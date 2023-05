Latvialaiseen kiekkoiluun kuuluva kukkaperinne jatkui ”voittajien laulujen” tahtiin.

Sadat latvialaiset juhlivat maan kiekkomaajoukkueen välieräpaikkaa torstain ja perjantain välisenä yönä Ruotsin suurlähetystön edustalla Riiassa.

Toinen MM-kisaisäntä kaatoi Ruotsin torstai-illan puolivälierässä 3–1 ja eteni historiansa ensimmäistä kertaa mitalipeleihin.

Myös suomalaisella Jere Pöyhösellä eli Käärijällä oli keskeinen rooli juhlahumussa.

Käärijän hitti Cha cha cha soi videolla, jonka Edistykselliset-puolueen poliitikko Selma Levrence jakoi Twitter-tililleen.

”Voittajat soittavat voittolauluja”, Levrence kirjoitti.

Latvialaisten voittojuhlissa kuului myös ruotsalaisen Abba-yhtyeen klassikko The Winner Takes It All.

Katujuhlat huomioitiin myös ruotsalaislehti Aftonbladetissa, joka otsikoi uutisessaan latvialaisten pilkkaavan Tre Kronoria.

Juhlijat nimittäin jättivät suurlähetystön eteen kukkia ja kiitokset hyvästä pelistä.

Levrence kuvaili hetken olleen historiallinen kahden miljoonan asukkaan kansakunnalle.

Jakamiensa kuvien ja videon yhteydessä Levrence muistutti, että Latviassa on tapana laskea kukkia Latvian jääkiekossa voittamien maiden suurlähetystöjen eteen.

Meneillään olevien MM-kisojen aikana Latvian kannattajia on kuvattu kukkalähettiläinä muun muassa alkulohkon Kazakstan-voiton jälkeen.

Latvian kannattajat laskivat voittoisan alkulohkon ottelun jälkeen kukkia Kazakstanin suurlähetystön edustalle.

Asia yllätti kaksi vuotta sitten Kanadan Baltian-suurlähettilään Kevin Rexin, joka kertoi latvialaisten traditiosta Twitter-tilillään.

”Häviäminen jääkiekko-ottelussa ei ole koskaan mukavaa, mutta jos niin käy, häviä avausottelussa isäntämaalle, jossa on perinne tuoda kukkia hävinneen maan suurlähetystöön”, Rex kirjoitti.

”Kiitos latvialaisille ystäville energiasta, ystävällisistä sanoista ja kukista.”

Tuolloin kanadalaiset saivat tervehdystekstin mukaan kiitokset ”mahtavimmasta päivästä Latvian kiekkoilun historiassa”.