Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Riikka Pakarinen toivoo, että valtion liikunnan ja urheilun tukea kohdennettaisiin enemmän seuratyöhön.

Suomen urheiluliiton (Sul) tuore puheenjohtaja Riikka Pakarinen toivoo, että valtion liikunnalle ja urheilulle suuntaama tuki olisi paljon kohdennetumpaa kuin nykyisin.

”Tuen saajia on liikaa. Se on kuin haulikolla ampumista. Valtion tuet pitää suunnata entistä tarkemmin. Iso kysymys on, miten voidaan tehostaa valtion liikunnan rahoittamisen tuloksellisuutta”, Pakarinen sanoo.

Valtion liikuntabudjetti on pysynyt pitkään reilussa 150 miljoonassa eurossa ilman indeksikorotusta. Jatkossa valtion liikunta- ja urheilurahat eivät enää tule Veikkauksen tuotosta, vaan yleisestä budjetista.

”Hyvä, että napanuora Veikkaukseen on katkaistu. Toki tarvitaan enemmän myös yksityistä rahaa, mutta liikunta on iso yhteiskunnallinen asia. Siksi pitää olla valtionkin tukea”, Pakarinen vastaa urheilun valtion tukea arvostelleille kansalaisille.

Urheilun lajiliitot saavat valtion tuesta oman könttänsä. Esimerkiksi Suomen urheiluliiton osuus on miljoona euroa, kun järjestön koko budjetti on reilut seitsemän miljoonaa euroa.

Pakarinen haluaa lisää tukea seuratoiminnalle samalla tavalla kuin Ruotsissa. Norjassa julkinen liikuntaraha keskittyy paljolti infrastruktuurin rakentamiseen.

”Urheiluseuroista lähtee paljon. Niissä on mukana 1,8 miljoonaa suomalaista. Seurojen kautta aktivoituu iso joukko vapaaehtoisia. Fakta vain on, että yleistä liikkumista pitää aktivoida.”

Pakarinen huomauttaa, että koronapandemia pudotti noin 20 prosenttia lapsista ja nuorista pois seuratoiminnasta.

”Nähdään hälyttäviä asioita, kun lapset ja nuoret eivät liiku. Moni lapsi on pudonnut harrastuksista kalliiden kustannusten takia. Siksi valtion pitäisi tukea entistä enemmän seuratyötä.”

Kevään aikana julkisuudessa on paljon puhuttu harrastamisen Suomen mallista. Sen tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Pakarinen sanoo, että malli hyvä aloite ja alku, muttei vielä yksin ratkaise liikkumattomuuden ongelmaa.

”Kouluihin pitäisi saada liikunnan ammattilaisia, mutta vapaaehtoisia ohjaajia on vaikea saada kouluihin keskellä päivää. Voisimme ottaa mallia Kanadasta, jossa harrastaminen tapahtuu koulupäivän jälkeen. Siellä malli on saatu toimimaan.”

Riikka Pakarinen laskee seiväshyppääjä Wilman Murron yhdeksi suomalaiseksi mitalitoivoksi kesän MM-kisoissa. Kuvassa Murto kauden avauskisassaan 5. toukokuuta Timanttiliigassa Dohassa.

Omalta kestävyysjuoksu-uraltaan alla 20 vuotta sitten Pakarinen muistaa, että harrastamisen maksut olivat vielä pieniä.

Nyt kustannukset ovat nousseet lähes kaikissa lajeissa ja talkootyö seuroissa on vähentynyt.

”Nyt on menty siihen, että entistä nuorempana pitää erikoistua johonkin lajiin. Suomessa on paljon 12–13-vuotiaita lajipudokkaita. Siksi olisi hyvä olla matalan kynnyksen lajeja, kuten esimerkiksi yleisurheilu”, Pakarinen sanoo.

Hän toivoo lisää myös lajien välistä yhteistyötä.

”Pitää pystyä puhaltamaan yhteen hiileen. Harrastaminen polarisoi nuoria. Ei ole enää itsestään selvää, että kaikki voivat harrastaa. Samalla kilpailu seurojen välillä on kovaa ja vanhemmat haluavat lapsilleen parasta. Tästä on lähtenyt oravanpyörä.”

Tulevaa yleisurheilukesää Pakarinen odottaa vesi kielellä. Se on samalla ensimmäinen kesä, kun hän seuraa sitä Suomen urheiluliiton puheenjohtajana.

Pakarinen valittiin tehtävään keväällä luottamustoimesta vetäytyneen Sami Itanin jälkeen.

Kesällä Pakarinen aikoo olla paikalla mahdollisemman monessa yleisurheilukilpailussa. Ohjelmaan kuuluu myös seurakierros eri puolilla maata. Kauden kohokohtana ovat elokuun lopun MM-kisat Budapestissä.

MM-kisojen taso on kivikova, mutta Pakarinen luottaa suomalaisurheilijoihin.

”Alkukausi on jo osoittanut, että urheilijat ovat hyvässä kunnossa monessa lajissa. Totta kai MM-kisat ovat kuitenkin eri kisat kuin Euroopan mestaruuskisat.”

Viime kesän MM-kisoihin Eugenessa Suomi osallistui jättimäisellä 32 urheilijan joukkueella. EM-kisoissa Münchenissä joukkueessa oli 70 urheilijaa.

Suomen urheiluliitossa on sovittu vuoden 2024 Pariisin olympiakisoihin asti, että kaikki valintakelpoiset urheilijat pääsevät kisoihin.

”Se on strateginen päätös, jota noudatetaan. Toki jatkossa on selvää, että asioita joudutaan pohtimaan myös budjetin kautta.”

Kaksi viime kesän isoa arvokisajoukkuetta söivät Suomen urheiluliiton budjettia.

Seurauksena oli muun muassa se, että viime viikonloppuna Kööpenhaminassa käytyihin Pohjoismaisiin mestaruuskisoihin asetettiin urheilijoille 400 euron omavastuu.

Hän huomauttaa, että kyseessä ei ollut uusi toimintatapa minkään urheilulajin osalta.

”Tällaisenaan PM-kisat olivat täysin uusi kilpailukonsepti. Suomalaisille urheilijoille rankingpisteiden kerääminen ei ollut samanlainen prioriteetti kuin tanskalaisille ja norjalaisille.”

”Meillä on jo muutenkin hyvä kilpailujärjestelmä. Alkujaan ei edes pitänyt lähettää PM-kisoihin joukkuetta, mutta halusimme sen tehdä yhteisessä pohjoismaisessa hengessä.”