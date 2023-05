Huuhkajien kesäkuun EM-karsintaotteluihin on myyty yhteensä yli 50 000 lippua.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen tämän vuoden kotimaaottelut ovat menneet erittäin hyvin kaupaksi. Kesäkuun otteluihin Sloveniaa ja San Marinoa vastaan on myyty yhteensä jo 51 000 lippua.

16. kesäkuuta pelattavaan EM-karsintaotteluun Sloveniaa vastaan on myyty 29 000 lippua, joten ottelun lipunmyynti lähestyy hyvää vauhtia loppuunmyydyn ottelun rajapyykkiä. Olympiastadionin kapasiteetti jalkapallo-otteluissa on 32 500 katsojaa.

19. kesäkuuta pelattavaan EM-karsintaotteluun San Marinoa vastaan kiinnostaa sekin todella hyvin, sillä otteluun on myyty 22 000 lippua. Ottelun katsojamäärässä on mukana myös 5 000 junioria, joille on myyty joukkuelippuja.

Suomi pelasi edellisen kerran kotimaaottelun San Marinoa vastaan vuoden 2010 EM-karsinnoissa, ja silloin ottelun yleisömäärä jäi hieman yli 8 000 katsojaan.

Palloliiton tavoitteena on saada Olympiastadion täyteen kaikissa viidessä kotiottelussa EM-karsinnoissa tänä vuonna