoo.

”Se täytyy sanoa, että asiat hoidettiin tuolloin hyvin asiallisesti”, hän lisää.

Elokuun lopussa asiat kuitenkin muuttuivat täysin.

Jokerien työntekijät koottiin tapaamiseen Jokerien toimistolle. Tapahtumaan pystyi osallistumaan myös etänä Teamsin välityksellä.

Tapaamisessa Jokerien työntekijät saivat kuulla siirtyneensä liiketoimintakaupassa Kurrin johtamalta Jokerit Hockey Club Oy:ltä Team Jokerit Oy:n alaisuuteen.

Asiasta tiedotti Team Jokerit Oy:n asioita hoitanut asianajaja Leif Itäinen. Muutoin uusi jokeriyritys pysyi lähes kasvottomana.

”Meille kerrottiin vain se, että junioriseuran hallituksen jäsen Jorma Mäkinen on mukana Team Jokerit Oy:n hallituksessa. Mitään muuta ei kerrottu. Se tuntui todella oudolta”, entinen työntekijä sanoo.

Nykyään toki tiedetään, että kaiken taustalla oli Joel Harkimo. Hänen omistamansa yritys osti Jokerien liiketoiminnan Kurrilta, mutta tapaamisessa työntekijöille ei kerrottu mitään uudesta omistajasta.

”Juristi vain löi uudet lomautuslaput käteen Team Jokerit Oy:n puolesta. Olimme kahdeksan päivää töissä, koska tieto lomautuksesta täytyy antaa paria viikkoa etukäteen. Saimme siis kahdeksan päivän palkan”, työntekijä muistaa.

Jokerien työntekijät yrittivät tapaamisessa kysellä asianajaja Itäiseltä lisätietoja Team Jokerit Oy:stä mutta jäivät ilman vastauksia.

Tästä huolimatta Jokerien työntekijät joutuivat allekirjoittamaan salassapitosopimuksen.

”Allekirjoitimme sen, vaikka emme tienneet mistään mitään.”

Jokerien entisten työntekijöiden mukaan Jari Kurri piti alaisensa ajan tasalla tapahtumista.

Tällä kertaa työntekijöiden lomautus ei ollut määräaikainen vaan toistaiseksi voimassa oleva.

Epätietoisuus kasvoi.

Jokerien työntekijät jäivät odottamaan lisätietoja – turhaan. Työntekijät olivat hämmentävässä tilanteessa. He eivät tienneet, kenen yrityksessä olivat töissä tai edes kuka on heidän esimiehensä.

”Työnantajasta ei kuulunut pihaustakaan, ei pienintäkään savumerkkiä. En esimerkiksi tiennyt, kenelle minun olisi pitänyt kertoa, jos olisin halunnut irtisanoutua. Tai jos olisin halunnut vaikka siirtää puhelinliittymäni firmalta itselleni, niin en tiennyt keneen pitäisi olla yhteydessä”, työntekijä ihmettelee.

Toimittajat kaivoivat Joel Harkimon nimen nopeasti esiin. Vaikka Harkimon rooli Jokerien taustalla alkoi olla julkinen salaisuus, hän ei työntekijöiden mukaan ottanut heihin mitään yhteyttä.

”Olisi lähettänyt vaikka edes jouluna jonkin viestin, jossa olisi kertonut olevansa firman omistaja ja toivottanut hyvää joulua. Ja sanonut, että asioista tiedotetaan myöhemmin. Mutta nythän tämä oli henkilökunnan henkistä lyömistä. Voiko tällaista edes tapahtua?” entinen työntekijä ihmettelee.

”Koin sen todella ala-arvoiseksi ja nöyryyttäväksi toiminnaksi. Henkisesti se oli helvetin raskasta aikaa, koska epätietoisuus on ihmisen mielelle kaikista pahin olotila. Se, että hän piti meitä lomautettuna säästääkseen firman rahoja, jottei hänen tarvinnut maksaa irtisanomisajan palkkoja, oli naurettavaa pelailua”, eräs työntekijä sanoo.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Joel Harkimoa kommentoimaan työntekijöiden kertomia asioita.

Työntekijöiden mukaan täysi hiljaisuus Team Jokerit Oy:n ja työntekijöiden välillä jatkui Harkimon projektin päättymiseen saakka, vaikka Jokerien käänteistä uutisoitiin usein lehdissä.

Lehdistä työntekijät saivat myös lukea, että Harkimo oli esitellyt paluuideoitaan faniryhmille.

