Sakari Manninen sanoi olevansa ylpeä jokaisesta pelaajasta.

Tampere

Leijonien ykkössentterinä MM-turnauksen pelannut Sakari Manninen totesi tappiollisen puolivälierän jälkeen sen, mikä oli helposti havaittavissa. Ykkösketju tuskaili maalinteon kanssa. Teemu Hartikaisen, Mannisen ja Mikko Rantasen kolmikko ei löytänyt tasakentällisin yhteistä säveltä koko turnauksen aikana.

”Paljon saimme kiekkoa sinne ja paikkoja. Joskus lätkä on sellaista. Välillä tuntuu, että ei mene mikään, ja joskus menee neljästä laukauksesta jokainen sisään. Sen kanssa pitää elää, se on sitä urheilun hienoutta”, Manninen sanoi.

Seitsemän tehopisteen turnauksen pelanneen Mannisen mielestä Kanada-ottelu oli Suomelta turnauksen paras, vaikka Leijonat hakkasikin päätään Kanadan maalivahtiin Samuel Montembeaultiin.

”Olen ylpeä joka äijästä. Paiskittiin töitä niin paljon kuin sielu sietää. Saatiin huippupaikkojakin. Kaverin veskari seisoi päällään, ja kaveri ansaitsi voiton. Totuus on taululla.”

MM-turnauksen pelisysteemi on tyly. Kerrasta poikki -pudotuspelit eivät jätä selittelyille sijaa, jos kertaalleen ovat vastustajaa heikompi. Mannisen mielestä juuri niin kuuluu ollakin.

”Sitä playoff-kiekko on. Turnauksen vedenjakaja on tämä puolivälieräottelu. Jos sen voittaa , turnaus on onnistunut, jos häviää, se on pettymys.”