”Raskaiden potkijoiden” pelaajaksi päästäkseen pitää olla merkittävän lihava.

Saksassa on perustettu uusi jalkapalloliiga ylipainoisille pelaajille. Yksi seuroista on nimeltään Heavy Kickers, jonka jäseneksi eivät kelpaa normaalipainoiset ihmiset. Heavy Kickersin pelaajan painoindeksi on oltava vähintään 31 eli pelaajan on oltava merkittävän lihava.

”Kaikkien pitäisi pelata”, Heavy Kickersin perustaja ja manageri Mike Kraus sanoi uutistoimisto Reutersille.

Krausin mukaan myös hitaampien pelaajien pitäisi voida kilpailla, eikä vain jämähtää vaihtopenkille.

Ylipainoisten jalkapalloliigaa (UEFL) oli perustamassa kuusi seuraa Nordrhein-Westfalenin osavaltiosta.

UEFL:n otteluissa joukkueilla on seitsemän kenttäpelaaja ja maalivahti. Ottelut ovat kestoltaan kaksi kertaa 35 minuuttia.

”On tämä parempaa kuin istua kotona perunalastujen kanssa. Olen mieluummin kentällä pitämässä hauskaa”, Kraus sanoi.

Hänen mukaansa yhteisön luominen on tärkeämpää kuin tarkat säännöt pelaajien painosta.

”Meillä on erityinen sääntö, että pelissä saa olla korkeintaan kaksi pelaajaa, jotka eivät ole enää ylipainoisia.”

Toistaiseksi ylipainoisten liigaa pelataan vain yhdessä Saksan osavaltiossa, mutta Kraus toivoo idean leviävän ympäri Saksaa.

”Toivomme, että tämä leviää, mutta se jää nähtäväksi. Se on toiveemme.”

Englannissa on pelattu vastaavanlaista jalkapalloliigaa, jossa pelaajien painoindeksin pitää olla 30.