Lentopallovalmentaja Tuomas Sammelvuo teki suomalaista lajihistoriaa vajaat kaksi viikkoa sitten. Mestarien liigan voittoa hän juhli vain hetken ja siirtyi pian Kanadaan jatkamaan töitään. Sammelvuo kertoo, mikä motivoi jatkamaan maajoukkuetehtävissä pitkän seurajoukkuekauden jälkeen.

Pedanttisena valmentajana tunnettu Tuomas Sammelvuo sai toukokuun 20. päivänä uuden luvun jo ennestään komeaan meriittilistaansa.

Ensimmäinen kausi puolalaisen Zaksa Kędzierzyn-Koźlen päävalmentajana huipentui miesten Mestarien liigan loppuotteluun, josta tuli suomalaisittain muutenkin ainutlaatuinen.

Täpötäydessä Torinon Pala Alpitour -areenassa Sammelvuon luotsaama Zaksa kukisti passari Eemi Tervaportin edustaman puolalaisen Jastrzębski Węgielin erin 3–2.

Koskaan aiemmin kahta suomalaista ei ole ollut vastakkain Euroopan tärkeimmän seurajoukkuekilpailun loppuottelussa.

”Totta kai tämä merkitsee paljon. Meillä ei ollut millään tavalla helppo kausi”, sanoo Sammelvuopuhelimitse Kanadasta, jossa työt jatkuvat voimakkaasti uudistuneen maajoukkueen päävalmentajana.

Sammelvuo ehti ennen Puolaan siirtymistään valmentaa menestyksekkäästi venäläisissä seurajoukkueissa, ja Venäjän maajoukkueen päävalmentajana hän oli saavuttamassa olympiahopeaa Tokion kisoissa.

Työt Venäjällä päättyivät, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022.

” ”Ei ainakaan vaikeampaa taivalta olisi voinut olla mestaruuteen.”

Suomalaisvalmentaja sai sopimuksen puolalaisen kestomenestyjän Zaksan kanssa. Työt alkoivat elokuun alussa, ja sen jälkeen kauteen mahtui monenlaisia vivahteita ja käänteitä.

Zaksa sai tehdä valtavasti töitä jokaisessa ottelussaan kohti Mestarien liigan finaalia. Se kukisti neljännesvälierissä puolalaisen Zawiercien (3–0, 2–3) ja puolivälierissä italialaisen Trentinon (3–2, 2–4, 15–9).

Välierissä meni nurin seurajoukkueiden maailmanmestari, kun Zaksa voitti Perugian (3–1, 3–1).

”Ei ainakaan vaikeampaa taivalta olisi voinut olla mestaruuteen. Taival oli uskomaton. Me kasvoimme joukkueena tammikuun jälkeen. Yleispelaaja Bartosz Bednorz tuli meille Kiinasta, pelasi puoli kautta ja oli iso palanen meidän joukkueeseemme.”

Tuomas Sammelvuo analysoi joukkueensa hyökkäystä Jastrzebski Wegieliä vastaan huhtikuussa pelatussa ottelussa.

Sammelvuo on nyt päässyt Mestarien liigan voittokarkeloihin kahdesti: pelaajana ranskalaisen Toursin riveissä vuonna 2005 ja nyt puolalaisen huippujoukkueen päävalmentajana.

Ensimmäinen kausi päävalmentajana Puolassa oli komea, kun Puolan cupin voiton lisäksi tuli Mestarien liigassa täysosuma. Puolan mestaruus meni kuitenkin sivu suun, koska Jastrzębski Węgiel vei tittelin otteluvoitoin 3–0.

”Tappio finaaleissa oli ehkä yksi avain siihen, että pystyimme voittamaan Mestarien liigan finaalissa. Oli kymmenen päivää aikaa valmistautua. Se käytettiin lepäämiseen ja harjoitteluun. Keskityimme muutamiin perusasioihin. Jastrzębskia vastaan pelasimme nyt paljon paremmin kuin Puolan finaaleissa.”

Valmentajalle ja maajoukkuemiehiä vilisevälle seurajoukkueelle kausi oli vaativa, sillä Zaksa pelasi 56 virallista kilpailuottelua.

” ”Kanada kysyi nyt kolmannen kerran. Tuli oikea hetki, ja halusin ehdottomasti palata.”

”Tuloksellisesti oli hieno kausi, mutta sen aikana oli uskomattoman vaikeita hetkiä. Hävisimme otteluita emmekä pelanneet hyvin. Mutta joukkue oli hieno siinä, että joka kerta nousimme ylös, reagoimme ja opimme. Emme aloittaneet kautta hyvin, mutta Puolan cupin voitto oli iso asia.”

Zaksa valloitti Mestarien liigan nyt jo kolmannen kerran peräkkäin. Tuore titteli villitsi seuran fanit, ja mestaruuden jälkeen paikkakunnalla on riittänyt monenlaista juhlahumua. Hetken Sammelvuokin ehti niihin osallistua, mutta vain hetken.

Mestarien liigan voitto varmistui myöhään lauantai-iltana, ja jo seuraavana tiistaina suomalainen oli puolisonsa kanssa koneessa kohti Kanadaa.

Kanadan lentopalloliitto ja Sammelvuo olivat keskustelivat päävalmentajapestistä kahdesti aiemmin, ja kolmannella kerralla päästiin sopimukseen.

