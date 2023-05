Yuki Tsunoda auttaa ihmisiä siivoamaan jättitulvan jälkiä Faenzassa.

Formulasirkus on siirtynyt Italiaan. Tänä viikonloppuna ohjelmassa piti olla Emilia-Romagnan GP, joka olisi ajettu legendaarisella Imolan radalla. Kisa jouduttiin kuitenkin perumaan.

Syynä perumiseen on aluetta tällä viikolla kurittanut luonnonkatastrofi: Italian pahin tulva sataan vuoteen.

Kaamea tilanne ei tietenkään ole jäänyt huomaamatta F1-kuskeiltakaan. AlphaTaurin japanilainen ratinkääntäjä Yuki Tsunoda on tarjonnut auliisti apuaan paikallisille ihmisille. Hänet on nähty siivoamassa katastrofin jälkiä Faenzassa ja pyytämässä apua vaurioista kärsineille.

Ensimmäisen kerran hän kirjoitti asiasta Twitteriin tiistaina, keskiviikkona hän vetosi ihmisiin ja pyysi paikallisille apua.

”Karmean yön jälkeen kaupunki on pahoin vaurioitunut: pölyä, mutaa ja bensan hajua on joka paikassa. Ihmisillä on nyt vaikeuksia ruoan ja majapaikan löytämisessä, koska monet evakuoitiin omista kodeistaan. Pyydän, arvostan kaikkia tapoja, joilla voitte olla avuksi, Tsunoda kirjoitti ja laittoi tekstin saatteeksi kuvaa ja videota kaupungista pankkitilin”, jolle avustukset voi suunnata.

Tsunodan tarjoama apu ei jäänyt vain pyytämisen tasolle. F1-sarjan tilit julkaisivat sekä Twitterissä että Instagramissa kuvia, joissa japanilainen on ryhtynyt tuumasta toimeen ja putsaa lapion kanssa katuja mudasta.

”Yuki Tsunoda ja hänen AlphaTaurin tiimikaverinsa ovat auttaneet siivoustöissä Faenzassa”, kuvan yhteydessä lukee sydänemojilla ryyditettynä.

Tsunoda on saanut hyvästä työstään runsaasti kiitosta. Kaikkien somejulkaisujen kommenttikentät ovat täyttyneet kunnioittavasta hehkutuksesta ja sydämistä.

Koska Emilia-Romagnan GP peruttiin, seuraavana MM-sarjan ohjelmassa on perinteikäs Monacon osakilpailu.

Suurruhtinaskunnan radalla ajetaan kilpaa viikon päästä 26.–28. toukokuuta.