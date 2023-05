HJK:lla on lauantaina mahdollisuus nousta ykköseksi vieraskentällä IFK Maarianhaminaa vastaan.

Miesten kotimaisen jalkapallosarjan kärkikamppailussa Seinäjoen Jalkapallokerho jatkoi tappiotonta alkukauttaan liigassa.

Jeremiah Strengin maali 76. minuutilla Kuopion Palloseuran verkkoon toi seinäjokisille kolme pistettä ja sarjan piikkipaikan.

KuPSilla oli oma mahdollisuutensa avauspuoliskolla, mutta Joona Vetelin matala rangaistuspotku jäi liian keskelle, ja SJK-vahti Ovie Ejehri heittäytyi helposti pallon eteen.

SJK:lla on kahdeksasta ottelusta kasassa 20 pistettä. Kaksi ottelua enemmän urakoinut KuPS on pisteen perässä toisena, ja kolmantena vaanii HJK, jolla on lauantaina mahdollisuus nousta ykköseksi vieraskentällä IFK Maarianhaminaa vastaan

FC Lahden 17-vuotias Onni Hänninen iski uransa ensimmäisen maalin miesten kotimaisessa jalkapalloliigassa.

Hännisen osuma 18. minuutilla vei kotijoukkueen 1–0-johtoon AC Oulua vastaan.

Nuoren hyökkääjän potentiaali on ollut tiedossa jo parisen vuotta, sillä Hänninen kävi Unkarissa Ferencvarosin akatemiassa, joskin palasi viime kesänä kotikaupunkiinsa.

Oululaiset kuitenkin pihistivät sarjapisteet, kun vaihtopelaaja Ashley Coffey tasoitti hieman yli tunnin pelin jälkeen ja kymmenen minuuttia myöhemmin Rasmus Karjalainen ratkaisi rangaistuspisteeltä.

Eniten maaleja perjantaina teki turkulainen sarjajumbo FC Inter, jonka alhainen sijoitus tosin johtui vähäisestä ottelumäärästä.

Valkeakosken Haka joutui ottamaan kolme maalia omiin, ja jokaisen niistä syötti Interin keskikenttäpelaaja Tommi Jyry.

Miesten jalkapalloliiga:

FC Lahti–AC Oulu 1–2 (1–0)

Honka–KTP 0–1 (0–1)

VPS–Ilves 0–2 (0–0)

SJK–KuPS 1–0 (0–0)

Inter–Haka 3–0 (1–0)