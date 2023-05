Nuggets kaatoi Los Angeles Lakersin jo kolmannen kerran ja on enää voiton päässä NBA:n finaaleista.

Hienon runkosarjan koripalloliiga NBA:ssa pelannut Denver Nuggets on enää askeleen päässä seurahistorian ensimmäisestä finaalipaikasta.

Nuggets kaatoi läntisen konferenssin finaalissa Los Angeles Lakersin vierasparketilla 119–108 ja meni ottelusarjassa jo 3–0-johtoon.

”Tämä ryhmä pystyy tekemään suuria asioita”, Nuggetsin päävalmentaja Michael Malone sanoi NBA:n verkkosivujen mukaan.

”Ja he uskovat. Usko on erittäin voimakas asia.”

Jamal Murray pussitti Nuggetsille 37 pistettä. Nikola Jokić säesti 24 pinnallaan.

”Keskitymme hetkeen, emmekä anna sen luisua käsistämme. Mestaruuteen tarvitaan 16 voittoa, ja viisi on vielä ottamatta”, Murray sanoi urheilukanava ESPN:n mukaan.

Lakersin asema on tukala. Yksikään joukkue ei ole noussut NBA:ssa ottelusarjan voittajaksi kolme ensimmäistä peliä hävittyään.

”En voi puhua poikien puolesta juuri tällä hetkellä, koska en tiedä, mitä heidän päässään liikkuu, mutta uskon silti [nousuun]”, Lakers-tähti LeBron James kertoi.

Myös Lakers-luotsi Darvin Ham valoi uskoa joukkueeseensa.

”Tilanne on 0–3, ei 0–4. Toivoa on niin kauan kun he eivät ole päässeet neljään [voittoon]. Olemme yhä elossa”, hän sanoi lehdistötilaisuudessa.