”Sekin tuntui helvetin pahalta, että faneille kerrotaan, mutta meille työntekijöille ei mitään.”

Kun Harkimo ensimmäisen kerran otti yhteyttä IS:n haastattelemiin työntekijöihin, viesti oli odotettu mutta masentava.

Työntekijöiden sähköposteihin kilahti 20. huhtikuuta viesti, jossa Harkimo kertoi hakeneensa Team Jokerit Oy:tä konkurssiin ja pahoitteli tilannetta.

IS on nähnyt viestin. Samana päivänä Harkimo kertoi konkurssihakemuksestaan julkisesti Twitterissä.

”Oli tiedossa ja yleinen naurunaihe, että hän ajaa firman konkurssiin heti vaalien jälkeen”, entinen työntekijä sanoo.

”Konkurssistahan seurasi se, että meidän saatavamme jäivät konkurssipesään. Taas tuli tunne, että meitä ajateltiin vain kulueränä. Että hakekaa rahoja konkurssipesästä tai palkkaturvasta tai mistä vain, että se on teidän oma asianne”, toinen entinen työntekijä sanoo.

Jokerien työntekijät voivat hakea konkurssitapauksessa korvausta Palkkaturvasta. Palkkaturvana maksettavien saatavien enimmäismäärä on 19 000 euroa samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella.

Erään työntekijän mukaan suuri syyllinen koko vyyhtiin on Jokerien junioriseura Jokerit ry.

”Jokerit ry on tehnyt tyhmimmät ratkaisut, jotka johtivat tähän tilanteeseen. Se on kardinaalimunaus, että he valitsivat Joel Harkimon firman vetämään projektia. Jos olisin Jokerit ry:ssä aktiivina, niin vaatisin hallituksen erottamista samantien. He ovat tehneet äärettömän ison hallan koko jokeriseuralle.”

Jokerit on nyt uuden, Mikko Saarnin johtaman, taustaryhmän alaisuudessa. Koska uusi jokeriyhtiö Jokerit Helsinki Oy ei tehnyt liiketoimintakauppaa Team Jokerit Oy:n kanssa, Team Jokerit Oy:n työntekijöiden saatavat jäivät konkurssipesään.

Entinen Hartwall-areena on ollut tyhjillään jo pitkään.

Pian Team Jokerit Oy:n konkurssiuutisen jälkeen Jokerien entisten työntekijöiden veri kiehahti uudestaan.

He eivät kerta kaikkiaan voineet sulattaa sitä, että Jääkiekkoliitto edellytti Saarnin uutta jokeriryhmää maksamaan ison korvauksen Jari Kurrin solmimista KHL:n valmentajasopimuksista.

” Jos olisin Jokerit ry:ssä aktiivina, niin vaatisin hallituksen erottamista samantien. He ovat tehneet äärettömän ison hallan koko jokeriseuralle.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Antti Pennanen, Tony Virta, Pekka Kangasalusta ja Markus Ketterer saavat purkukorvauksia Jokerien uudelta taustaryhmältä. Yhteensä summa on noin 125 000 euroa.

Jokerien entiset työntekijät ihmettelevät, miksi Jääkiekkoliitto asetti päätöksellään valmentajat ja toimistotyöntekijät eriarvoiseen asemaan eikä edellyttänyt korvauksia myös toimistolla työskennelleille ihmisille.

”Tuli suurena yllätyksenä, että Jääkiekkoliitto vaatii maksamaan valmentajille rahaa. Monet tuttavani ovat kysyneet minulta, että miksi meitä ei kohdella samalla tavalla kuin valmentajia. Ihmettelen sitä itsekin”, entinen työntekijä sanoo.

”Varmasti jokin selitys löytyy, mutta se on todennäköisesti tekninen selitys. Se tuntuu erikoiselta etenkin Harri Nummelan lausuntoja vasten.”

Jokerien entinen työntekijä viittaa Jääkiekkoliiton puheenjohtajan Nummelan lausuntoon, jossa hän perusteli uuden jokeriryhmän maksuvelvollisuutta oikeudenmukaisuudella ja yhdenvertaisella kohtelulla.

”Mielestämme tätäkin [Jokerien] yksittäistapausta täytyy peilata sääntöihin, joiden noudattamista muilta toimijoilta edellytetään”, Nummela perusteli Jokerien maksuvaatimusta aiemmin.

