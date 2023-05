Wadan mukaan 200 sanktioidun venäläisen urheilijan lisäksi ainakin 73 urheilijaa on saamassa dopingsyytteen, ja tutkinnassa on satamäärin muita tapauksia.

Maailman antidopingtoimisto Wadan tutkinta Moskovan laboratorioon paljastaa, minkälainen dopingkulttuuri Venäjällä on vallinnut vielä viime vuosina. Wada keräsi Operaatio LIMS:ssä vuonna 2019 dataa ja näytteitä Moskovan dopinglaboratoriosta, ja sen seurauksena on jo yli 200 urheilijaa saanut sanktion.

Wada kertoo, että erikoisoperaation seurauksena 203 urheilijaa on saanut kilpailukiellon. Lopullinen lukema ei jää näillä näkymin siihen. Wadan mukaan lisäksi 73 urheilijaa on saamassa dopingsyytteen, ja 182 muuta tapausta on vielä tutkittavana.

Wadan puheenjohtaja Witold Bańka kiitteli Wadan tiedustelutoimintaa ja lakiosastoa.

”Kiitän myös kansainvälisiä lajiliittoja ja muita antidopingjärjestöjä, jotka ovat toimineet asianmukaisesti toimittamiemme tietojen perusteella. Wada jatkaa työskentelyä kaikkien tutkinnassa mukana olevien tahojen kanssa varmistaaksemme oikeuden toteutumisen urheilijoille ympäri maailmaa”, Bańka sanoi Wadan tiedotteessa viime viikolla.

Wadan tiedustelutoiminnan päällikkö Gunter Younger oli tyytyväinen 200 sanktioidun urheilijan rajapyykkiin.

”Meillä on vielä paljon työtä tehtävänä. Tämän operaation menestys johtuu pitkälti satsauksista, joita Wada ja antidopingyhteisö on tehnyt tiedustelutoimintaan, ja se osoittaa, mitä on saavutettavissa yhteistyöllä.”

Vuonna 2015 Venäjän antidopingkomitean todettiin rikkoneen antidopingsääntöjä sen jälkeen, kun Venäjän valtiollinen dopingohjelma oli paljastunut. Syyskuussa 2018 Wadan johtokunta päätti tarkastella Venäjän antidopingkomitean toimintakieltoa uudestaan. Wada teki vuonna kaksi matkaa Moskovan laboratorioon, josta kerättiin dataa ja näytteitä.

Wadan mukaan osaa datasta oli manipuloitu. Wada päätti antaa Venäjän antidopingkomitealle uuden neljän vuoden pannan. Toimintakielto lyheni kahteen vuoden urheilun vetoomustuomioistuimessa, ja panna päättyi viime joulukuussa, mutta vie aikaa ennen kuin Venäjän antidopingtoimisto saa täydet toimintavaltuudet.

”Meidän pitää varmistua kaikista ehdoista, eikä vain hyväksyä jonkun sanaa niiden toteutumisesta”, Bańka sanoi viime joulukuussa.

