Kotikisat olivat suomalaismenestys: helsinkiläinen Gloria voimisteli EM-pronssia.

Tampereen Sisun joukkue Minetit nousi joukkuevoimistelun Euroopan mestariksi sunnuntaina Vantaalla.

Minetit lähti loppukilpailuun kakkossijalta Bulgarian maajoukkueen jälkeen, mutta suomalaisten finaaliesitys oli astetta parempi kuin vierailla.

Joka toinen vuosi järjestettävät EM-kisat olivat suomalaismenestys. Finaalin toinen joukkue helsinkiläinen Gloria otti pronssia.

Minetit oli EM-ykkönen myös vuonna 2016. Gloria otti ensimmäisen mitalinsa EM-areenalla.

Maakiintiön takia loppukilpailuun pääsi vain kaksi suomalaisjoukkuetta. Finaaleista pudonneista espoolainen OVO Team oli alkukilpailussa lauantaina kuudes ja jyväskyläläinen Sirius seitsemäs.

Minetttien mestarijoukkueessa voimistelivat Sanni Hartman, Tilda Holoppa, Jenni Hyytiäinen, Iinu Häkkinen, Katariina Järventausta, Adaliina Niininen, Lara Pietilä ja Sini Tapio.

Minettien yhteispisteet olivat 55,7, kun Bulgaria keräsi 55,6 pistettä. Glorian pisteet olivat 53,7, joten kärkikaksikko erottui selvästi muista.

Minetit esitti parastaan.

Finaalissa Minetit esitti ehkä kaikkien aikojen parastaan. Ohjelma oli ehjä ja voimistelijoiden liikkeet sulavan yhdenmukaisia.

”Oli upea suoritus. Finaaliesitys oli parasta tällä kaudella. Tehtiin ohjelma jo viime syksylle, mutta kesti muutaman kuukauden saada se kuntoon. Koko ajan pystyimme parantamaan. Viimeinen kerta tällä ohjelmalla”, valmennusta johtava Titta Heikkilä sanoi.

Tiistaina Anton Laine alkaa tehdä joukkueelle uutta ohjelmaa, jota harjoitellaan neljä viikkoa ennen kesälomaa.

’”Ainoa vinkki, jonka Anton on sanonut, että tulee taiteellinen kokonaisuus, mutta niinhän koreografit aina sanovat. Näyttää siltä, että joukkuekin pysyy samana. Meillähän on nuori joukkue, keski-ikä on 17-vuotta”, Heikkilä sanoi.

Syksyn MM-kisoissa Bulgaria oli ykkönen, Minetit kakkonen ja Gloria kolmas.

EM-kisat olivat myös maailmancupin kauden kolmas osakilpailu. Minetit oli paras myös Bulgariassa ja Ranskassa järjestetyissä maailmancupeissa.

Kansainvälinen kausi jatkuu lokakuussa Turkissa. Lajin MM-kisat ovat marraskuussa Kazakstanissa.

Minetit voitti myös nuorten EM-kultaa. OVO Team varmisti nuorissa Suomelle kaksoisvoiton.

Finaalipäivän yksi sykähdyttävimmin ohjelman loi ukrainalainen Grand Victory, jonka tunteikas esitys nosti monelle tunteet pintaan. Lopputuloksissa joukkue oli yhdeksäs.