Työntekijän näkökulmasta juuri oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus eivät toteutuneet ainakaan valmentajien ja toimistotyöntekijöiden välillä.

Puheenjohtaja Nummela ja Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila vastaavat Jokerien entisten työntekijöiden kritiikkiin vetoamalla Jääkiekkoliiton kilpailusääntöihin ja yhteiskuntavastuuseen.

Niissä mainitaan, että konkurssin jälkeen sarjapaikkaa hakevan uuden toimijan täytyy maksaa pelaajien ja valmentajien palkkarästit ennen lisenssin myöntämistä.

Toimiston työntekijöistä ei mainita mitään.

Jääkiekkoliitto kertoo noudattaneensa Jokerien tapauksessa konkurssitilanteen sääntöjä, vaikka KHL:stä palanneen helsinkiläisseuran tilanne olikin täysin poikkeuksellinen.

Antilan ja Nummelan mukaan jo noin parikymmentä vuotta sitten luotu sääntöpykälä on perustunut siihen oletukseen, etteivät seurat maksa suurimmasta osasta pelaajiensa tai myöskään valmentajiensa palkkioista työttömyysvakuutusmaksuja, koska he eivät yleensä ole päätoimisessa työsuhteessa,

Työttömyysvakuutusmaksuilla puolestaan rahoitetaan Palkkaturvaa.

”Koska emme tältä osin osallistu Palkkaturvan rahoitukseen, ei ole vastuullista, että pelaajien ja valmentajien rästipalkkoja korvataan yhteiskunnan rahoista. Lajin täytyy hoitaa ne itse”, Harri Nummela sanoo.

”Valmentajien ja pelaajien sopimussuhteissa on toki eroja. Mutta on oltava jokin pääsääntö yleisimmän tilanteen mukaisesti.”

Jokerien tilanteessa kuitenkaan on tuskin kyse siitä, etteivät huippuvalmentajat olisi päätoimisia, työsuhteessa toimivia työntekijöitä ja ettei heidän palkoistaan siksi olisi pitänyt maksaa työttömyysvakuutusmaksuja.

Eikö siis ole niin, että Jääkiekkoliitto on asettanut valmentajat ja työntekijät eriarvoiseen asemaan?

”Olemme aikoinaan valinneet nämä tietyt velvoitteet, joihin on olemassa perusteensa. Olemme linjanneet, että heidän kohdallaan, jotka urheilun ytimen ympärillä ansionsa tekevät, toimimme näin. Eivät nämä helppoja asioita ole ja raja on vedettävä johonkin”, Antila sanoo.

Tärkeä kysymys on, olisiko Jääkiekkoliiton tarpeellista päivittää kilpailusääntöjään vastaamaan paremmin nykyaikaa, jotta seurojen urheilu- ja toimistopuolen työntekijät olisivat tasavertaisemmassa asemassa.

”Arvioimme kilpailusäännöt vuosittain, viimeksi teimme näin loppuvuodesta 2022. Seuraavan kerran kilpailusäännöt kokonaisuutena ja kaikissa yksityiskohdissaan ovat tarkastelun kohteena ensi syksynä”, Nummela viestittää.

”Seurojen konkursseja tapahtuu onneksi varsin harvoin, ei edes joka vuosi, ja tapaukset ovat keskenään monesti aika erilaisia. Mahdollisia muutoksia on tarpeen harkita huolellisesti eikä yksittäisten, kaikissa tilanteissa toimivien sääntöjen muotoilu ole helppoa tai aina edes mahdollista. Olivatpa säännöt yksityiskohdissaan mitkä tahansa”, harkintaa ja arviointia niiden soveltamisessa tarvittaneen yksittäisissä tapauksissa myös jatkossakin.

Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila taustoitti lisenssisääntöjä.

Jokerien työntekijät eivät ole tyytyväisiä Jääkiekkoliiton vastauksiin.

”Kai Jääkiekkoliitollakin pitäisi joku moraali olla? Tässähän oli kyseessä ennakkotapaus”, yksi Jokerien entinen työntekijä sanoo.

”Tämä on monille perheille iso draaman aihe elämässä. Ymmärrän toki niitäkin ihmisiä, jotka nyt sanovat, että mitäs menit Jokereihin töihin. Heillä on oikeus siihen. Mutta voin rehellisesti sanoa, että minä ajattelin vain tekeväni töitä. Tekisin tietenkin nyt toisen valinnan”, eräs työntekijä sanoo.