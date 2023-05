Jonas Bergqvist sivalsi maanmiehiään sanan säilällä Latvia-tappion jälkeen.

Jonas Bergqvist on pelannut Ruotsin paidassa 272 A-maaottelua. Kuva vuodelta 1997.

Ruotsalainen jääkiekkolegenda Jonas Bergqvist tylytti kovin sanoin puolivälierissä pudonnutta Tre Kronoria, ruotsalaislehdet Aftonbladet ja Expressen kertovat.

Bergqvist sivalsi maanmiehiään sanan säilällä Twitter-tilillään torstai-illan fiaskomaisen Latvia-tappion jälkeen.

Viestit eivät olleet näkyvissä enää perjantaiaamuna.

”Tre Kronor pelaa seitsemän alkulohkon ottelua, eikä yksikään pelaaja juhli maalin tehdessään. Se kuvastaa minulle heidän intohimoaan jääkiekkoon. Puolivälierissä he kohtaavat joukkueen, joka elää intohimosta”, Bergqvist kirjoitti.

”Oloni tuntuu nyt paskalta. Ette tarttuneet mahdollisuuteenne kun saitte sen.”

Bergqvist luonnehti viesteissään pelaajia myös ”hiton kakaroiksi”. Expressen tavoitti legendan selittämään kirjoituksiaan.

”En välitä, kohtaammeko Tanskan, Unkarin vai Ranskan. Intohimoa ja iloa täytyy olla. Jos pelaajat eivät välitä, miksi meidän muidenkaan pitäisi välittää”, hän sanoi.

”Pelaajat kuvittelevat, että on hiton helppoa mennä ja voittaa pienemmät kiekkomaat. Sitten kohtaat Latviassa joukkueen, joka osoittaa täydellistä intohimoa täyden areenan edessä. Silloin et selviä siitä.

Ruotsin MM-turnaus päättyi puolivälierätappioon Latvialle.

Bergqvistin mukaan ruotsalaiskiekkoilijoiden ei ole nyt aika sääliä itseään vaan oppia virheistään seuraavaa kertaa varten.

”Maassa makaavia on helppo potkia. Mielestäni pojat ovat työskennelleet ahkerasti ja ostaneet valmennuksen ajatukset siitä, mitä heidän on haluttu tehdä. Puolivälierän häviäminen on julmaa, mutta hän haluaa vielä potkaista alaspäin”, maajoukkueen apulais-gm Josef Boumedienne sanoi Expressenille.

60-vuotias Bergqvist voitti Ruotsin paidassa olympiakultaa ja kolme maailmanmestaruutta. Arvokisamitaleja hänellä on yhteensä yhdeksän.

Bergqvist kantoi Tre Kronorin ikonista pelipaitaa 272 A-maaottelussa. Hän on Ruotsin kaikkien aikojen maaottelutilaston kakkosena Jörgen Jönssonin (285) jälkeen.