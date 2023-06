Vantaan Hakunilan urheilukentällä on alkukesän iltana täysi tohina.

Käynnissä on Vantaan hiihtoseuran (VHS) juniorien yhteistreeni, jossa juostaan, hypitään ja loikitaan. Ja tavataan kavereita.

Harjoituksia seuraa Ville Halonen, joka on yksi VHS:n juniorivalmentajista ja entinen kilpahiihtäjä.

Myös Halosen siviilityö linkittyy tiukasti urheiluun: everstiluutnantti Halonen on Puolustusvoimien Urheilukoulun johtaja.

Hiihto on talvisin suomalaisten lempiliikuntaa ja tv:n suosikkilaji. Arvokisoissakin tulee vielä menestystä. Hiihdon juniorityö on ollut kuitenkin 2000-luvulla kriisissä.

Juniori-ikäisten kilpahiihtäjien määrä on romahtanut 20 vuodessa kolmannekseen. Kun vuonna 2002 skipassin tai kilpailulisenssin lunasti liki 9 000 junioria, oli viime vuonna lisenssin ja skipassin hankkineita enää 3 000.

Halosella on selkeä käsitys romahduksen syistä. Hiihdon seuratoiminta putosi kehityksen kyydistä samaan aikaan kuin joukkuelajit vahvistuivat.

Hiihdon toiminta oli pitkään innokkaiden hiihtoperheiden varassa, kun muualla kehitettiin seuraorganisaatioita.

”Hiihdossa ja ehkä myös joissain muissa yksilölajeissa jäätiin 90-luvun tapoihin. Silloin junioriurheilijoita oli paljon ja seurat järjestivät kilpailuja tai harjoituksia 1–2 kertaa viikossa, mutta muuten harjoiteltiin omineen.”

Sellainen ei toimi 2020-luvun Suomessa eikä ihme. Harjoittelukulttuuri on muuttunut, samoin toimintaan kohdistuvat odotukset.

”Jos seuralla on tarjota vain yksi harjoitus viikossa, nuori käy neljä kertaa viikossa futiksessa ja kaveritkin löytyvät sieltä. Kaveripiiri muodostuu sinne, missä käydään usein.”

” ”Seurassa on helposti tarjolla vain norsunkokoisia hommia. Vapaaehtoistyöstä pitäisi pystyä myös nauttimaan, siitä ei saa tulla stressitekijää.”

Vantaan hiihtoseurassa asiat ovat tällä hetkellä varsin hyvin. Harjoitustoiminta on kattavaa ja esimerkiksi alle 12-vuotiaiden juniorien määrä on kasvanut parin vuoden aikana 30 prosenttia.

Kauden päätteeksi VHS nousi Hiihtoliiton luokittelussa Suomen parhaaksi kilpa- ja huippu-urheiluseuraksi.

”VHS:ssä on nyt positiivinen kierre, mutta mekin olemme olleet veitsenterällä. Näin laajaa toiminta ei ollut vielä kauaa.”

HaloNEN listaa käytännössä testattuja keinoja seuratoiminnan elvyttämiseksi.

Ensinnäkin yhteisharjoituksia on oltava useita kertoja viikossa, vaikka harrastajia ei vielä olisikaan.

Ilman säännöllistä ja laajaa toimintaa yksikään nuori ei lähde mukaan. Eritasoiset juniorit voivat harjoitella samoissa ryhmissä.

Lasten vanhemmat pitää sitouttaa seuraan ”kaikin mahdollisin keinoin”. Tässä auttaa, jos seuralla on esittää selkeä kaavio omasta toiminnastaan.

Eikä vapaaehtoisia saa työllistää näännyksiin.

”Seurassa on helposti tarjolla vain norsunkokoisia hommia. Mutta jos tarjolla on selkeitä ja pieniä ruutuja, on niihin helpompi tarttua. Vapaaehtoistyöstä pitäisi pystyä myös nauttimaan, siitä ei saa tulla stressitekijää”, Halonen sanoo.

