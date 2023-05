Kari Jalosen valmentaman Tšekin MM-turnaus päättyi puolivälierissä.

Tampere

Tšekin MM-turnaus päättyi karulla tavalla torstaina, kun kisojen suuryllättäjä Yhdysvallat kaatoi Kari Jalosen suojatit puhtaasti 3–0 Nokia-areenassa 7 411 katsojan edessä.

Puolivälierä päättyi puoli seitsemän aikaan, mutta Jalosta ei näkynyt haastattelualueella pitkään aikaan. Vasta 45 minuuttia pelin päättymisen jälkeen Jalonen ilmestyi areenan uumenista.

Sermien takaa median eteen käveli vakavailmeinen mies.

”Pettymys. Tämä on iso pettymys”, Jalonen kommentoi ensin suuren tšekkitoimittajajoukon edessä.

”Meidän pitää kunnioittaa tulosta tänään. Se, että emme pystyneet kairamaan mitalipeleihin on pettymys.”

Tšekki oli puolivälieräpelissä ajoittain täysin mankelissa. Yhdysvallat hallitsi kiekkoa, vyörytti hyökkäyksiään solkenaan ja pelasi pitkiä hyökkäyksiä Tšekin päädyssä. Tšekki oli passiivinen ja jähmeä.

Vaihdosta toiseen Tšekin pelaaminen oli lähinnä peruuttelua ja puolustamista. Hyökkäyspeli oli aika ajoin erittäin vaatimatonta – suorastaan aneemista.

Kahden erän jälkeen Tšekki oli saanut aikaiseksi vain 11 laukausta Yhdysvaltojen maalia kohti. Päätöserän ”kirissä” Tšekki sai aikaiseksi vain neljä laukausta maalia.

Piippuun jäi.

Päättynyt MM-turnaus oli Tšekiltä kokonaisuutena hyvin vaatimaton. Kone ei lähtenyt missään vaiheessa käyntiin. Jalosen luotsaama joukkue voitti alkulohkossa neljä peliä ja hävisi kolme.

Tšekki ei voittanut yhtään niin sanottua kovaa maata. Tšekki oli vastaantulija tappiopeleissä Kanadaa, Sveitsiä ja Yhdysvaltoja vastaan.

”Jäimme karvauksiin kiinni niissä kolmessa pelissä. Vastustajat ottivat meiltä tilan ja ajan pois. Meillä meni niin paljon energiaa avauspelaamiseen ja siihen, että pääsemme sieltä liikkeelle”, Jalonen analysoi.

”Vastaavasti hyökkäyspäässä emme pystyneet tuottamaan maalipaikkoja. Joka pelissä ajoittain, mutta sellaista jatkuvaa hyökkäyspelin voimaa meillä ei ollut.”

Tšekki koki turnauksen aikana kaksi kovaa takaiskua, kun NHL-hyökkääjä Filip Chytil ja Lukas Sedlak loukkaantuivat kesken MM-turnauksen. Riveistä putosi kaksi kärkihyökkääjää.

”Totta kai se vaikutti, kun ykkös- ja kakkossentteri putosi riveistä, mutta ei se ole mikään tekosyy.”

Viime vuoden kisoissa Jalonen palautti Tšekin mitalikantaan, kun Tšekki otti MM-pronssia. Edellisestä MM-mitalista ehti kulua aikaa kymmenen vuotta.

Jalosella, 63, on Tšekin maajoukkueen kanssa nykyistä sopimustaan jäljellä vielä vuosi. Sopimus päättyy ensi kevään Tšekin MM-kotikisoihin, jotka pelataan Prahassa ja Ostravassa.

Puolivälierätappion jälkeen Tšekissä alettiin spekuloida jopa Jalosen potkuilla.

Millaista painetta Tšekin päästä tulee?

”En pysty seuraamaan sitä mediaa. Siellä on mitä on. Tämmöinen tämä työ on. Paineiden kanssa pitää elää ja nukkua yöt hyvin, että jaksaa valmentaa. Ei mun kannata semmoisia asioita miettiä. En ala spekuloida millään tarinoilla.”

Miten luottavainen olet, että sinut nähdään Tšekin luotsina kotikisoissa?

”En ala sitä kommentoida millään tavalla. Sillä ei ole mitään merkitystä.”

”Minulla on sopimus voimassa. Sen enempää en ala spekuloida”, Jalonen ilmoitti.