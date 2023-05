Munkkiniemen Kisapoikien pelaajat ja valmentajat joutuivat virolaisen joukkueen pelaajien rasistisen käytöksen kohteeksi Tallinnassa.

Koripalloliiton toimitusjohtaja Kati Packalén pitää suomalaisten koripallojuniorien rasistista kohtelua Tallinnassa harvinaisena tapauksena.

”Yksittäistapauksia tulee aina, ja ne ovat todella valitettavia ja tuomittavia sellaisenaan, mutta kyllä tämä on aika harvinaista, että näinkin isoihin toimiin pitää sen suhteen mennä”, Packalén kertoo.

Munkkiniemen Kisapoikien (MuKi) alle 12-vuotiaiden poikien joukkueen pelaajat ja valmentajat joutuivat virolaisen Kohila SK:n pelaajien rasistisen käytöksen kohteeksi. Helsinkiläisen MuKin molemmat joukkueet vetäytyivät lopulta turnauksesta.

MuKin valmennus oli tuonut tapahtumat vastustajan valmentajan tietoisuuteen. Tämä oli komentanut pelaajiaan pyytämään anteeksi, ja nämä olivat totelleet.

Turnauksen järjestäjä antoi asiattomuuksiin syyllistyneille pelaajille yhden ottelun pelikiellon.

MuKin vuotta vanhempien joukkueen valmentajana turnausmatkalla toiminut Antti Pesonen kertoi lauantaina HS:lle, ettei seura voinut hyväksyä päätöstä. MuKi oli vastannut järjestäjille päätöksen olevan Kansainvälisen koripalloliiton (Fiba) sääntöjen vastainen.

Koripalloliiton Packalén puolestaan kommentoi päätöstä sanomalla, että siinä oli ”paikallisesti kyllä otettu tosissaan, reagoitu ja tehty tietynlaiset toimenpiteet”.

Hän kertoo vastaavien tapausten käsittelyn olevan Suomessa sääntökomitean tutkimusten vastuulla.

”Siinä haastatellaan asianosaisia, ja se menee käsittelyyn kurinpidollisten prosessien kautta. Päätökset tehdään sitten sen mukaan. Jokainen on yksittäistapaus ja sellaisena ne pitää käsitellä”, hän sanoo.

”Tämä on tapahtunut Virossa, niin emme tietenkään voi kommentoida, mihin he perustavat heidän rangaistuksensa.”

Packalén painottaa, että Koripalloliitto tuomitsee selkeästi kaikenlaisen rasismin.

”Se on täysin ei-hyväksyttävää käytöstä: emme hyväksy rasismia ja siihen liittyvää käytöstä missään muodossa”, hän sanoo.

”Niihin on omat toimenpiteet aina kun sellaisia tulee esiin. Aika harvoin niitä tulee onneksi, mutta silloin kun niitä tulee, niin niihin kyllä puututaan.”

Koripalloliitto on mukana Et ole yksin -palvelussa. Väestöliiton ja suomalaisen urheilun hankkeen tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä epäasiallista käytöstä ja häirintää.

”Pelaajat voivat soittaa sinne anonyymisti ja hakea apua, mutta myös vanhemmat, valmentajat tai tuomarit – kuka tahansa sitä epäasiallista käytöstä kohtaa – pystyvät ilmoittamaan sinne tapauksista”, Packalén muistuttaa.

Koripallo on lajina monikulttuurinen, mikä tavallisesti näkyy hyvällä tavalla myös lajiyhteisössä esimerkiksi suvaitsevaisuutena ja avarakatseisuutena.

Rasismiin koripalloväki suhtautuu Packalénin mukaan erittäin vakavasti.

”Onneksi ne ovat olleet aika harvinaisia tässä meidän ympäristössä”, hän sanoo.

”Lisäksi meillä on myös tämmöisiä monikulttuurisia ohjelmia, esimerkiksi Omnia. Tuemme ihan tietoisesti integroitumista yhteiskuntaan näiden tiettyjen ohjelmien kautta.”

HS ei sunnuntai-alkuiltapäivään mennessä tavoittanut koripalloturnauksen järjestäjiä kommentoimaan asiaa.