Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti keskiviikkona kaikkien valtionavustusten takaisin­perinnästä Kymiringin moottoriradan konkurssipesältä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö perii miljoonien eurojen valtionavustukset takaisin moottorirataa pyörittäneen Kymiring oy:n konkurssipesältä.

Valtionavustuksia myönnettiin aikanaan kolmessa erässä.

”Olen tänään [keskiviikkona] allekirjoittanut loputkin paperit. Kaikkia kolmea myönnettyä valtioavustusta peritään takaisin”, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylitarkastaja Esko Ranto.

Ministeriö hakee rahoja takaisin valtionavustuslain perusteella.

Konkurssitilanteessa takaisinperintä on mahdollista. Lahden ja Kouvolan välissä Iitissä sijaitseva Kymiring hakeutui konkurssiin noin kuukausi sitten.

Kymiring oy:n konkurssihakemuksessa valtionosuuksien kokonaissumma on 6,5 miljoonaa euroa, mutta Ranto ei kommentoi perittävän summan suuruutta.

”Summaa en voi kommentoida. Siinä on laskentaperuste, joka ei ole välttämättä sama, mitä on myönnetty. Sitä emme voi paljastaa. Tässä pitää arvioida omaisuuden käypä arvo ja suhteuttaa siihen takaisinperintä. Tämä tieto on liikesalaisuuden alaista tietoa.”

Kymiringin velat on reilut 20 miljoonaa euroa, josta vakuudellisia velkoja on noin 10,5 miljoonaa euroa.

Valtionavustukset eivät kuulu vakuudellisiin velkoihin, joten rahojen takaisin saaminen valtion kassaan on epätodennäköistä.

”En halua sitäkään kommentoida. Se on konkurssipesän hoitajan asia katsoa, miten hän saa omaisuutta realisoitua ja minkälaisen jakoesityksen hän aikanaan tekee. Totta kai meidän juristimme tätä seuraa ja valvoo”, Ranto sanoo.

Rannon mukaan Kymiringin avustuspäätökset ja siihen pyydetyt lausunnot on aikanaan tehty samoin menetelmin kuin liikuntapaikkarakentamisen avustuspäätöksissä yleensäkin.

”Valtionavustettu liikuntapaikkahan eli varsinainen moottorirata valmistuikin jo useita vuosia sitten. Yhtiön ongelmat ovat alkaneet sen jälkeen”, Ranto toteaa.

Kymiringin suunnittelu alkoi vuonna 2007. Rata valmistui vuonna 2019 ja radalla piti ajaa MotoGP-osakilpailu vuonna 2020.

Se peruuntui koronapandemian myötä ja näin tapahtui myös 2021. Vuodelle 2022 suunnitellun MotoGP:n lähestyessä rataa ei saatu kisakuntoon, ja tapahtuma peruttiin.