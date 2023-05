Leijonat kohtaa Itävallan lauantain iltapäiväpelissä.

Tampere

Asetelmat ovat harvinaisen selkeät. Leijonat on suursuosikki lauantain MM-kisojen iltapäiväpeliin Itävaltaa vastaan.

Myös Itävallan veljet tietävät sen.

”Joka päivä maailmassa tapahtuu ihme. Miksei se voisi tapahtua täällä Suomea vastaan. No, katsotaan mitä tapahtuu”, ilmoittaa Itävallan patukkapuolustaja Bernd Wolf.

Leijonat on A-lohkon kolmonen kymmenellä pisteellään. Lohkojumbo Itävalta taistelee paikastaan MM-kisojen A-sarjassa.

”Pelaamme joka päivä isoja pelejä. Meidän on saatava revittyä pisteitä paremmalla tahdilla kuin tähän asti. Se on henkisesti haastavaa”, toista kertaa MM-kisoissa pelaava Wolf sanoo.

Luganon 26-vuotias puolustaja uskoo, että Nokia-areenan askissa pitää lauantaina kiirettä.

Vastassa on NHL:n supertähden Mikko Rantasen lisäksi muitakin kovan luokan NHL-hyökkääjiä.

Yksi hyökkääjä on kuitenkin Wolfin papereissa erityisen veemäinen vastustaja.

”Teemu Hartikainen on huippupelaaja. Jos häntä vastaan yrittää pelata kroppaa kroppaa vasten, se on väärä valinta. Siinä käy huonosti”, naurahtaa Wolf.

Wolf on vääntänyt Hartikaisen kanssa useita kertoja tällä kaudella Sveitsin pääsarjassa. Hartikainen voitti päättyneellä kaudella Sveitsin mestaruuden Geneve-Servetten paidassa.

Bernd Wolf kuuluu Itävallan luottopuolustajiin.

MM-kisoissa 186-senttinen ja 106-kiloinen Hartikainen (3+1) on ollut toistaiseksi Leijonien tehokkain maalipyssy tutkaparinsa Sakari Mannisen (3+3) kanssa.

Hartikaisen kiekonsuojaustaito ja fyysisyys takaavat kenelle tahansa puolustajalle hikisen iltapuhteen. Puhumattakaan pienistä puolustajista, kuten 177-senttisestä Wolfista.

”Hartikainen tietää, missä hän on erityisen hyvä. Hän on maalinedustalla erittäin vahva ja maalin takana hänellä on oma toimistonsa. Häntä vastaan pitää pelata viisaasti, eikä häntä pidä päästää möyrimään päätyviivan taakse. Linjojen pois pelaaminen ja sijoittuminen korostuvat”, sanoo Wolf.

”Emme voi kuitenkaan keskittyä vain muutamiin yksilöihin. Suomen joukkue on täynnä laadukkaita jääkiekkoilijoita.”

Leijonien ja Itävallan välinen MM-ottelu alkaa Nokia-areenassa kello 16.20.