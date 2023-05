Jukka Jalonen ylisti kakkosketjua mutta päätti rikkoa sen ottelun ratkaisuhetkillä.

Tampere

Leijonat ei säkenöinyt lauantai-iltana, mutta Itävallan kaatamiseen riitti vaisumpikin esitys. Loppuluvut Tampereella kirjattiin 3–1.

Suomen selvästi paras ketju oli kakkosvitja Kasperi Kapanen–Antti Suomela–Kaapo Kakko, joka koottiin yhteen perjantain Unkari-ottelun kolmanteen erään.

”Se toimi hyvin niin eilen muutoksen jälkeen kuin tänään. Kaapo on piristynyt, ja ’Kassu’ pelannut koko turnauksen ajan hyvin”, päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi.

”Kapanen on tuonut siihen piristysruiskeen. Tilastot puhuvat aina puolestaan. Tänään Suomelan ketjun maalipaikat olivat 8–0. Se on aika tyly lukema.”

Siihen nähden olikin erikoista, että Itävalta-ottelun kolmannessa erässä Jalonen päätti rikkoa parhaan ketjunsa.

Samalla Jalonen kajosi ensi kertaa koko turnauksen aikana ykkösketjun koostumukseen (Teemu Hartikainen–Sakari Manninen–Mikko Rantanen).

Jalonen löi Itävalta-ottelun ratkaisuhetkillä päätöserän puolivälissä ykkösketjuksi kolmikon Kapanen–Manninen–Rantanen ja kakkoseksi Hartikainen–Suomela–Kakko.

”Kapanen oli tänään kentän paras pelaaja. Ajateltiin, että laitetaan Kapanen siihen Rantasen ja Mannisen kanssa muutamaksi minuutiksi ja katsotaan mitä tapahtuu”, Jalonen kommentoi hämmennystä aiheuttanutta ratkaisuaan.

”Olihan heilläkin heti yksi huipputontti siinä. Katsotaan sitten jatkossa, miten homma jatkuu.”

Illan ykkösmies Kapanen oli ottelun jälkeen hieman ihmeissään päätöserän muutoksesta.

Hän ei kuitenkaan halunnut takertua siihen liikaa.

”En lähtisi sitä nyt ylimiettimään. Ehkä Jukka näki jotakin ja halusi siihen loppuun laittaa minut. Onko se sitten sitä, että luistelen ja käyn karvaamassa vai mikä”, Kapanen arvaili syytä.

”Mutta tiedämme kaikki, että ykkösketju on ollut meidän paras kenttä. Ei lähdetä spekuloimaan.”

Kasperi Kapanen on ollut MM-turnauksessa Leijonien avainpelaajia.

Kakkosketjun sentteri Suomela puolestaan kertoi, kuinka hän nautti pelaamisesta huippuketjussa Kapasen ja Kakon kanssa.

”Saimme paikkoja luotua ja on kiva pelata. Äärimmäisen nopeita ja taitavia jätkiä vierellä. Kassulla on ihan maailmanluokan nopeus. Kaapo on tosi fiksu ja taitava kiekon kanssa. Oma työ on tehty helpoksi.”

Suomelakaan ei tiennyt, miksi uusi superketju hajotettiin ratkaisuhetkillä.

”En osaa sen enempää sanoa. Siihen lyötiin Härski ja senkin kanssa homma toimi ihan hyvin.”

”Menen jäälle, kun pyydetään ja kenen kanssa pyydetään”, avauserässä komean 2–1-maalin taituroinut Suomela tuumasi.