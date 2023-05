Heliövaara ja Glasspool on sijoitettu Ranskan turnauksessa ykkösiksi, ja lunastivat finaalipaikalla odotuksia.

Suomen Harri Heliövaara eteni brittiparinsa Lloyd Glasspoolin kanssa miesten nelinpelin loppuotteluun tenniksen ATP-haastajaturnauksessa Ranskan Bordeaux'ssa. Välierissä Heliövaaran ja Glasspoolin jalkoihin jäivät ranskalaiset Pierre-Hugues Herbert ja Nicolas Mahut lukemin 7–5, 6–3.

Herbert ja Mahut ovat voittaneet peräti viisi grand slam -titteliä. Kaksikko on ollut nelinpelimestari Australian avoimissa, Wimbledonissa, Yhdysvaltain avoimissa ja kahdesti Ranskan avoimissa.

Heliövaara ja Glasspool on sijoitettu turnauksessa ykkösiksi. He kohtaavat lauantain finaalissa Ranskan Sadio Doumbian ja Fabien Reboulin, jotka on sijoitettu kolmanneksi. Doumbia ja Reboul voittivat puolivälierissä Suomen Patrik Niklas-Salmisen ja Hollannin Bart Stevensin.

