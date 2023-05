Jääkiekon MM-kotikisat huipentuvat viikonloppuna mitalipeleihin samaan aikaan kun Leijonat nuolee haavojaan kirvelevän puolivälierätappion jälkeen.

Maailmanmestaruutta puolustanut Suomi pelasi nihkeät kisat. Joukkue ei kaatanut yhtään suurta kiekkomaata eikä onnistunut maalinteossa Yhdysvaltoja, Ruotsia ja Kanadaa vastaan kuin kerran.

Se on vähän kolmessa edellisessä MM-finaalissa pelanneelle Suomelle, joka on saavuttanut keväästä 2019 alkaen kahden MM-kullan ja yhden MM-hopean lisäksi olympiakultaa. Oliko leijonalauma jo liian kylläinen?

”En usko, että se on semmoista. Ajattelen enemmän niin, että maailmanmestaruus on vaikea voittaa, siellä on hyviä joukkueita vastassa ja nyt tällä kertaa Suomi ei sitä voittanut”, Tuomas Grönman sanoo.

Hän painottaa pohtivansa tilannetta entisen pelaajan näkökulmasta. Psykologina Grönman joutuisi tavallaan arvioimaan asiakasta, jota ei ole koskaan nähnyt.

”Se on eettisesti väärin, enkä pysty semmoista arviota psykologina sanomaan.”

Olympiapronssia vuonna 1998 saavuttanut sekä NHL:ää Chicago Blackhawksissa ja Pittsburgh Penguinsissa pelannut Grönman katsoo Leijonien sijaan koko suomalaisen kiekkoilun kuvaa. Siitä hän on huolissaan.

Leijonat on ollut Jääkiekkoliitolle pelastava enkeli. Menestys kaukalossa on lakaissut ongelmia maton alle, ja juniorikiekkoilussa ja seuratoiminnassa olisi paljon kehitettävää.

”Jääkiekon pitää oikeasti ottaa lusikka kauniiseen käteen ja ruveta välittämään, mimmoisia ihmisiä valmentaa. En tarkoita juniorimaajoukkueita vaan ihan seuroja”, Grönman sanoo.

Yhdenvertaisuus, lasten oikeudet sekä lasten hyvinvointi ovat asioita, joita Jääkiekkoliittokaan ei voi sivuuttaa olankohautuksella. Seuran on oltava yhä enemmän kasvatuksellinen paikka.

”Siellä voisi oppia oikeasti empatiaa ja välittämään toisista ihmisistä. Se ei ole edes menestymisen este. Semmoisessa ympäristössä itse asiassa kehittyykin parhaalla mahdollisella tavalla”, Grönman sanoo.

”Nyt se on ollut vähän sellaista, että nyt voitetaan ja kaikki tähtää johonkin. Semmoinen tietynlainen ylimielisyys on leimannut jääkiekkoa aika laajasti, ja se on mielestäni iso ongelma.”

Tuomas Grönman saavutti olympiapronssia Naganossa 1998. Kuvassa Grönmanin lisäksi Leijonien maalivahti Jarmo Myllys sekä Tšekin Robert Lang.

Ajatus siitä, että kritiikkiä on vaikea esittää Leijonien menestyessä, on Grönmanin mukaan typerää.

”Jos argumentoidaan, että meillä menee hyvin kun me voitetaan maailmanmestaruus ja että täällä on vähän rasistisia kommentteja tai tämmöisiä. Eihän niillä ole mitään tekemistä toistensa kanssa.”

Erkka Westerlund kirjoitti esseessään, että suomalaisen liikunnan ja urheilun on aika siirtyä uuteen toimintakulttuuriin ja lunastaa yhteiskunnallinen vastuunsa hyvinvoinnin ja toimintakyvyn turvaajana.

Grönman kertoo allekirjoittavansa entisen leijonaluotsin näkemykset täysin. Myös jääkiekko tuottaa pahoinvoivia nuoria, mikä on iso ongelma.

”Mennään liian pieni kärki edellä ja ruvetaan tosi pienenä valikoimaan, että okei, näistä voi tulla jotakin ja sitten niitä ruvetaan ajamaan [eteenpäin]”, Grönman sanoo.

