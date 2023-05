Jukka Jalonen aloitti kovan pelin kesken Leijonien MM-ottelun – yksi ratkaisu on todella hämmentävä

Jukka Jalosen ketjuruletti hämmästyttää, sillä Leijonat oli juuri löytämässä uuden superketjun, kirjoittaa Teemu Suvinen Tampereelta.

Tampere

Jukka Jalonen on tähän saakka pitänyt Mikko Rantasen, Sakari Mannisen ja Teemu Hartikaisen muodostaman ykkösketjun tiiviisti yhdessä, mutta nyt leijonaluotsi on ilmeisesti nähnyt tarpeeksi.

Päätöserän viimeisellä kymmenminuuttisella hän teki yllättäen muutoksia ja lähetti kaukaloon ketjut Mikko Rantanen–Sakari Manninen–Kasperi Kapanen ja Teemu Hartikainen–Antti Suomela–Kaapo Kakko. Hartikainen ja Kapanen siis vaihtoivat paikkoja.

Jalosen ketjuruletti ottelun loppuhetkillä hämmästyttää, sillä Leijonat oli juuri löytämässä uuden superketjun. Suomelan, Kakon ja Kapasen muodostama kakkosketju pelasi pirteästi jo perjantain Unkari-ottelun kolmannessa erässä ja jatkoi samaa rallia Itävaltaa vastaan. Uusittu kakkosnyrkki teki kaksi maalia Itävallan verkkoon.

Etenkin Kakon ja Kapasen yhteispeli toimi upeasti. Näytti jopa siltä, että Leijoniin on syntymässä uusi tutkapari. Kaksikko liikutti kiekkoa sulavasti toisilleen, eikä kumpikaan sortunut hautomaan pelivälinettä liikaa. Itävallan pelaajilla ei ollut mitään mahdollisuutta pysyä heidän perässään.

Jalonen kuitenkin ilmeisesti näki ykkösketjun esityksen Itävaltaa vastaan niin huolestuttavaksi, että hänen oli reagoitava saadakseen supertähtiin eloa.

Kakko ja Kapanen ovat olleet Leijonien nälkäisimpiä pelaajia tässä turnauksessa. On toki mahdollista, että yritteliäisyydellään he sytyttävät liekkeihin myös Rantasen, Mannisen ja Hartikaisen. Tämä lienee ajatus ketjumuutosten taustalla.

Se on toki muistettava, että uudet ketjut ehtivät pyörähtää jäällä vain muutaman kerran. Ei ole mitään takeita, että muutokset pysyvät seuraavaan otteluun.

Ketjuruletin aloittaminen oli kuitenkin Jaloselta selvä viesti joukkueelle siitä, että nyt asioiden on muututtava. Leijonien luotsi onkin ollut tähän saakka hämmentävänkin tyyni ja rauhallinen sekä luottanut ajan ratkaisevan leijonajoukkueen ongelmat, joita on ollut erikoisen paljon.

Ei ole suuri ihme, että Jalonen halusi herätellä joukkuettaan juuri Itävalta-ottelun loppuhetkillä, niin uninen Leijonien esitys oli.

Suomelaa, Kakkoa ja Kapasta lukuun ottamatta Leijonat pelasi jälleen lepsusti ja haluttomasti, kuten se on pelannut Ruotsi-ottelua lukuun ottamatta läpi turnauksen.

On aivan poikkeuksellista, että Leijonien paletti on tässä vaiheessa turnausta näin sekaisin. Jalonen aloitti kovan pelin myöhään, sillä kuvioiden hiomiseen on aikaa enää yksi alkusarjan ottelu.