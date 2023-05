Mikko Rantanen pelasi MM-turnauksen alkulohkon ilman maalin maalia ainoana suomalaishyökkääjänä.

Tampere

Ei mene niin ei mene.

Mikko Rantanen takoi NHL:ssä tällä kaudella 55 maalia, mutta MM-kisoissa ruuti on ollut märkää.

Seitsemässä ottelussa Colorado Avalanchen tähti on kerännyt mainiosti kahdeksan syöttöpistettä, mutta maalitili on yhä avaamatta.

Kurkkaus Leijonien tilastoihin paljastaa hämmentävän faktan: Rantanen on Suomen pelaavassa kokoonpanosta ainoa hyökkääjä, joka ei alkulohkossa onnistunut maalinteossa.

Tätä tuskin kukaan osasi odottaa, kun NHL:n supertähti ilmoitti saapuvansa Tampereelle.

Rantasen lisäksi hyökkääjistä ainoastaan neljä ottelua pelannut Jere Sallinen on ilman maalia. Sallinen ei pelannut tiistaina Tanskaa vastaan.

Puolustajista maalinteossa eivät ole onnistuneet Olli Määttä, Mikael Seppälä, Miika Koivisto ja Niklas Friman.

”Onneksi en ole tullut tänne miettimään maalintekoa vaan voittamista”, Rantanen kommentoi maalittomuuttaan Tanska-ottelun jälkeen.

”Meillä on toivottavasti vielä kolme peliä jäljellä aikaa tehdä maaleja, jos tarve vaatii. Jos ei, niin sitten koetetaan tehdä muut: syötellä ja puolustaa hyvin.”

Rantanen on läpi turnauksen korostanut, että pelaaminen tuntuu kropassa hyvältä ja mieli on raikas, vaikka hänellä on takanaan kaksi todella kuormittavaa NHL-kautta.

Mikko Rantanen yritti ja yritti Tanskaa vastaan, mutta verkko ei vain heilu.

Rantasen tämän kevään MM-turnauksessa on hieman samanlaisia elementtejä kuin nuorten MM-kotiturnauksessa vuonna 2016.

NHL:ssä jo tuolloin debytoinut Rantanen saapui Helsinkiin kovin odotuksin mutta pelasi alkulohkossa vaisusti.

Ratkaisupeleissä hän nousi valtavan tärkeään rooliin. Nuoret Leijonat voitti maailmanmestaruuden.

”Kokonaisuutena pelini on kulkenut paremmin kuin 2016. Sen muistan, että silloin jalatkin olivat tahmeat koko ajan. Nyt joka pelissä on ollut lentokeli. Mutta toivottavasti ainakin lopputulos on nyt sama kuin tuolloin.”

Se on hyvä muistaa, että maalittomuudesta huolimatta Rantanen on Leijonien pistepörssin kärjessä ennen Sakari Mannista (3+4=7).

Varjoissa Rantanen ei siis Tampereella ole vaellellut.

Leijonat kohtaa puolivälierässä Kanadan torstaina. Rantanen on sitä mieltä, että Leijonien ei kannata lähteä vaahteralehtipaitojen kanssa maalintekokilpailuun.

”Heillä on paljon taitavia yksilöitä. Jos voitto tulee, se tulee puolustuspelillä. Meidän täytyy pitää maalipaikat minimissä ja tehdä tarvittavat osumat itse.”

Leijonien ja Kanadan välinen puolivälieräottelu alkaa torstaina kello 20.20.