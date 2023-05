Saudiarabialaisen LIV-kiertueen pelaajat saavat jatkaa golfin isoissa arvoturnauksissa.

Tulinen espanjalainen ja viilipyttymäinen amerikkalainen.

Se on lähtökohtana, kun golfin kauden toinen major-turnaus, US PGA Championship alkaa torstaina New Yorkin osavaltiossa Rochesterissa.

Oak Hillin kentällä mittaa toisistaan ottaa golfin maailmanlistan kärkikaksikko Jon Rahm ja Scottie Scheffler.

Kauden ensimmäisessä majorissa Mastersissa huhtikuussa ykkösenä oli Rahm, kun Schffler sai tyytyä jaettuun kymmenenteen sijaan.

Mastersin lisäksi Rahm on voittanut tällä kaudella kolme muuta kilpailua Yhdysvaltojen ammattilaiskiertueella PGA:lla.

Scheffler on ollut tasaisen varma 13 edellisessä kilpaluissaan, joissa on ollut huonoimmillaan kahdestoista ja voittanut kaksi.

”Yritän tulla joka kisaan hyvällä asenteella enkä painota liikaa tulosta”, Scheffler yksinkertaisti pelifilosofiansa PGA Championshipin ennakkotunnelmista.

Scheffler kertoi, että kamppailu Rahmia vastaan on hänelle iso motivaattori.

Rahm ja Scheffler on kisanneet tasaisesti maailman ykköspaikasta. Rahm nousi niskan päälle heinäkuussa 2021, mutta Scheffler nousi kärkeen maaliskuussa 2022.

Pohjoisirlantilainen Rory McIlroy (maailmanlistalla 3.) otti kärkipaikan lokakuussa 2022, kunnes Scheffler nappasi sen takaisin helmikuussa 2023. Mastersin voitollaan ykköseksi nousi Rahm.

Torstaina Oak Hillillä aloittaa 156 pelaajaa. Joukossa ei ole suomalaisia. Pohjolan kärkeä edustavat Norjan Viktor Hovland (11.) ja Ruotsin Alex Noren (52.).

Muista eurooppalaisista pelaajista Puolan Adrian Meronk voitti toukokuun alussa Italian avoimet Marco Simonen kentällä Roomassa.

Ryder Cup pelataan samalla kentällä syksyllä. Meronk tavoittelee paikkaa Euroopan joukkueessa, jonka kapteenilla Luke Donaldilla on käytettävissään peräti kuusi villiä korttia.

PGA Championshipillä nähdään myös Saudi-Arabian rahoittamalla LIV-kiertueella käyviä pelaajia. Heistä Brooks Koepka oli toinen Mastersissa ja Phil Mickelsson kolmas.

Dustin Johnson oli Mastersissa 48., ja yrittää nyt parantaa siitä.

LIV:llä pelaavia ei voi valita Yhdysvaltojen tai Euroopan Ryder Cupin joukkueisiin.

PGA Champioshipin neljäs ja ratkaiseva kierros pelataan sunnuntaina.