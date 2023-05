Leijonien luottopakki myöntää jännityksen ennen Kanada-peliä: ”Siellä on aika vahva perinne”

Leijonien puolustaja Atte Ohtamaa on puolustanut tapansa mukaan varmasti, mutta on tehnyt poikkeuksellisesti myös kaksi maalia.

Tampere.

”Totta kai jännittää. Aika harvoin on jääkiekkopeliä, joka ei jännittäisi.”

Leijonien kokenut puolustaja Atte Ohtamaa, 35, ei Leijonien harjoitusten jälkeen kierrellyt sitä, että vatsan pohjassa on perhosia Kanada-ottelun alla.

MM-turnauksessa alkavat torstaina puolivälierät, ja toisen viime kevään finalistin turnaus päättyy. Vuosi sitten Suomi kaatoi finaalissa Kanadan maalein 4–3.

Leijonien jääharjoitus oli pelipäivänä vapaaehtoinen. Ohtamaa valitsi jään ulkopuolisen harjoittelun: vähän kuntopyörää, lihaskuntoa, venyttelyä ja jumppaa.

”Sitä kautta saa parhaiten kropan valmiiksi.”

Ohtamaa on ollut omaan taustaansa nähden historiallisen tehokas Tampereella.

Hän on tehnyt Tampereella jo kaksi maalia, kun aiemmissa arvokisoistaan hän on tehnyt kussakin korkeintaan yhden maalin.

Ensimmäiset MM-kisansa hän pelasi jo 2014.

Tehoille on luonteva selitys, sillä Ohtamaan pelipaikka on tällä kertaa ykköskentällisen takana. Hyökkäysvoimaa löytyy rinnalta, kun edessä hyökkäävät Sakari Manninen, Teemu Hartikainen sekä Mikko Rantanen ja vierellä puolustaa joukkueen hyökkäävin puolustaja Mikko Lehtonen.

”Jätkät pelaa ylivoimaa ja voi tulla vähän paussiakin omaan pelaamiseen. Hyökkäysalueella tulee vietettyä aikaa. Kyllä se vähän muuttaa pelin kuvaa.”

Ohtamaa pelaa tuttuun tapaan myös alivoimalla, joka on toiminut turnauksen aikana erinomaisesti.

Leijonien alivoimaprosentti on turnauksen toiseksi paras Latvian jälkeen, peräti 92,86. Leijonat on päästänyt alivoimalla pelatessaan vain yhden maalin eikä pelikuri ole pettänyt, kun rangaistuksia on tullut keskimäärin kaksi ottelua kohden.

”On paljon tuttuja pelaajia, jotka pelanneet siinä aiemminkin. Yritetään sopia juttuja ja koko ajan opitaan tuntemaan toisemme paremmin. Se helpottaa”, Ohtamaa toteaa.

Kanadan ylivoimakuvioiden läpikäyminen oli Ohtamaan mukaan ohjelmassa vasta harjoitusten jälkeen. Illalla vastassa on tuttu Kanada, Ohtamaa arvioi.

”Siellä on aika vahva perinne, että nopeasti ylöspäin ja kiekkoa ja äijää maalille.”

