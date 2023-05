Glorian voimistelijat ovat kuin lentoon lähdössä, kun he viimeistelevät esitystään joukkuevoimistelun EM-kisoihin viikonloppuna Vantaalla.

Voimistelijat ponnistavat korkealle ilmaan. Kädet ojentuvat eteen ja jalat levittäytyvät sivuille siiviksi. Välillä tehdään seitsemän voimistelijan ihmistorni.

Ohjelma myötäilee Marzi Nymanin kappaletta Älä nukahda vielä, jonka on tarkoitus siivittää helsinkiläisjoukkue toiseen peräkkäiseen arvokisamitaliin.

Nymanin alkuperäinen kappale kestää yhdeksän minuuttia, mutta Glorian päävalmentaja Riikka Penttilä ja toinen valmentaja, koreografi Riia Kivimäki ovat työstäneet siitä kahden ja puolen minuutin kisaesityksen.

Penttilä kertoo, että joukkueen ohjelma vaatii taakseen vahvan musiikin, jotta se näkyy liikkeissä.

”Ensin mietimme, että onko musiikki jo liian vaativa. Ennen meillä on ollut viulupainotteista musiikkia”, Penttilä sanoo.

Alkuun ohjelma olikin vaativa, mutta kun sitä treenataan illasta toiseen viitenä päivänä viikossa, yksityiskohdat ovat alkaneet osua kohdalleen.

”Ohjelma ei ole koskaan valmis. Se on loputun työ, aina löytyy korjattavaa. Kun hiotaan yhtä liikettä, se on millintarkkaa hienosäätöä sormista varpaisiin”, Penttilä sanoo.

Glorian voimistelijoiden ihmistorni.

Menetysmittareissa Gloria on ollut pitkään ”se kolmas suomalaisjoukkue” Minettien ja espoolaisen OVO Teamin takana.

Penttilän valmennuksessa Gloria on kavunnut uudelle tasolle. Viime syksyn MM-kisoissa Gloria nousi Minettien jälkeen kolmanneksi. Joka toinen vuosi järjestettävissä EM-kisoissa Minetit oli viimeksi toisena.

Maakiintiön vuoksi korkeintaan kaksi suomalaisjoukkuetta pääsee lauantaina karsinnasta sunnuntain finaaliin Vantaalla. Minettien ja Glorian kanssa finaalipaikka tavoittelevat espoolainen OVO Team ja jyväskyläläinen Sirius.

”Vuosia monet sanoivat, ettei meillä ole mahdollisuutta päästä arvokisoissa maakiintiön vuoksi finaaliin. Se oikeastaan vain kasvatti matkan varrella motivaatiota. Koko valmennustiimi on uskonut finaalipaikkaan. Valmennustiimistä rakennetaan luottamus myös joukkueelle”, sanoo Penttilä, joka on ollut 13 vuotta ammattivalmentajana.

Penttilän ja Kivimäen tukena kuuden hengen valmennustiimissä ovat Pia Räikkä, Tinja Salminen, Hanna Korjus (baletti) ja Sergio Navadijo (fysiikka).

Gloriassa on kaksitoista voimistelijaa kahdesta seurasta, Elise Gymnasticsista ja Pakilan Voimistelijoista.

Glorian 21-vuotias kapteeni Erika Luoto tietää, miksi Gloria on hitsautunut vuosien saatossa niin yhtenäiseksi ryhmäksi.

”Joukkuekaverit, hyvä henki ja avoin kommunikaatio valmennustiimin kanssa. Puhumme yhdessä myös vaikeista asioista. Urheilijoiden näkemystä ja parannusehdotuksia kuunnellaan tarkoin”, Luoto sanoo.

Myös Luoto pitää kisaohjelmaa vaativana. Se vaatii hyvää fysiikkaa, kun syke nousee lähelle maksimia.

”Ohjelma on aika rankka, vaikka hyppyjä on vähennetty. On myös henkisesti rankkaa, koska ohjelmassa ei saa olla kymmentä sekuntia samassa kohdassa.”

