Kaapo Kakko ja Mikko Rantanen ovat tympääntyneitä MM-kisoissa sallittuun kahvaukseen.

Tampere

Jääkiekkomaailma on vahvasti kaksinapainen. Vanhalla mantereella on eurooppalainen kiekkoskene ja toisella puolella rapakkoa hallinnoi NHL.

Kaukalon koko on konkreettisin ero eurooppalaisen ja pohjoisamerikkalaisen jääkiekon välillä. Sitten ovat tyyli- ja tulkintaerot.

Viiden vuoden tauon jälkeen MM-kisoissa pelaava Colorado Avalanchen supertähti Mikko Rantanen on yllättynyt tuomarilinjasta Tampereen MM-turnauksessa.

"Olen yllättynyt, että noinkin paljon saa kahvata. Pelissä Ruotsia vastaan sai muutamassa maalipaikassa kahvata aika kovaa”, Rantanen kommentoi tiistain harjoitusten jälkeen.

”Ehkä se on linja täällä. Edellisistä MM-kisoista on kulunut jo sen verran aikaa, että en tiedä, mikä linja on ollut aikaisemmin.”

Mikko Rantanen on Leijonien merkityin mies vastustajan vinkkelistä.

Leijonien toiseksi nimekkäin NHL-vahvistus Kaapo Kakko on pannut saman merkille kuin Rantanen. Siirtyminen NHL-askista MM-jäille ei ole ollut saumaton.

”On ihmetyttänyt tilanteet, mistä ei ole vihelletty. Se on mennyt vähän jopa tunteisiin. Tuntui, ettei mistään anneta jäähyä”, hämmästeli Kakko, joka on kerännyt kolmessa MM-pelissä yhden syöttöpisteen.

Myös Rantanen on tuskaillut tehojensa kanssa. Turnauksen nimekkäin tähti on kerännyt kolmeen peliin kaksi syöttöpistettä.

Maanantain iltapelissä Ruotsia vastaan Rantanen hiiltyi kunnolla toisen erän lopuksi, kun pilli ei soinut maalipaikassa.

Rantanen kävi antamassa erän päätteeksi tulikiven katkuisen palautteen päätuomarin suuntaan.

”Jos rike tulee maalipaikassa ja käsi ei nouse ylös, niin kysyn tuomarilta, että mikä homma. Yritän kuitenkin olla kuluttamatta liikaa energiaa tuomareihin”, Rantanen ilmoitti.

Kakon kaltaiselle pelaajalle roikkumista ja estämistä suosiva tuomarilinja ei sovi alkuunkaan.

Raamikas 22-vuotias New York Rangersin laitahyökkääjä on paljon kiekossa kiinni.

”Tuntui, että aika kiekon kanssa meni ihan hukkaan, ja loppujen lopuksi olin katollaan, kun vastustaja sai roikkua aika paljon. Muutamasta tilanteesta olisi pitänyt viheltää. Siellä sai repiä ja roikkua. En tiedä, oliko tuomareilla vähän huono päivä vai mitä”, Kakko sanoi.

NHL:ssä sitomiseen ja roikkumiseen puututtiin takavuosina kovalla kädellä, mikä siisti villiksi äitynyttä estämispeliä.

NHL:n linjaan tottuneille pelaajille MM-kisojen linjassa on vielä pureskelemista.

”Jos isossa kaukalossa pääsee pakista eroon, on kauhea etu, jos pakki saa roikkua sen jälkeen paidassa ja pääsee takaisin ”oikealle” puolelle. Sen jälkeen peli menee taas kulmissa taisteluun”, sanoi Kakko.

Kakko toivoo, että tuomarilinja muuttuisi tiukemmaksi tältä osin.

”Kovaa saa pelata, mutta jossain kohtaa menee raja.”

Rantanen peräänkuuluttaa ennen kaikkea tasapuolisuutta.

”Kovaa saa kahvata. Toivottavasti se sallitaan sitten molempiin suuntiin, että mekin saadaan antaa samalla mitalla. Kyllä ne tuomaritikin parhaansa yrittävät.”