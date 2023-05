Heat-kulttuurista on tullut NBA:ssa vankka käsite. Sen voimin Miami Heat on etenemässä kohti loppuotteluita.

Harva olisi uskonut pari kuukautta sitten, että NBA:n lohkofinaalien kahden ensimmäisen pelin jälkeen Miami Heat olisi kahden voiton päässä finaalipaikasta.

Tai että Heatin kausi edes jatkuisi yhä.

Perjantaina Heat kuitenkin kukisti toistamiseen runkosarjassa kakkoseksi yltäneen Boston Celticsin pistein 111–105.

Celtics johti vielä päätösneljänneksen alussa parhaimmillaan 12 pisteellä. Ratkaisuhetkillä Heat kuitenkin tuli rinnalle ja ohi, mitä avitti Celticsin kaukoheitto­pelin romahtaminen.

Heat oli runkosarjassa vasta kahdeksas ja joutui ansaitsemaan pudotuspeli­paikkansa niin kutsutussa play in -turnauksessa.

Vaikeasta runkosarjasta huolimatta avauskierroksella idän ykkössijoitettu Milwaukee Bucks ja supertähti Giannis Antetokounmpo lähtivät laulukuoroon, kun Heat oli parempi voitoin 4–1. Toisella kierroksella kaatui New York Knicks jo odotetusti voitoin 4–2.

Kevään tosipelien menestyksen taustalla on ilmiö, joka on seurassa nimetty ”Heat-kulttuuriksi”.

Nykyään puheenjohtajana toimiva Pat Riley on yksi Miami Heatin vahvan seurakulttuurin luojista.

Viime vuosina yleistynyttä termiä käytetään ajoittain myös vitsinä, mutta kevään menestyksen jälkeen ironiset sutkautukset ovat jääneet vähiin.

Heat-kulttuurin kulmakiviä ovat kova työnteko ja fyysinen sekä henkinen kovuus. Takavuosien puolustustähti Gary Payton kuvaili ilmiötä pari vuotta sitten The Players Tribunen kirjoituksessaan. Payton oli tuolloin juuri siirtynyt Miamiin, jota johti valmentajalegenda Pat Riley.

”Muistan erään päivän harjoituksissa, kun Pat laittoi meidät juoksemaan viivoja – eli vanhan liiton harjoitteita joita yläkouluikäiset tekivät!”

”Puolustuksen sivuttaisliikkeitä, hyökkääjän virheiden kalastelua. Ja minä rakastin sitä, rakastin todella. Ja kun katselin ympärilleni, samoin rakasti koko joukkue”, Payton muisteli.

Payton hämmästyi, kuinka usein hieman diivamaisista elkeistä tunnetut kokeneet NBA-miljonäärit oli saatu tekemään hyvin yksinkertaisia perusharjoitteita täysin tosissaan.

”Sinulla on noin paljon valtaa? Kun hän pystyi siihen, totesin itselleni: ’Ok, tämä on erilaista. Tämä on totta.’”

Heatin päävalmentajana jo vuodesta 2008 lähtien toiminut Erik Spoelstra jakoi ohjeita tähtipelaajalleen Jimmy Butlerille perjantain Celtics-ottelussa.

Nykyään Heatin puheenjohtajana toimiva Riley, 78, on yksi kulmakivistä, joiden varaan seurakulttuuri on rakentunut. Hänen perintöään päävalmentajana on jatkanut Erik Spoelstra. Tämä on päävalmentajana jo 15. kauttaan, ja kaikkiaan seurassa vuosia on takana pian 30.

Pelaajistossa seuran uusin keulakuva sopii kuvioon täydellisesti. Pudotuspeleissä yli 30 pistettä ottelua kohden tehnyt Jimmy Butler on kuin tehty Heat-kulttuuriin.

Butler aloitti uransa Chicago Bullsissa, josta hänet vaihdettiin Lauri Markkasen sisältäneessä kaupassa Minnesota Timberwolvesiin. Heat on 33-vuotiaalle laitahyökkääjälle uran neljäs joukkue.

Butler ajautui Chicagossa, Minnesotassa ja vielä seuraavassa joukkueessaan Philadelphia 76ersissä joka kerta riitoihin omien joukkuetovereidensa kanssa.

Syynä oli toistuvasti työmoraali. Butler ei katsonut nuorten joukkuekavereidensa asenteiden olevan kohdillaan.

Esimerkiksi Minnesotassa lokakuussa 2018 Butlerin kerrotaan harjoituksessa keränneen sisäiseen harjoituspeliin kasaan rotaation häntäpään pelaajat ja voittaneen heidän kanssaan loput aloittajat, mukaan lukien entisen ykkösvarauksen Karl-Anthony Townsin.

Philadelphiassa Butler tuli hyvin toimeen joukkueen suurimman tähden Joel Embiidin kanssa, mutta Ben Simmonsin kanssa tilanne oli lähteiden mukaan toinen. Sittemmin entisen ykkösvarauksen Simmonsin ura on lähtenyt pahaan syöksykierteeseen.

Vahvojen ja voitonhaluisten persoonien kohdatessa myös Heatissa on ajoittain räiskynyt.

Näin kävi viime vuoden maaliskuussa Golden State Warriorsia vastaan, kun aikalisällä Butler haastoi ensin tappeluun päävalmentajansa Spoelstran. Tätä puolustamaan asettui seuralegenda Udonis Haslem.

”Tiedän miltä se varmaan näytti ulospäin, mutta kuten olen aiemminkin sanonut, tuo on enemmän meidän kieltämme kuin ilman intohimoa ja kovuutta pelaaminen sekä hengettömyys”, Spoelstra totesi pelin jälkeen NBC:n mukaan – ja Heat-kulttuurin sopivasti summaten.