Hiihtoseurojen kannattaa satsata myös viestintään, sanoo Ville Halonen. ”Monet eivät edes tiedä, että hiihtoseurat järjestävät kesällä harjoituksia.”

Markkinointiin ja tiedottamiseen pitää myös satsata.

Halosen mukaan hiihto ei ole lainkaan niin kallis laji kuin julkisuudessa on esitetty. Kymppitonnin sijaan juniorihiihtäjä voi selvitä kaudesta parilla tuhannella eurolla.

Seuran välinepörssistä voi ostaa käytettyjä kilpasuksia kohtuullisella välirahalla ja seuralla on tarjolla myös lainasuksia.

”Jos lainaat seuran suksia, sitoudut samalla lainaamaan omia suksiasi muille. Näin jokainen saa mahdollisimman hyvän suksiparin kilpailuihin”, Halonen kertoo.

Monille on Halosen mukaan yllätys, että hiihtoseuralla on ylipäätään kesäisin harjoituksia Ja että pääkaupunkiseudulla voi hiihtää joulukuusta huhtikuuhun, vaikka ulkona sataisi vettä.

”Yhä useampi juniori on sellainen, jonka omat vanhemmat eivät ole itse juuri hiihtäneet, eivätkä seurat oikein vielä osaa auttaa heitä harrastuksen aloittamisessa. Tässä on parannettavaa, perheille tarvitaan opastusta.”

Halonen korostaa, että ei ole huippu-urheilun tai liikunnan asiantuntija, mutta työ, oma urheilu-ura ja seuratoiminta antavat hänelle monipuolisen näkymän suomalaiseen liikuntakulttuuriin.

Suomalaisten fyysisen kunnon heikkeneminen ei yllätä Halosta. Fyysinen työ on vähentynyt dramaattisesti ja arki on muuttunut helpommaksi.

” ”On helpompaa sanoa, että jonkun muun pitäisi huolehtia liikunnan järjestämisestä, vaikka jokainen voi itse tehdä päätöksiä liikunnallisemman elämäntavan puolesta.”

Suomalaiset ovat mukavoituneet.

Oma vaikutuksensa on sillä, että perheiden arki ja myös liikuntaharrastukset ovat tarkkaan ohjelmoituja.

Ja jos liikuntaharrastusta ei arjessa ole, liikkuminen jää tosi vähälle.

”Älylaitteet vievät ison ajan nuorten vapaasta ajasta, joka on aiemmin käytetty pihalla juoksemiseen, pelaamiseen tai leikkimiseen. Se on pääsyy lasten liikkumattomuuteen”, Halonen toteaa.

Poliittisten päätösten seuraukset kuten koululiikunnan määrä, liikuntapaikkojen kunto, kulkuyhteydet ja kaupunkisuunnittelut luovat perustan liikkumiselle.

Lopulta kyse on kuitenkin jokaisen omasta viitseliäisyydestä ja valinnoista, Halonen sanoo. Aikuisilla on iso vastuu asiassa.

”Kyse on siitä, miten kannustaa teiniä menemään kävellen kouluun ja valitseeko itse auton sijaan polkupyörän? On helpompaa sanoa, että jonkun muun pitäisi huolehtia liikunnan järjestämisestä, vaikka jokainen voi itse tehdä päätöksiä liikunnallisemman elämäntavan puolesta.”

Halonen on pannut merkille, että keskustelu suomalaisten liikkumattomuudesta ja sen tuomista ongelmista on muuttunut viime vuosina vakavammaksi.

Tutkittua tietoa asiasta on ollut vuosikymmeniä, mutta vasta nyt asia on saanut kunnolla sijaa julkisessa keskustelussa.

”Ehkä olemme jo nyt myöhässä ja liikkumattomuuden laskua on tulossa joka tapauksessa. En juhlisi vielä. Töitä riittää.”