”Lapsen ihmisarvo ei määräydy sen mukaan, kuinka hyvä pelaaja hän on. Jokainen on arvokas lapsi. Se on asia, mihin haluaisin aika paljon muutosta [jääkiekossa].”

Grönman vaatii seuroja ottamaan isomman vastuun toiminnastaan. Niiden on oltava psykologisesti turvallisia harrastuspaikkoja lapsille ja kannettava aidosti vastuuta ympäristöstään.

”Seuroilla on pelaajapolut ja kaikki nämä, ja siellä lukee ihan oikeat asiat. Niitä pitäisi ruveta toteuttamaan ihan oikeasti. Nyt sinne saattaa tulla valmentaja, jolla on väärät motiivit. Se ei ole läpinäkyvää tai reilua.”

”Se tuottaa lasten keskenkin semmoista, että siellä on helposti semmoisia pikkukeisareita ja alistujia. Ikään kuin se pelitaito määrittelee, miten uskallat olla esimerkiksi jossain porukassa”, Grönman lisää.

Hän poistaisi lasten kiekkoharrastuksesta tasoryhmät, joissa on kyllä Grönmanin mukaan hyvätkin puolensa, mutta jotka toisaalta vievät väärille raiteille.

”Ikään kuin olisi parempi ihminen jos on kolmessa a:ssa”, Grönman sanoo edistyneimpien AAA-tasoryhmään viitaten.

MM-kotikisat ovat Jääkiekkoliitolle rahasampo. Grönman haluaisi liiton käyttävän osan rahoista lasten valmentajien palkkaamiseen. Kun työstä saa palkkaa, se voisi houkutella osaajia myös pedagogisesti.

Tuomas Grönman ja Jari Kurri Leijonien harjoituksissa Naganossa 1998.

Valmentajan onnistumista on Grönmanin mukaan mitattava kiinnostuksella, innostuksella ja osaamisella.

Sillä, kuinka paljon porukka pysyy mukana ja kuinka valmentaja osaa valmentaa ihmistä ja lasta eli miten lapsi kuuluu kohdata ja kuinka olla ihminen ihmiselle. Menestys aluesarjassa on sen sijaan toisarvoista.

”[Antti] Pennanen sanoi joskus, että suurin ongelma suomalaisessa jääkiekossa tulee olemaan se, että ammattiurheilun lainalaisuudet ovat valuneet liian nuoriin lapsiin. Se on totta”, Grönman sanoo.

”On ongelma, että pärjäämistä pidetään hienona kun kaksi pääsee Pohjola-leirille ja yksi maajoukkueeseen, jos 90 prosentille jää vähän huono maku koko lajista. He saattavat kärsiä ahdistuksesta, huonosta itsetunnosta ja tämän tyyppisistä asioista. Niistä ei keskustella.”

Leijonat on juhlinut viime vuosina arvokisoista toiseen. Grönmanin mukaan olisi ollut outoa, jos Suomi olisi taas voittanut, ja tappiossa voi olla koko lajiyhteisölle valtava mahdollisuus.

”Jos tästä kaikesta seuraa junioripolun tervehtyminen sillä tavalla, että sieltä tulee psykologisesti turvallinen ympäristö urheilla, niin sittenhän tämä on ihan mahtavaa, että näin kävi.”

Jääkiekosta on tullut yhä enemmän varakkaiden kantasuomalaisten harrastus. Se karsii kaukalosta ja MM-kisojen yleisöstä vähävaraisia ja altistaa erilaiset vähemmistöt syrjinnälle.

”Tosiasia on se, että Helsingin alueella, pääkaupunkiseudulla, harrastajamäärät ovat selvässä laskussa jääkiekossa. Tämä on Jääkiekkoliitolle itselleenkin ongelma pitkässä juoksussa”, Grönman sanoo.

”Jos jääkiekon maine on tämmöinen, että siellä on tämän tyylistä toimintaa, niin eiväthän tiedostavat vanhemmat edes kohta vie lapsiaan jääkiekkoon. Siinä mielessä kannattaisi olla aika hereillä.”