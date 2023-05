Munkkiniemen Kisapojat kertoo käsitelleensä viikonlopun tapahtumat huolellisesti.

Rasismi on puhuttanut viime päivinä Suomen ja Viron koripallopiirejä.

Helsinkiläinen koripalloseura Munkkiniemen Kisapojat kiistää tiistaisessa tiedotteessaan virolaisen juniorivalmentajan väitteet loukkaavasta käytöksestä.

MuKin alle 12-vuotiaiden joukkueen pelaajat ja valmentajat joutuivat virolaisen Kohila SK:n pelaajien rasistisen käytöksen kohteeksi.

Syylliseksi todetut pelaajat saivat turnauksen järjestäjältä yhden ottelun pelikiellot. Kohila SK:n valmentaja komensi pelaajiaan pyytämään anteeksi, ja nämä tottelivat.

Valmentaja Kaur Heinaru vahvisti sanomalehti Postimeehelle pelaajien pyytäneen anteeksi hänen pyynnöstään. Samalla Heinaru väitti, että tapahtumaketju olisi alkanut MuKin pelaajan sanoneen loukkaavia kommentteja yhden pelaajan painoon liittyen.

”Olemme käsitelleet huolellisesti viikonlopun tapahtumat pelaajiemme kanssa. He eivät ole toimineet väitetyllä epäasiallisella tavalla”, MuKi kertoo tiedotteessaan.

Tiedotteen ovat allekirjoittaneet joukkueen valmentajat Antti Pesonen, Manne Pyykkö, Eerik Huitti ja Robert Roche.

”Rasismiin ja syrjintään on puututtava aina – valmentajien, seurojen ja järjestäjien vastuulla on varmistaa, että se myös toteutuu”, he kirjoittavat.

Tallinn Nord Cupin järjestäjät tuomitsivat sunnuntai-iltana lähettämässään tiedotteessa virolaispelaajien käytöksen Munkkiniemen Kisapoikia kohtaan.

”Pyydämme tätä tapausta joukkueelta ja heidän valmentajiltaan syvästi anteeksi. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin ja teemme kaikkemme varmistaaksemme, ettei vastaavaa toistu”, tiedotteessa sanottiin.

Turnauksen johtajan Tarmo Oraksen allekirjoittamassa tiedotteessa kerrotaan myös Viron koripalloliiton tuomitsevan yksiselitteisesti kaiken rasistisen käytöksen.

Järjestäjät eivät ottaneet omassa tiedotteessaan sanallakaan kantaa Heinarun väitteisiin suomalaispelaajien käytöksestä.

MuKin molemmat joukkueet vetäytyivät turnauksesta sen jälkeen kun järjestäjät eivät sulkeneet Kohila SK:ta turnauksesta.

”Päätöksemme poistua turnauksesta perustui siihen, ettei Tallinn Nord Cupin esittämä ratkaisu ollut mielestämme hyväksyttävissä. Pohjaamme päätöksemme niin [Kansainvälisen koripalloliiton] Fiban sääntöihin kuin meidän seuramme omiin arvoihin”, seura kertoo nyt.

MuKi-leiristä annetaan järjestäjälle myös kiitosta siitä, että se näyttää ottavan asian vakavasti.

”Heidän esittämänsä hahmotelmat rasismin ja epäasiallisen käytöksen kitkemiseksi vaikuttavat oikeansuuntaisia. Rasismille on oltava nollatoleranssi lasten kaikissa urheilutapahtumissa.”