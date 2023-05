Tämän kauden saavutuksiaan kentällä ylivoimainen Manchester City ei menetä. Tuleviin pokaaleihin jää silti tahroja epäilyksistä, että niitä ei ole ansaittu puhtain keinoin, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Miten ansaittu on voitto, jos se on hankittu viekkaudella ja vääryydellä? Mestarien liigan finaalipaikan keskiviikkona hankkinut Manchester City näyttää tällä hetkellä maailman parhaalta jalkapallon seurajoukkueelta, mutta tuloksen taustalla on muutakin kuin jalkapalloilullisia onnistumisia.

15 vuoden omistajuutensa aikana Mansour bin Zayed Al Nahyanista on tullut yksi menestyneimmistä jalkapalloseuran omistajista Euroopassa. Manchester Cityn palkintokaappiin on aseteltu 15 vuoden aikana kuusi Englannin Valioliigan mestaruuspokaalia, kaksi Englannin cupin pokaalia ja kuusi liigacupin pokaalia.

Tänä keväänä kaappi saattaa täydentyä taas yhdellä Valioliigan mestaruudella ja pitkään himoitulla Mestarien liigan voitolla.

Suuri osa edellä mainituista palkinnoista on hankittu huijaten, mikäli epäilykset Cityn sääntörikkomuksista todistetaan paikkansapitäviksi. Cityn epäillään rikkoneen Englannin Valioliigan taloudellisen reilun pelin sääntöjä satakunta kertaa yli yhdeksän vuoden ajanjaksolla vuodesta 2009 vuoteen 2018. Sinä aikana City voitti Valioliigan kolmesti.

Valioliigan säännöt on laadittu varmistamaan, että seurat käyttäisivät jotakuinkin niin paljon kuin tienaavat. Sääntöjä voi sitten rikkoa paisuttelemalla tuloja tai piilottamalla kuluja.

Valioliigan mukaan City on rikkonut myös Euroopan jalkapalloliiton Uefan taloudellisen reilun pelin sääntöjä viiden vuoden ajanjaksolla.

Cityä on yritetty rangaista aiemminkin. Helmikuussa 2020 Uefa heitti Cityn ulos seurajoukkuekilpailuistaan kahdeksi vuodeksi ja määräsi 30 miljoonan euron sakon. Urheilun vetoomustuomioistuin kumosi pannan ja pienensi sakon kymmeneen miljoonaan euroon. Sakko tuli Cityn yhteistyökyvyttömyydestä tutkinnassa.

Sellainen mitätön sakko tuntuu Cityn taloudessa jokseenkin yhtä paljon kuin yksittäinen hiekanjyvänen sheikki Mansourin kengänpohjan alla hänen astellessaan Arabiemiraattien varapääministerinä emiraatin kaduilla.

Uefan syytteet City onnistui kumoamaan, mutta Valioliigan syytteissä se ei onnistu samalla tavalla. Syyniin joutuvat todisteet, joita Valioliiga vyöryttää Cityn vääryyksistä. Uefan ja Valioliigan syytökset alkoivat portugalilaishakkerin hankkimista sähköposteista.

Cityn epäiltyä vääryyksiä tutkii riippumaton tutkintakomissio. Sen päätöksestä City voi valittaa myöhemmin mahdollisesti perustettavalle valituslautakunnalle. Urheilun vetoomustuomioistuimeen City ei voi valittaa.

Prosessi etenee julkisuudelta piilossa, tuomio julkaistaan joskus tulevaisuudessa ja mahdollinen rangaistus koskee jotain tulevaisuuden kautta. Tämän kauden saavutuksiaan kentällä ylivoimainen Manchester City ei menetä. Tuleviin pokaaleihin jää silti tahroja epäilyksistä, että ne eivät ole puhtain keinoin ansaittuja.

Epäilykset ja syytökset kertovat omaa kieltään siitä, miten absoluuttisella huipputasolla jalkapallon urheiluhenki on rikki. Kilpailun puhtauden ja reiluuden palauttamiseksi pitäisi eurooppalaisen huippujalkapalloilun seuratalouden olla paljon nykyistä läpi­näkyvämpää.

Vääristynyttä kilpailua ei korjata yhdellä tai kahdella keinolla, mutta yhtenä ratkaisuna kilpailujen tasapäistämisessä voi olla palkkakatto, jonka käyttöönottoa Uefassa pohditaan.