Nyrkkeilijä Robert Helenius ottelee elokuussa Savonlinnassa Mika Mielosta vastaan.

Viime syksynä tylysti tyrmätty Robert Helenius, 39, palaa kehään elokuussa Savonlinnassa.

Helenius kohtaa Olavinlinnan Boxing Night-tapahtuman kahdeksan erän pääottelussa 5. elokuuta Mika Mielosen.

”Olen treenannut koko ajan viime matsin jälkeen. Tosin aikaisemmin oli aika pitkä voimakausi ja nyt aletaan keskittyä taas nyrkkeilemiseen”, Helenius kertoo tiedotteessa.

Helenius on iloinen, että voi ottella suomalaista vastaan. Se on ensimmäinen kerta hänen urallaan.

”Mielonen on vähän sellainen slugger-henkinen kaveri, eli hän lyö painavasti ja kovaa.”

Heleniuksella on takanaan 35 ottelua, joista hän on voittanut 31. Mielosen saldona on kuusi voittoa ammattilaisena, mutta Helenius on hänen ylivoimaisesti kovin vastustaja.

”Isompaa haastetta en olisi voinut tähän vaiheeseen toivoa, ja motivaatio treenata tätä ottelua varten on suunnaton. Haluan tosissani kokeilla, mihin omat rahkeeni riittävät”, Mielonen toteaa tiedotteessa.

Promoottori Pasi Pekkonen kertoi aiemmin pohjustaneensa ottelua joulukuusta lähtien.

”Jos kuntoa ja intoa riittää, niin kyllä pitää tehdä sitä työtä, mitä on tottunut tekemään. Olemme todella ylpeitä, että hän tulee tänne Savonlinnaan ottelemaan”, hän sanoi.

Mielonen, 41, aloitti ammattinyrkkeilyuransa vuonna 2021. Helsinkiläismiehellä ei ole amatöörikokemusta.

Savonlinnassa syntynyt ja kasvanut Mielonen on 190-senttinen ja painoi viimeisimmän ottelunsa punnituksessa maaliskuussa 113,7 kiloa.

Pekkonen kuvailee Mielosta todella kovaksi ja vakuuttavaksi. Jokainen matsi on päättynyt Mielosen voittoon ennen täyttä aikaa.

Helenius kohtasi lokakuussa 2022 raskaansarjan maailmanmestari Deontay Wilderin New Yorkissa käydyssä huippuottelussa.

Suomalainen jäi tyrmäyksen jälkeen maahan makaamaan tajuttomana. Hänet vietiin matsin jälkeen sairaalaan.

Mediassa on spekuloitu hurjan näköisen tyrmäyksen jälkeen, että onko Heleniuksen ura nyt ohi. Esimerkiksi kirkkonummelainen nyrkkeilylegenda Amin Asikainen sanoi viime syksynä, että Heleniuksen tilanteessa hän ainakin lopettaisi terveyssyistä.

Pekkonen uskoo Heleniuksen palautuneen lokakuisesta tappiostaan hyvin.

"Laji on tietysti urheilijaa kohtaan julma ja saattaa jättää jälkensä. Aina toivotaan, että näissä otteluissa on rehti peli, mutta joskus tietysti tapahtuu tyrmäyksiä”, Pekkonen pohtii.

”Robbe on tällä hetkellä erittäin hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa. Hän on saanut rentoutua ja tehtyä asioita, joista on haaveillut ja joista hän tykkää.”

Helenius on otellut ammattilaisena 35 kertaa. Voittoja on 31.

