Yhdysvaltain jalkapallomaajoukkue sai huippuvahvistuksen, joka olisi voinut edustaa tulevaisuudessa Englantia tai Nigeriaa.

Yhdysvaltojen miesten jalkapallomaajoukkue sai huippuvahvistuksen Ranskan liigasta, kun Folarin Balogun päätti edustaa Yhdysvaltoja Englannin sijasta.

21-vuotias Balogun on pelannut aiemmin Yhdysvaltain alle 18-vuotiaiden maajoukkueessa ja myöhemmin myös Englannin alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa 13 ottelua tehden seitsemän maalia.

Uutistoimisto AP:n mukaan Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa kertoi tiistaina hyväksyneensä Yhdysvaltain jalkapalloliiton hakemuksen Balogunin edustusoikeuden vaihtamisesta Yhdysvaltoihin Englannista.

21-vuotias hyökkääjä olisi voinut myös edustaa nigerialaissyntyisten vanhempiensa takia Nigeriaa. Balogun syntyi vanhempiensa ollessa matkalla Yhdysvalloissa mutta kasvoi myöhemmin Lontoossa.

Balogunin edustusoikeuden vaihto on takaisku Englannin alle 21-vuotiaiden maajoukkueelle, joka osallistuu tulevana kesänä EM-kisoihin Romaniassa ja Georgiassa. Englannin jalkapalloliiton piti myös hyväksyä edustusoikeuden siirtäminen.

Balogun on Valioliiga-seura Arsenalin pelaaja, ja on pelannut tällä kaudella lainasopimuksella Ranskan liigan Reimsissä. Hän on Ranskan liigan maalintekijätilastossa viidennellä sijalla tehtyään 19 maalia. Kaudesta on pelaamatta vielä kolme ottelukierrosta.