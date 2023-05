Awak Kuierilla on nyt elämänsä tilaisuus – kehitystä on tultava

Awak Kuier aloittaa kolmannen kautensa kovassa WNBA-liigassa, kirjoittaa Mikko Pajala.

Suomen naisten koripallon suurimman tähden Awak Kuierin joukkue Dallas Wings viimeisteli hiljattain kokoonpanonsa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa käynnistyvälle WNBA-kaudelle.

Kuten odottaa saattoi, löytyi vuoden 2021 varaustilaisuudessa toisena valittu Kuier lopullisesta kokoonpanosta.

Wings valitsi tuolloin varaustilaisuudessa myös ensimmäisellä vuorolla. Ykkösvalinta kohdistui Charli Collieriin – joka oli nyt karsittujen pelaajien joukossa vain kahden WNBA-kauden jälkeen.

Tämä tarkoittaa Kuierin uran kolmannelle WNBA-kaudelle kasvavaa roolia. Samalla se osoittaa myös, ettei WNBA-seuroilla ole malttia loputtomiin.

Kuierin kohdalla on tosin huomioitava, että hänet varattiin käytännössä kaksi vuotta etuajassa. Hän täyttää elokuussa vasta 22 vuotta.

Vuoden 2021 varausluokasta vaikuttaa joka tapauksessa muodostuvan poikkeuksellisen huono.

Avauskierroksen 12 pelaajasta WNBA-seurojen kokoonpanoissa on tällä hetkellä enää kolme pelaajaa. Kaikkiaan 36 pelaajasta paikkansa on pitänyt vain seitsemän.

Osittain tilanne johtuu myös yhdestä WNBA:n huomattavasta rakenteellisesta ongelmasta.

Kokoonpanot ovat hyvin pieniä, sillä joukkueeseen mahtuu vain 12 pelaajaa. Yhteensä pelipaikkoja sarjan 12 joukkueessa on siis vain 144.

Kuierille kyseessä on muutenkin uran suuntaa pitkälti määrittävä kausi. Jatkossa WNBA-säännöt eivät salli pelaajien liittymistä joukkueiden mukaan edes kesken harjoitusleirien, vaan mukana on oltava aivan alusta lähtien.

Tämä tekee sekä Euroopassa että WNBA:ssa vuorotellen pelaamisesta lähes mahdotonta, joten valinta on tehtävä suuntaan tai toiseen.

Toissa vuoden ykkösvaraus Charli Collier (toinen oik.) sai ennen kauden alkua lähtöpassit Dallas Wingsistä. Satou Sabally (vas.), Awak Kuier ja Teaira McCowan sen sijaan jatkavat.

Viimeisimmässä karsinnassa Wingsin kokoonpanosta lähti kaksi sentterikykyistä pelaajaa, joten puhdas sentteri joukkueessa on ainoastaan parimetrinen Teaira McCowan.

Mikäli Wings saa loukkaantumisten vuoksi poikkeusluvan kokoonpanonsa täydentämiseen, tulisi mukaan luultavasti yksi isokokoinen pelaaja lisää. Siihen asti 193-senttinen Kuier ja samanmittainen Satou Sabally ovat nyt joukkueensa toiseksi pisimmät pelaajat.

Tämä tarkoittanee sitä, että Kuieriakin tullaan käyttämään myös niin kutsutulla vitospaikalla hänelle ominaisempien laitahyökkääjän paikkojen sijaan.

McCowanin kaltaisille perinteisille senttereille Kuier ei pärjää fyysisesti oikein millään, mutta pieneen viisikkoon menemällä uusi päävalmentaja Latricia Trammell voi hakea etua nopeudella ja heittokyvyllä.

Tilanne on hieman vastaava kuin Lauri Markkasella toissa kaudella Cleveland Cavaliersissa – sillä erotuksella, että kookas Markkanen siirrettiin nimenomaan toiseen suuntaan pelaamaan itseään pienempiä pelaajia vastaan.

Kuier ei tosin ole onnistunut olemaan WNBA:ssa vielä riittävän hyvä kaukoheittäjä.

Italian liigassa päättyneellä kaudella hän heitti ottelua kohti keskimäärin 1,4 kolmosta noin 40 prosentin tarkkuudella. WNBA:ssa lukemat putoavat vain 0,1 kolmoseen ja 19 prosentin tarkkuuteen.

Tilastoihin odotetaan läpikotaisin selvää parannusta. Ensimmäisen ja toisen WNBA-kauden välillä merkittävää eroa on lähinnä pelatuissa otteluissa.

Italiassa lukemat olivat viime kaudella jo eri luokkaa. Kuier teki Veneziassa 27 minuutin keskiarvolla 13,1 pistettä ottelua kohden ja otti 5,9 levypalloa.

Wings pelasi harjoituskaudella kaksi ottelua. Vielä niissä Kuierille peliaikaa kertyi maltillisesti, yhteensä 21 minuuttia. Minuutit kuitenkin jakautuivat tuolloin suuremmalle joukolle kuin runkosarjassa sallitaan.

”Olen puhunut valmentajien kanssa. He ovat työntäneet minua siihen suuntaan, että tänä vuonna minulla on paljon isompi rooli. He ovat sanoneet, että minun täytyy olla valmiina”, Kuier kertoi Ylelle.

Millaista menestystä Wingsiltä voi odottaa joukkueena?

Viime kaudella Wings selvisi pudotuspeleihin kuudennelta sijalta voitettuaan 36 ottelusta puolet. Ensimmäisellä kierroksella Connecticut Sun osoittautui paremmaksi voitoin 2–1.

WNBA.comin omassa ennakkorankingissa Wings on asetettu viidenneksi, eli asema liigan sisällä ei ole viime kaudesta merkittävästi muuttunut.

Joukkueen tärkein pelaaja on edelleen takamies Arike Ogunbowale, jonka pistekeskiarvo 19,7 oli viime kaudella liigan neljänneksi paras.

Mestaruustaistelusta odotetaan kahden superjoukkueen kauppaa. Hallitseva mestari Las Vegas Aces yrittää onnistua tittelin puolustamisessa ensimmäisenä joukkueena yli 20 vuoteen.

Mestarijoukkue on vahvistunut tähtipelaaja Candace Parkerilla, joka on WNBA:n tunnetuimpia pelaajia. Pitkän meriittilistansa lisäksi Parker, 37, on jo useiden vuosien ajan talvisin Euroopassa pelaamisen sijaan toiminut NBA-asiantuntijana TNT-kanavan lähetyksissä.

Parker on myös yksi kahdeksasta WNBA-otteluissa donkanneista pelaajista. Viimeisimpänä tuohon listaan on liittynyt viime kesäkuussa juuri Awak Kuier.

Acesin päähaastajaksi uumoillaan New York Libertyä. Se vahvistui kerrallaan kahdella arvokkaimman pelaajan palkinnon urallaan voittaneella tähdellä: vuoden 2019 MVP:llä Jonquel Jonesilla ja edellisvuoden voittajalla Breanna Stewartilla.

Liberty on yksi kolmesta alusta alkaen mukana olleesta WNBA-joukkueesta, mutta mestaruutta se ei ole voittanut vielä koskaan.

Perjantai-iltana alkavan kauden seuratuin yksilö löytyy kuitenkin Phoenix Mercuryn joukkueesta. Venäjällä lähes vuoden vangittuna virunut Brittney Griner palaa yhden väliin jääneen kauden jälkeen WNBA-parketeille tutun joukkueensa riveissä.