Mikä ihme saa miehen ponnistelemaan ja ahkeroimaan vielä pitkän kauden päätteeksi ja uudessa maassa?

”Voisi sitä olla tekemättäkin ja sanoa ei maajoukkueelle. Itse halusin kovasti maajoukkuevalmennuksen pariin, koska se on erilaista, ja uskon, että siinä pystyy menemään itsekin eteenpäin. Kanada kysyi nyt kolmannen kerran. Tuli oikea hetki, ja halusin ehdottomasti palata.”

”Pitää panna paljon energiaa peliin, että saadaan hommat pyörimään. Kanadan maajoukkueessa on selkeästi menossa sukupolvenvaihdos. Joukkueessa on paljon uusia, nuoria pelaajia. On jonkinlaista kuormaa, mutta ei sitä ole ehtinyt miettiä”, sanoo Sammelvuo, joka asuu Kanadassa Ottawan kupeessa.

Kanada pelaa tänä kesänä huippumaiden Kansojen liigassa (entinen Maailmanliiga). Maailmanrankingissa se on sijalla 15 ja kohtaa 6. kesäkuuta alkavassa kotiturnauksessaan Kuuban, joka on maailmanlistalla sijalla 12.

Tuomas Sammelvuo on toiminut myös pietarilaisen Zenitin ja Venäjän maajoukkueen päävalmentajana.

Millaisia odotuksia Kanadaan kohdistuu?

”Jokainen peli on käytännössä olympiakarsintaa. Olympiarankingsysteemi on muuttunut, ja jokaisella pelillä on iso painoarvo. Jos voittaa itseään edellä olevan joukkueen, siitä saa isot rankingpisteet. Ja jos häviää takana oleville joukkueille, siitä menettää pisteitä. Päätähtäin on lokakuun olympiakarsinnassa Kiinassa. Tämä kesä tähtää siihen, että olisimme siellä huippuformussa.”

”Totta kai olisi hyvä voittaa niin monta peliä kuin mahdollista tätä rankingia ajatellen.”

Jokaisesta karsintaturnauksesta menee olympialaisiin kaksi parasta maata. Lisäksi rankingpisteiden perusteella mukaan pääsee viisi parasta. Ranskan isännöimässä turnauksessa on mukana kaikkiaan 12 maata.

Sammelvuon mielestä siirtyminen valmennustehtäviin Kanadaan ei ole ollut iso juttu, koska apuvalmentajat ovat jo tehneet joukkueen kanssa töitä.

Viime vuodet Sammelvuo on työskennellyt tasokkaiden ja meritoituneiden ammattilaispelaajien kanssa, mutta nyt käsissä on nuorekas miehistö, jossa kaikki eivät ole täysipäiväisiä ammattilaisia.

Joukkueessa on esimerkiksi yliopistopelaajia. Sammelvuo vaikuttaa puhelimessa kuitenkin innostuneelta.

”Helvetin nälkäinen ja hyvähenkinen porukka tekemään töitä. Ei ehkä maailman huippujoukkue, mutta on kiva olla salilla, kun joukkue tekee hirmuisesti töitä.”

Sammelvuon mukaan ensiksi katsotaan, miten käy Pariisin olympiataipaleen kanssa.

”On puhuttu myös pidemmästä ajanjaksosta. Totta kai Pariisin jälkeen pitää miettiä myös henkilökohtaista tilannetta.”

” ”Jokainen tietää, mikä tilanne on maailmassa. Siihen ei enää minun mielipiteitäni tarvita.”

Sammelvuo ehtii hengähtää lajinsa parista hetkeksi heinä–elokuun vaihteessa. Sitä ennen on Kansojen liigassa tiivis rupeama, joka päättyy joko heinäkuun puolivälissä tai saman kuun lopussa, jos Kanada pelaa kahdeksan parhaan joukkueen lopputurnauksessa.

Syyskuussa Kanada pelaa Pohjois-Amerikan mestaruuskisoissa, ja sen jälkeen ohjelmassa ovat olympiakarsinnat.

Olympiakarsintojen jälkeen Sammelvuo palaa Puolaan, jossa hän jatkaa Zaksan päävalmentajana.

Mestarien liigan voiton jälkeen Sammelvuo sai paljon onnitteluja eri puolilta maailmaa. Niitä tuli myös venäläisiltä pelaajilta ja valmentajilta.

”En halua katkaista suhteita niihin ihmisiin, keiden kanssa olen pelannut ja keitä olen valmentanut Venäjällä. Ne ovat ihmisten välisiä suhteita, mutta muista asioista en halua julkisuudessa puhua. Jokainen tietää, mikä tilanne on maailmassa. Siihen ei enää minun mielipiteitäni tarvita.”

Kun sota aikanaan loppuu, oletko ajatellut, että voisit vielä valmentaa Venäjällä?

”En ole sitä miettinyt. Ainoa asia, jota olen miettinyt, on se, että toivottavasti maailma rauhoittuu. Nyt keskityn maajoukkueeseen Kanadassa ja Zaksan valmentamiseen Puolassa. Haluan valmentaa, kehittyä ja kasvaa omassa ammatissani ja elää valmentajan arkea. Tästä saan suurimmat kiksit.”

