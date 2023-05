Roope Hintz teki kovaa jälkeä ja rynni pörssikärkeen, mutta Dallas koki kirvelevän tappion Vegasille. Hintz ruoski omiensa aloitusta.

Las Vegas

Dallas Stars koki NHL:n konferenssifinaaleissa saman kohtalon kuin kahdella ensimmäisellä pudotuspelikierroksella.

Sarja alkoi jälleen – tällä kertaa vieraskaukalossa – jatkoaikatappiolla.

Dallas paransi loppua kohden mutta oli ottelun alussa jyrän alla. Suomalaistähti Roope Hintz oli mukana Starsin kaikissa kolmessa maalissa (1+2) ja lentää pudotuspelien pörssikärjessä.

”Alku oli meiltä tosi heikko. Emme voi tulla peliin noin. Kolmas erä oli hyvä, siinä hallitsimme, mutta pleijareissa ei vaan riitä, jos alku on tuollainen. Pitää löytää tahtotila heti alkuun”, Hintz sanoi ottelun jälkeen.

Miksi alku oli heikko?

”En osaa sanoa. Tuntuu, että vähän joka sarjassa on ollut sama juttu. Olemme hävinneet kaikkien ensimmäisen pelin.”

Brett Howden teki Vegasille 4–3-voittomaalin ajassa 61.35.

Brett Howden runnoi maalin takaa Vegasille voittomaalin.

Minnesotaa ja Seattlea vastaan Dallas hävisi sarja-avauksen niin ikään jatkoajalla. Stars oli myös molemmissa sarjoissa tappiolla sekä 0–1 että 1–2 ennen kuin nousi lopulta sarjojen voittoon.

”Olemme oppineet aluista ja tulleet erilaisella pelillä takaisin. Nyt pitää tehdä sama”, Hintz sanoi.

Hintz teki tulosta mutta vaatii itseltään enemmän.

”Pysytään mekin parempaan alusta alkaen. Kaikki tarvitaan mukaan”, Hintz linjasi.

Kotijoukkue Vegas peluutti pitkälti ruotsalaissentteri William Karlssonin ketjua Hintzin johtamaa Dallasin ykkösnyrkkiä vastaan.

”Siinä on hyviä pelaajia, mutta ei sitä tule ikinä pelatessa mietittyä, ketä on vastassa. Vedän vain flow’lla”, Hintz kertoi.

Karlssonin ketju aiheutti Edmontonia vastaan vaikeuksia Connor McDavidille.

Golden Knightsin päävalmentaja Bruce Cassidy sanoi ennen Dallasin kohtaamista, että dynaaminen Hintz lienee kauttaan jatkavista pelaajista lähimpänä McDavidia.

”No en tiiä. En varmaan hirveän lähellä ole”, Hintz hymähti.

”Vähän erilaisia pelaajia ollaan. Varmaan hän tarkoitti sitä, kun saan vauhdin päälle.”

Roope Hintz tuuletti maaliaan kolmannessa erässä.

Jää T-Mobile Arenassa näytti heikolta, ja pyörivien kiekkojen lisäksi muun muassa Hintz kaatui pari kertaa. Millainen jää pelaajien mielestä oli?

”Todella pehmeä. Ei ole yleensä ollut täällä noin huono. En tiedä, mikä siinä oli. Ehkä se vaikuttaa, kun ulkona on niin kuuma. Jokaisessa käännöksessä uppoaa vähän sisään”, Hintz kertoi.

Lämpötila on päiväsaikaan ollut noin 35 celsiusasteessa ja vielä iltaisinkin lähes 30 asteessa.

Vaikka hotellit ja hallit ovat tietysti ilmastoituja, olosuhteet näkyvät pelaajien arjessa.

”Kyllä sen huomaa sisälläkin, että on sellainen seisova ilma. Koko ajan on ihan hiessä, esimerkiksi alkulämmöillä ennen jäälle menoa. Aika paljon pitää tankata, että on nestettä riittävästi kropassa.”