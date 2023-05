Maailmanmestari Janne Pesonen ei jäänyt peliuransa jälkeen lepäämään laakereilleen, vaan alkoi opiskella urheilujohtamista. Kiekkojäiltä mieleen ovat erityisesti jääneet Granlundin veljesten ilmaveivit. ”Katselin huuli pyöreänä, mitä tapahtuu.”

Maailmanmestari Janne Pesonen odotti, että Suomen pelaaminen jääkiekon MM-kisoissa olisi kehittynyt samalla tavalla kuin Bratislavan keväässä 2011.

Bratislavassakin Suomen peli oli alkuun takkuista, mutta turnauksen edetessä joukkue hitsaantui tiiviiksi ja maailmanmestaruuden voittavaksi ryhmäksi.

”Se on MM-kisojen formaatissa kaiken lähtökohta, että peli paranee. Nyt Suomi ei ollut samalla tavalla vakuuttava kuin vuosi sitten. Lähtökohta oli toki erilainen. Suomi oli selvä suosikki. Oletusarvona oli, että mennään jatkopeleihin. Ajatusta ei voi huijata”, Pesonen sanoo.

Tappiollisessa puolivälierässä Kanadaa vastaan Suomi sortui Pesosen mukaan ylipelaamiseen: Kanada sai poikkeuksellisen paljon ylivoimahyökkäyksiä Suomea vastaan.

Vastustajat olivat selvästi myös skoutanneet Suomen pelitavan paremmin kuin ehkä ennen ja osasivat taittaa suomalaispelaajilta parhaan terän.

Tampereella päättyneitä MM-kisoja Pesonen seurasi osin paikalla ja osin C Moren asiantuntijana.

MM-joukkueen valintaa Pesonen pitää onnistuneena. Viime vuonna päävalmentaja Jukka Jalonen turvautui Euroopan liigojen pelaajiin, nyt mukana oli myös NHL-pelaajia.

”Ovi on aina ollut auki, siitä se ei ole ollut kiinni. Samalla ymmärretään, jos joku pelaaja kertoo, että takki on tyhjä kauden jälkeen eikä tule mukaan. Se osoittaa, että pelaaja kunnioittaa Leijona-paitaa ja antaa paikan toiselle. Siitä muodostuu hyvä joukkue ja yhtenäisyys.”

Janne Pesonen (numero 20) mukana juhlimassa Mikael Granlundin tekemää maalia Venäjää vastaan MM-kisoissa Bratislavassa 2011.

Bratislavan MM-keväästä Pesosen mieleen on jäänyt paljon hyvää, mutta erityisesti hän muistaa Mikael Granlundin ilmaveivin.

Pesonen katsoi muutaman metrin päästä, kun Granlund käänsi kiekon lavalleen ja nosti sen takaa Venäjän maaliin.

”Katselin huuli pyöreänä, mitä tapahtuu. En koskaan nähnyt, että Mikke olisi yrittänyt samaa temppua myöhemmin. Ehkä hänellä ei ollut siihen tilaisuutta”, 41-vuotias Pesonen sanoo.

Granlundin ilmaveivistä tehtiin myös postimerkki. Pesonen kuului kultajoukkueen avainpelaajiin.

Puoli vuotta myöhemmin Pesonen oli samoilla paikoilla, kun Mikaelin veli Markus Granlund teki ilmaveivin HIFK:n liigapelissä Kiekko-Espoota vastaan.

”Ilmaveivi ei kerro vain taidosta, vaan myös rohkeudesta. Mutta olihan se harvinaista nähdä, että toinenkin veli tekee ilmaveivin, kun olen samaan aikaan jäällä”, Pesonen naurahtaa.

Janne Pesonen (oik.) tuuletti Mikael Granlundin kanssa 5–1-maaliaan Ruotsin verfkkoon Bratislavan MM-finaalissa toukokuussa 2011.

Kaikkiaan Pesonen pelasi viidet MM-kisat: 2011, 2012, 2013, 2015 ja 2018. Pelaajaura päättyi Oulun Kärpissä kaudella 2019–2020.

Suomen mestaruuden hän voitti neljä kertaa: 2004, 2005, 2007 ja 2008 sekä KHL:n mestaruuden 2010.

Kuhmon Kivan kasvatti pelasi seitsemän runkosarjan ottelua myös NHL:ssä Pittsburgh Penguinsin paidassa kaudella 2008–2009. Hän oli Anaheimin varaus vuodelta 2004.

”Oli hienoa päästä isoihin sarjoihin pelaamaan ja mittaamaan omaa tasoaan. Ne ovat parhaita paikkoja kehittyä.”

