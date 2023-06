Tampere

Kiireinen arki kuvaa Pasi Petriläisen päiviä osuvasti.

Nuorten Leijonien vuoden 1998 kultakapteeni valmisteli toukokuun lopulla Haikan grillin avaamista Pirkkalaan.

Samaan aikaan Petriläinen availi ovia Pyynikintorin laidalla Tampereella.

Pyynikintorin liha & kahvi on kahvilan nimenä silmiinpistävä, mutta selitys löytyy ensimmäisen osan perinteistä. Petriläinen kertoo, että tiloissa toimi 30 vuoden ajan lihakauppa.

Liiketila oli ollut tyhjillään useamman vuoden, kunnes Petriläinen Emma-vaimonsa kanssa alkoi kahvilan pitämisen. Pian täyteen tulee viisi vuotta.

”Tämä on vähän paluu juurille. Ennen lihakauppaa tässä tilassa oli jonkinlainen siirtomaakauppa, jossa myytiin luksustuotteita. Ajattelemme, että liha, kahvi ja viini ovat luksustuotteita, vaikka niitä bulkkihintaan Suomessa myydäänkin”, Petriläinen sanoo.

”Joku kahvi on epäekologisimpia tuote, mitä on olemassa. Niitä on parempi myydä pienissä määrin, ja tämä on tosi pienimuotoista. Olemme tyytyväisiä, että saamme pienen elannon tästä.”

Petriläisen noususta suomalaisen kiekkomaailman tietoisuuteen on pian 30 vuotta. Vuonna 1978 syntynyt puolustaja debytoi Liigassa jo 16-vuotiaana ja päätyi pelaamaan Timo Jutilan puolustajaparina.

Lukion ensimmäistä luokkaa käyneellä nuorukaisella ei välttämättä ollut elämäntilanteen puolesta paljon yhteistä perheenisien kanssa. Mutta liigapaikka idolien keskellä oli unelmien täyttymys.

”Ei ollut montaa vuotta, kun olin Pirkkalasta polkenut lennostoon, kun kuultiin, että Janne Ojanen, Arto Kulmala ja Teppo Numminen olivat armeijassa. Katsottiin häkkien takaa, että näkyisikö niitä siellä. Yhtäkkiä oli samassa kopissa Jannen ja Arton kanssa.”

Vuodenvaihteessa 1997–98 Petriläinen pääsi juhlimaan Nuorten Leijonien kanssa maailmanmestaruutta. Uutuuttaan hohtanut Hartwall-areena oli avautunut edelliskevään MM-kisoihin.

Väkeä löysi halliin ja Suomi eli mukana. Juhlat alkoivat, kun Niklas Hagman teki jatkoajalla voittomaalin.

”Nyt on surullista seurata, kun on areenan ovet kiinni eikä tapahdu mitään”, Petriläinen sanoo.

Kahvilan tiloissa oli aiemmin pitkään lihakauppa.

Urallaan Petriläinen pelasi Liigassa 438 ottelua Tapparassa, Ilveksessä ja TPS:ssä. Tietokilpailukysymykseen Petriläinen saattaisi päätyä sitä kautta, että hän on toiminut sekä Ilveksen että Tapparan kapteenina.

Tapparassa Petriläinen nousi kapteeniksi 21-vuotiaana kaudeksi 1999–2000. Ilveksessä kapteenius koitti vuonna 2006 tilanteessa, josta nousi mediakohu.

Silloinen Ilveksen päävalmentaja Kari Eloranta vei Raimo Helmiseltä kapteeniuden yhden pelin ajaksi, kun Helminen otti turhautuneena ottelurangaistuksen keihästämisestä Jokereita vastaan. Tilalle nostettiin Petriläinen.

Ilves-ikonin hyllyttäminen nostatti tunteita etenkin kannattajien parissa, eikä Tappara-kapteenin nostaminen tilalle fanien mielialoja parantanut. Lopulta järjestely kesti vain yhden pelin.

”Kysyin Raipelta mitä tehdään. Hän sanoi, että vedetään nyt näin tämä peli”, Petriläinen kertoo.

Kapteenikaksikko vaihtoi kuulumisia jokin aika sitten.

”Oksasen Lasse asuu näillä kulmilla, ja he kävivät Raipen kanssa kahvilla. Se oli talven kohokohtia”, Petriläinen sanoo.

Petriläisen ammattilaisura päättyi ulkomailla jo toistakymmentä vuotta sitten. Kaksi viimeistä kauttaan hän pelasi Ranskan liigassa, ja ura päättyi keväällä 2012 niskan murtumiseen. Päätös uran loppumisesta siihen kauteen oli tehty jo ennen vammaa.

Vastustajan maila osui ottelussa Petriläisen luistimen kärkeen. Puolustaja kaatui pahasti.

"Lensin pää edellä laitaan. Kävi jumalaton säkä. Kurkusta leikattiin ja laitettiin raudalla yhteen nikamia. Pystyn tekemään kaikkea, mutta rauta on siellä lopun elämää.”

Tärskyn kovuudesta kertoo se, että Petriläinen oli kaksi kuukautta sairaalassa Ranskassa, jossa jatkoi myös kuntouttamista sairaalajakson jälkeen.

”Kevät Ranskassa on ihan kaunis. Kun tiesi, että tässä vielä kävellään, niin hymy oli herkässä.”

Ennen ravintola-alalle lähtöä Petriläinen ehti kouluttautua sairaanhoitajaksi ja myös työskennellä alalla. Ajatuksissa on palata jonain päivänä.

Tälläkin hetkellä Petriläinen on kahvilatöiden ohella mukana sosiaalipuolella tukihenkilötoiminnassa.

Kiekkoura tuntuu jo kaukaiselta nuoruusajalta, joka sinänsä oli Petriläisen mielestä hienoa aikaa. Veri vetäisi pelaamaan harrastuksen vuoksi, kunhan aikaa vapautuisi. Töiden lisäksi Petriläisillä on 7-vuotiaat kaksostytöt, joten perhe-elämääkin arkeen mahtuu.

Pasi Petriläinen luottaa vanhaan puhelimeen.

Kiekkovuosista muistuttaa vielä Petriläisen käyttämä puhelin. Tarkalleen Petriläinen ei muista hankintavuotta, mutta matopeli löytyy ja tallennettuna on muutamien TPS-vuosien pelikaverien numeroita. Turusta Petriläinen lähti vuonna 2003.

"Akku on kovilla, mutta ei tarvitse kuin kerran viikossa ladata”, Petriläinen kehuu.

Petriläinen on kriittinen älypuhelimia kohtaan erityisesti kasvattajan näkökulmasta.

”Lapset tuijottavat ihan liikaa älykännykkää. Mutta se ei ole ongelma, vaan se, että aikuiset tuijottavat niitä. Ei se lasten vika ole, että maailmassa on älykännyköitä. Se on aikuisten vastuulla. Toivottavasti omat lapset ovat nähneet minut muuallakin kuin tuijottelemassa puhelinta. Auttaako se, sitä en tiedä.”

Keskittymistä ihmisiin tai omaan itseensä Petriläinen toivoo myös kahvila-asiakkailta. Kahvila on ollut aiemmin Ylellä esillä siitä, että yrittäjäpariskunta toivoo, ettei kahvilassa tehtäisi työtä tietokoneella.

”Ajattelemme, että on kiva tarjota asiakkaille sellainen hetki, että ollaan hetki rauhassa omissa ajatuksissa: Tai sitten, jos on joku toinen pöydässä, niin jutellaan hänen kanssaan.”