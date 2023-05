Kuten pudotuspeleissä on tapana, Paul Maurice ei avannut Aleksander Barkovin loukkaantumisen vakavuutta.

Sunrise

NHL:n kevään sensaatiojoukkueen Florida Panthersin juna jyskyttää kovaa vauhtia kohti Stanley Cupin loppuotteluita.

Suurimpiin mestarisuosikkeihin lukeutuneet Bostonin ja Toronton kaatanut Florida johtaa Carolinaa nyt voitoin 3–0.

Panthers koki kuitenkin ottelussa ison takaiskun. Kapteeni Aleksander Barkovin peli jäi avauserässä kesken melko harmittoman näköisen tilanteen, Jack Druryn taklauksen jälkeen. Barkov ehti pelata vain kolme minuuttia ja 51 sekuntia.

Loukkaantumisista ei tunnetusti pudotuspeleissä hiiskuta. Panthersin päävalmentaja Paul Maurice laski Barkovin katoamisella leikkiä.

Maurice ilmoitti ensin, että hänellä ei ole päivitystä Barkovin tilanteeseen mutta jatkoikin sitten aiheesta pari sekuntia tuumattuaan:

”Hän oli bar mitsvassa. Joo, käytämme sitä [syytä]”, Maurice leukaili lehdistötilaisuudessa.

”Hänen naapurillaan oli bar mitsva eikä hän halunnut tuottaa lapsille pettymystä.”

Kun Mauricelta kysyttiin, onko kyseessä ylä- vai ala(vartalovamma), hän totesi, että juhlat olivat ison talon ylä- ja alakerrassa.

Bar mitsva on juutalainen juhla, jota vietetään pojan tullessa uskonnollisesti täysi-ikäiseksi.

Aleksander Barkov oli tiukassa puristuksessa Carolinan maalilla.

Maurice sanoi, että Barkovin kaltaisen maailmanluokan huippupelaajan menettäminen on entistä hankalampaa, kun se tapahtuu ottelun alussa ja joukkue joutuu pelaamaan vajaalla.

Hän jakoi kehuja ekstraminuutteja pelanneille Matthew Tkachukille ja Sam Bennettille, puolustuksessa vahvasti esiintyneelle Marc Staalille sekä Eetu Luostariselle, joka otti Barkovin paikan keskellä.

”Hän on pelannut kaikkien kolmen kärkiketjun vasemmassa laidassa ja täyttänyt tarvittaessa kahta sentterinpaikkaa todella hyvin”, Maurice sanoi Luostarisen kaudesta.

”Hän sijoittui todella hyvin ja pelasi fyysisesti.”

Maurice mainitsi myös erikseen Floridan kolmosvitjan, jossa Luostarinen on jo pidempään pelannut vakituisesti laitahyökkääjänä.

”Anton Lundellin, Luostarisen ja Sam Reinhartin ketju on ollut loistava. Siinä on kolme jäähyjentappajaa, joilla on myös käsiä ja pelintekokykyä.”