MM-kisoista riippumatta Erling Haaland on kuluneen kauden paras jalkapalloilija, kirjoittaa HS:n toimittaja Mikko Pajala.

Englannin Valioliigan kaudelle saatiin perjantaina varsin antiklimaattinen huipennus, kun keväällä sulaneen Arsenalin tappio Nottinghamille ratkaisi mestaruuden Manchester Citylle.

Sunnuntai-iltaiseen Cityn ja Chelsean kohtaamiseen ei täten jäänyt lainkaan edes teoreettisen tason jännitettävää.

City nostikin Julián Álvarezin maalilla tulleen rutiininomaisen 1–0-voiton jälkeen Valioliigan mestaruuspokaalia.

Tämä tapahtui tosin vasta lähes tunnin päästä päätösvihellyksestä. Kentälle juossut yleisö pakotti tuoreet mestarit kiiruhtamaan stadionin uumeniin, ja vasta tyhjennys­operaation jälkeen joukkue pääsi juhlimaan.

Päävalmentaja Pep Guardiolan johdolla triplaa jahtaavan Cityn katseet olivat heti käännettyinä Mestarien liigan ja Englannin cupin loppuotteluihin, joten osa avainpelaajista vietti sunnuntain enimmäkseen vaihtopenkin puolella.

Yksi heistä oli Erling Haaland. Nuoren norjalaisen supertähden kausi on ollut hurja – kuten olivat odotuksetkin.

Triplaan on Englannissa yltänyt aiemmin ainoastaan Cityn paikallisvastustaja Manchester United, joka juhli saavutusta kauden 1998–1999 päätteeksi.

Nyt juuri United on toinen niistä joukkueista, joilla on mahdollisuus pilata Cityn ilmiömäinen saavutus. Manchesterilaiset kohtaavat Englannin cupin finaalissa Wembleyllä lauantaina 3. kesäkuuta.

Toinen ilonpilaajaehdokas on milanolainen Inter. Mestarien liigan finaali pelataan 10. kesäkuuta Istanbulissa.

Helppoa tehtävästä tuskin tulee, mutta kiistatonta on myös se, että City on molemmissa finaaleissa selvä ennakkosuosikki.

On vaikea nähdä skenaariota, jossa City ei yltäisi vähintään tuplaan.

Valmentajalegenda Pep Guardiolan ja Erling Haalandin yhteistyö on ollut hyvin tuottoisaa Manchester Citylle. Guardiolalle Valioliigan mestaruus on jo viides.

Yhden palkinnon osalta sillä ei edes ole oikeastaan väliä. Maailman parhaalle pelaajalle jaettavan Kultaisen pallon saisi jo nyt jakaa Haalandille.

Aiemmin palkinto jaettiin aina kalenterivuosittain. Edellinen Kultainen pallo oli ensimmäinen, joka myönnettiinkin kahdelle vuodelle jakautuvan kansainvälisen jalkapallokauden ajalta.

Haaland, 22, on tehnyt Citylle 49 virallisessa ottelussa uskomattomat 52 maalia. Valioliigan yhden kauden ennätys meni hyvissä ajoin murskaksi, ja ennen viimeistä peliä liigamaaleja on kasassa 36.

Pienen sisäänajon jälkeen Haaland on tehnyt yhdestä viime vuosikymmenen parhaista seurajoukkueista entistäkin vaarallisemman.

Käytännössä Ballon d’Or -kisa on kahden kauppa. Toinen uskottava ehdokas on palkinnon seitsenkertainen voittaja, Argentiinan maailmanmestariksi johdattanut Lionel Messi.

MM-kisojen uroteoistaan Messi, 35, palkittiin jo ansaitusti MM-kisojen Kultaisella pallolla.

Seurajoukkueessa Messin kausi on kuitenkin ollut perin kaksijakoinen.

Paris Saint-Germain on tällä hetkellä yltämässä vaivoin Ranskan mestaruuteen, joka on ökyseuralle aina minimitavoite. PSG on Cityn tavoin himoinnut Mestarien liigan voittoa jo pitkään, mutta tälläkin kertaa matka katkesi jo varhain.

Messin hyvätkin otteet, 15 liigamaalia ja yhtä monta maalisyöttöä, ovat jääneet jossain määrin erilaisten kohujen ja huhujen varjoon. Omat kannattajat ovat toistuvasti buuanneet ja viheltäneet supertähdelle, joka on lähes varmasti lähdössä johonkin muualle. Barcelonaan vai Saudi-Arabiaan, kuka tietää.

Messi on jo palkintonsa saanut, eikä yhdelle elämäntyöpalkinnolle lisää ole enää tarvetta. Nyt on uuden sukupolven aika.

Ja varsinkin Erling Haalandin aika.