Luodon mukaan avoin keskustelukulttuuri auttaa ja kehittää ryhmädynamiikkaa.

”On tärkeää, että voidaan puhua luottamuksellisesti.”

” ”Kaikki valmentajat puhuvat, että tuomaritoimintaa pitäisi kehittää. Se ei ole salaisuus.”

Joukkuevoimistelu perustuu urheilijoiden millintarkkaan yhteistyöhön. Liikkeiden ja hyppyjen pitää olla yhdenmukaisessa tasapainossa. Koska kyseessä on arvostelulaji, tuomaripisteet ratkaisevat.

Syksyn 2021 MM-kisoissa Helsingissä tuomariston epäiltiin manipuloineen finaalipisteitä tavalla, jolla se sai haluamansa joukkueet tiettyyn järjestykseen.

Minettien voittoa ei asetettu kyseenalaiseksi. Sen sijaan neljänneksi jääneen espoolaisen OVO Teamin päävalmentaja Anneli Laine-Näätänen kyseenalaisti venäläisen ja bulgarialaisen tuomarin toiminnan.

Vantaalla ei ole paikalla venäläisiä joukkueita. Tuomarilistat eivät ole julkisia. Ukrainaa EM-kisoissa edustaa kahdeksan voimistelijan joukkue Grand Victory.

Vuoden alussa voimaan tulleilla sääntömuutoksilla haluttiin lisätä joukkueiden välisiä eroja ja tasapainottaa tuomarien näkemyksiä.

Huomattavin muutos säännöissä koski maksimipistemääriä, joka nousi 20:stä 30:een. Arvioitavat osa-alueet ovat edelleen tekninen, taiteellinen ja voimistelusuoritus

Lajin luonteeseen kuuluu, ettei jokaista asiaa voi mitata senttimetreissä tai sekunneissa. Luvattua videotarkastusta ei kuitenkaan ole saatu käyttöön.

Lue lisää: Säännöt muuttuvat mutta videotarkistuksia ei vielä tule joukkuevoimisteluun

Glorian päävalmentaja Riikka Penttilä harrasti rytmistä kilpavoimistelua 7–19-vuotiaana ja myöhemmin joukkuevoimistelua.

Glorian päävalmentaja Penttilä ja kapteeni Luoto tunnistavat ongelmat, mutta haluavat olla varovaisia sanoissaan.

”Kaikki valmentajat puhuvat, että tuomaritoimintaa pitäisi kehittää. Se ei ole salaisuus. Asiaa pitäisi tarkastella laajemmin”, Penttilä sanoo.

”Ongelma syntyy, kun joka kisoissa on samat tuomarit. Olisi parempi, että ne vaihtuisivat”, jatkaa Luoto, joka on ollut Glorian joukkueessa viisi vuotta, pitempään kuin kukaan toinen.

Luodolla on muutenkin jännittävä viikko. Hän valmistui tänä keväänä ylioppilaaksi Haukilahden lukiosta Espoosta ja haki opiskelemaan Aalto-yliopistoon.

”Toivon enemmän menestystä voimistelussa. Opiskella voi myöhemminkin.”

Joukkuevoimistelun EM-kisat lauantaina ja sunnuntaina Energia-areenalla Vantalla. Nuorten finaalit sunnuntaina kello 12 ja aikuisten kello 13.45.

Lue lisää: HS selvitti: Joukkue­voimistelun MM-kisoissa Helsingissä tuomari­skandaalin ainekset – Vietiinkö Suomelta toinen mitali?

Lue lisää: Tamperelainen Minetit hurmasi yleisön ja voitti joukkuevoimistelun maailmanmestaruuden: ”Mahtava fiilis”

Lue lisää: Voimisteluryhmä Gloria tavoittelee Helsingin MM-kisoista menestystä Forrest Gumpin teemalla – Ensin idea arvelutti jopa valmentajaa