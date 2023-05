Ivan Toney sai lisäksi noin 57 000 euron sakot.

Brentfordin ja Englannin miesten jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Ivan Toney on saanut kahdeksan kuukauden pannan kaikkeen jalkapallotoimintaan vedonlyöntiä koskevien sääntöjen rikkomisesta.

Toneyn väitettiin rikkoneen vedonlyöntiä koskevia sääntöjä peräti 262 kertaa vuosina 2017–2021. Englannin jalkapalloliitto FA perui 30 epäiltyä sääntörikkomusta, ja Toney myönsi jäljelle jääneet 232.

Hän sai lisäksi 50 000 punnan eli vajaan 57 000 euron sakon. Toney saa palata joukkueensa harjoituksiin 17. syyskuuta eli neljä kuukautta ennen pelikieltonsa päättymistä.

Ammattijalkapalloilijoiden vedonlyöntiä koskevat säännöt ovat Englannissa tiukat. Ne kieltävät kaiken vedonlyönnin pelaajilta myös peleistä, joihin pelaaja ei itse ota osaa.

Toney, 27, on tehnyt tällä kaudella 20 osumaa Englannin Valioliigassa ja on maalipörssissä kolmantena. Hän on pelannut Englannin miesten maajoukkueessa yhden ottelun.

FA kertoi Toneyn rangaistuksesta keskiviikkona kotisivuillaan.