Pittsburgh voitti samalla kaudella Stanley Cupin, mutta Pesonen oli silloin jo AHL-liigan farmijoukkueessa Wilkes-Barre/Scranton Penguinsissa.

”Pittsburgh oli kova joukkue. NHL:stä ei jäänyt jossiteltavaa, vaikken päässytkään nostelemaan kannua.”

Jääkiekon pelaamisen Pesonen aloitti jo pienenä, mutta harrasti myös muita lajeja.

”En ajattele, että olisin ollut koskaan lahjakas, mutta innostunut kehittymään ja oppimaan.”

Ensimmäisen jääkiekko-ottelunsa hän näki äitinsä opiskelukaupungissa Jyväskylässä, jossa paikallinen JYP pelasi silloisessa I divisioonassa aina syksyyn 1985 asti.

”Sieltä kipinä lähti. Antaa myös uskoa kaikille, että Kuhmon kaltaisesta pikkupitäjästä voi ponnistaa eteenpäin. Ei ole siitä kiinni.”

Peliuransa jälkeen Pesonen ei ole jäänyt lepäämään laakereilleen. Vuosi sitten hän aloitti alle 20-vuotiaiden maajoukkueen joukkueenjohtajana.

Vuodenvaihteen MM-kisoissa Kanadassa nuorille kävi samoin kuin aikuisille Tampereella. Nuoret hävisivät puolivälierässä Ruotsille 2–3.

Näin nuoret ja aikuiset jäivät ilman MM-mitalia tällä kaudella.

Nuorten ratkaisevassa pudotuspelissä kiekko pomppi kahden oman pelaajan kautta ruotsalaiselle, joka pääsi läpiajoon.

”Siitäkin opittiin. Monta kertaa negatiivisesta kokemuksesta löytyy menestyksen avain. Oppimalla häviämään voi oppia voittamaan”, Pesonen tiivistää.

Voi olla, että Pesonen nähdään jatkossa muutenkin isossa roolissa suomalaisessa jääkiekossa ja urheilussa. Hän aloitti syksyllä urheilujohtamisen opinnot Vierumäellä.

Maailmalla on vastaavaa koulutusta tiettävästi vain Yhdysvalloissa ja Australiassa. Opinnot kestävät kolme vuotta.

Pesonen kertoo haaveilleensa jatko-opinnoista jo ylioppilaskirjoitusten jälkeen, mutta jääkiekko vei mennessään. Vasta nyt löytyi sopiva hetki toteuttaa haaveet.

”Opiskelu on todella mielenkiintoista ja monipuolista. Se on tuonut paljon henkistä kasvua. Pystyy yhdistämään teoriaa omaan kokemukseen.”

Opiskelujen kaksi ensimmäistä vuotta ovat lähiopetusta Vierumäellä, mutta kahden pienen pojan isänä Pesonen on usein tullut yöksi kotiin Helsinkiin.

”Opiskelu on vain vahvistanut yhteisöllisyyden merkitystä ja yksilön vastuuta. Teemme paljon ryhmätöitä. Opiskeluporukka on kuin oma joukkue. Tietä voi tasoittaa tekemällä yhdessä ja oppimalla. Jääkiekossa se on ollut itsestään selvää.”

Pesonen kertoo lähteneensä avoimin mielin jääkiekon jälkeiseen elämään.

”Ei tarvitse hakata kiveen, mihin pitäisi päästä. Ei ole pakkoa, vaan halu oppia ja innostua. Jo pääsy nuorten maajoukkueen mukaan toi vau-fiiliksen.”

Kultaleijonaa kiinnostaa myös muuhun kuin jääkiekkoon liittyvä johtaminen.

”Ei se ole poissuljettua. Koen mielelläni asioita jääkiekon ulkopuolelta.”

Janne Pesonen on innokas oppimaan uutta.

Jääkiekkopiireissä ja myös sen ulkopuolella Pesonen tunnetaan innokkaana kalamiehenä ja hyvänä golfaajana (tasoitus 11).

Jääkiekon tavoin kalastuskin sai alkunsa Kuhmosta, jonka koskien rannoilla Pesonen narrasi kaloja enojensa kanssa.

”Enot ovat olleet kovia erämiehiä. Pääsin heidän mukaansa.”

Pesonen harrastaa perhokalastusta ja tekee itse perhonsa. Usein kalareissut suuntautuvat kavereiden kanssa lohivesille pohjoiseen.

”Kalastus on hyvä keino ladata akkuja. Nautin siitä. Tärkeintä ei ole isot kalat, vaan hyvät kaverit. Paljon sen hienompaa aikaa ei voi olla, jos perhettä ei lasketa.”