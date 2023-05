Sakari Manninen joutui Leijonien harjoituksissa jäynän kohteeksi: ”Hetkinen, nyt on joku muki päässä”

Sakari Manninen harjoitteli maanantaina samassa ketjussa Mikko Rantasen ja Teemu Hartikaisen kanssa.

Tampere

Leijonien ykkössentteri Sakari Manninen joutui maanantain harjoituksissa jäynän kohteeksi. Mannisen kypärään oli kiinnitetty pahvinen virvoitusjuomamuki eikä hyökkääjällä ollut aavistustakaan lisävarusteestaan.

”Meni täydestä. Puolessa välissä ensimmäisen osion kohdalla huomasin, että hetkinen nyt on joku muki päässä. Oli hyvä jäynä”, Manninen sanoi harjoitusten jälkeen.

Manninen oli laskeskellut, että jäynän oli suunnitellut joukkueen puolustaja Mikko Lehtonen.

Päälaelle kiinnitetty muki meni täydestä, vaikka Manninen sanoo tarkistaneensa, että otsaan ei ole liimattu lappua. Otsan tarkistamisen syy oli edellinen jäynä, joka tehtiin Harri Pesoselle.

”Hänellä oli liimattu otsaan ’Harri’ ja kaikki kutsuivat etunimellä, kun yleensä sanotaan Pessiksi. Ihmetteli, miksi kaikki kutsuvat etunimellä”, Manninen kertoi.

Joukkueen kovimmiksi jäynäntekijöiksi Manninen mainitsee turkulaiset ja porilaiset.

Manninen jatkaa harjoitusten perusteella ykkösketjussa Teemu Hartikaisen ja Mikko Rantasen kanssa. Viime pelissä Itävaltaa vastaan Hartikainen ja Kasperi Kapanen vaihtoivat paikkaa, mutta nyt koostumukset ovat maanantain harjoitusten perusteella jälleen tutut. Kapasen kanssa kakkosketjussa hyökkäsivät Antti Suomela ja Kaapo Kakko.

”Paikkoja saadaan. Laitetaan kiekkoa reppuun. Pysytään kärsivällisinä eikä turhauduta. Ei se helppoa ole, kun on paljon paikkoja ja haluaisi että menisi, mutta sellaista se jääkiekko on. Siellä on vastustajiakin kentällä”, Manninen sanoi.

Ketjujen vaihteluun viime pelissä Manninen suhtautui neutraalisti.

"Ihan inhimillistä, että vaihdellaan ja haetaan virikettä loppuun.”

Viimeisessä alkulohkon ottelussa tiistaina Leijonia vastaan asettuu Tanska.

”Heillä on hyvä ylivoima ja kurinalainen joukkue. Ovat saaneet NHL:stäkin vahvistuksia. Kova ottelu tulee, niin pitääkin tässä vaiheessa”, Manninen sanoi.