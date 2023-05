Kalervo Kummola toivoisi, että Leijonien peleissä olisi vielä parempi tunnelma.

Tampere

Jääkiekkoliiton entinen puheenjohtaja, Tampereen pormestariksi äskettäin valittu Kalervo Kummola saapuu viimeisten joukossa Jääkiekkoliiton järjestämään lounastilaisuuteen ja joutuu heti suuren toimittajajoukon piirittämäksi.

Tampere-taloon oli kutsuttu suomalaisen jääkiekon kermaa entisistä pelaajista valmentajiin, mutta Kummolan mielipiteet näyttävät kiinnostavan kaikista eniten.

Mielipiteitä Kummollalla tunnetusti myös on.

Hän on seurannut tänä keväänä Leijonien otteita Nokia-areenassa ja huomannut, että tunnelma voisi olla parempikin. Niinpä hän ehdottaa radikaalia muutosta.

”Pitäisikö maaotteluihin ja MM-kisoihin toinen pääty muuttaa seisomakatsomoksi, fanikatsomoksi? Se voisi olla ajattelemisen arvoinen asia”, Kummola sanoo.

”Kyllä se loisi tunnelmaa.”

Leijonien epäviralliset faniryhmittymät ovat kritisoineet kisajärjestäjiä ja Jääkiekkoliitoa siitä, ettei Suomen kannattajille ole luotu omaa fanikatsomoa, vaan äänekkäästä kannattamisesta kiinnostuneet ihmiset ovat joutuneet ostamaan lippunsa eri puolille hallia.

Perjantaina Nokia-areenassa olikin kummallinen tilanne, kun kovimmasta metakasta vastasi Unkarin satapäinen kannattajajoukko.

Leijonien faniryhmä Witosketju harmittelikin pelin jälkeen, että Leijonien fanit olivat ”ympäri ämpäri” hallia.

Kummola liputti Leijonille fanikatsomoa paremman tunnelman nimissä mutta muistutti myös, ettei seisomakatsomo olisi taloudellisestikaan paha asia.

”Sinnehän saataisiin tuplamäärä ihmisiä”, Kummola sanoo.

Hän vertaa tilannetta Nokia-areenassa pelattaviin SM-liigaotteluihin. Niissä on mahdollista luoda fanikatsomo molempiin päätyihin eli sekä koti- että vierasfaneille.

”Minun mielestäni tunnelma on ollut näissä kisoissa kuitenkin ihan kohtalainen. Ei huono”, Kummola sanoo.

Nokia-areenassa ei ole Leijonien faneille fanikatsomoa.

Leijonien otteista Kummola ei ole huolissaan.

”Joukkue petraa pikkuhiljaa. Aika usein on käynyt niin, kun alku on ollut vähän tuskainen, niin lopussa on seisonut kiitos.”

Suomi kohtaa lauantaina Itävallan. Ottelu alkaa kello 16.20.

