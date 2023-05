Arnold Schwarzenegger avautuu Men's Health -lehdessä steroidien käytöstä. Samalla hän ottaa todella tiukasti kantaa nykyisten kehonrakentajien puuhiin.

Maailmankuulu Arnold Schwarzenegger lienee kaikkien aikojen tunnetuin kehonrakentaja.

Hänet tunnetaan myös näyttelijänä ja Kalifornian entisenä kuvernöörinä, mutta alun perin Schwarzenegger pumppasi itsensä kohti kuuluisuutta kehonrakennuksen kautta.

Nyt Schwarzenegger on avautunut steroidien käytöstä. Hän puhui Men's Health -lehdessä oman kehonrakennusuran aikaisesta aineiden käytöstään sekä jyrähteli voimakkaasti nykyisen bodarisukupolven toimista.

Schwarzenegger sanoo käyttäneensä oman kehonsa ulkopuolista testosteronia sekä dianabolia, joka on anabolinen steroidi.

”Sata milligrammaa viikossa”, hän sanoo testosteronin käytöstään.

”Ja kolme dianabolia päivässä, joten se oli 15 milligrammaa”, Schwarzenegger sanoo Men's Healthille.

Schwarzenegger toteaa lehden jutussa, etteivät steroidit olleet hänen uransa huippuvuosina laittomia. Schwarzenegger kertoo myös käyttäneensä aineita lääkärin valvonnassa.

”Kehonrakennusta pidettiin aina turvallisena urheilulajina. Mutta nykyään se ei sitä enää ole, Schwarzenegger, 75”, sanoo.

”Nyt ihmisiä kuolee. He kuolevat yliannostuksista ja he eivät tiedä, mitä vittua he ovat tekemässä. Ja he kuuntelevat puoskareita. Jos minä haluan lääketieteellisiä neuvoja lailliselta lääkäriltä, menen Kalifornian yliopistoon tai Cleveland Clinicille”, Schwarzenegger jyrähtää.

Schwarzenegger ei suosittele steroidien käyttöä ja vetoaa nuoriin, jotta nämä eivät kohtelisi kehoaan väärin maineen ja mammonan toivossa.

”Kadut sitä myöhemmin – jokaista kertaa kun olet väärinkäyttänyt vartaloasi.”

SCHWARZENEGGER otti etäisyyttä kehonrakennuslavoilla kilpailemiseen 1970-luvun puolivälin jälkeen, mutta palasi ja voitti Mr. Olympia -tittelin vielä vuonna 1980. Hän nappasi kyseisen tittelin yhteensä seitsemän kertaa.

1980-luvulla näyttelijäntyö oli jo Schwarzeneggerin asialistan kärkipäässä. Hänet muistetaan muun muassa elokuvista Conan – barbaari, Terminator ja Commando.

Arnold Schwarzenegger kuvattiin hiljattain Los Angelesissa.

VUOSIEN varrella Schwarzenegger on säilyttänyt läheiset suhteet kehonrakennukseen ja voimailuun osallistumalla muun muassa kilpailutapahtumien järjestämiseen ja markkinointiin.

Itävallassa syntynyt Schwarzenegger on itsekin jatkanut kuntosalilla kuntoilua myös varttuneemmalla iällä.