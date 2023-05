Sulkapallossa ei ole aiemmin nähty yhtä pitkää pallorallia.

Thinaah Muralitharan ja Pearly Tan voittivat hurjan pallorallin. Kuva on perjantain puolivälierästä.

Sulkapallon Malesian Master-turnauksen naisten nelinpelissä koettiin torstaina melkoinen palloralli. Maailmanlistan 11:s pari, Malesian Thinaah Muralitharan–Pearly Tan voitti neljännesvälierässä pallon, jossa sulkapalloa iskettiin peräti 211 kertaa.

The Guardianin mukaan kyseessä on todennäköisesti kaikkien aikojen pisin sulkapallon palloralli. Kansainvälisen sulkapalloliiton mukaan pisin palloralli on aiemmin pelattu viime vuonna Korea Openissa, jossa myös naisten nelinpelissä iskettiin palloa urakalla, 195 kertaa.

Muralitharan ja Tan kohtasivat japanilaisparin Rena Miyaura–Ayako Sakuramoto. 211 lyönnin palloralli kesti yli kolme minuuttia, ja se päättyi Tanin stoppariin, johon Sakuramura ei pystynyt vastaamaan. Kyse ei ollut mistään helposta pallottelusta, vaan siinä iskettiin useita kovia lyöntejä ja haettiin palloa lattianrajasta.

Piste pelattiin kolmannessa erässä, kun tilanne oli malesialaisparille 16–14. Lopulta ottelu päättyi Muralitharanin ja Tanin voittoon luvuin 21–17, 18–21, 21–19.

”Pallorallin voittaminen tuntui kuin otteluvoitolta. Mielestäni myös voitimme selviydyttyämme tästä”, Muralitharan sanoi ottelun jälkeen.

Hän oli pallorallin jälkeen erittäin väsynyt ja teki sen jälkeen taktisen tempun.

”Tarvitsin todella taukoa ja heitin pallon jälkeen mailani, jotta sain sen hakemisella hieman lepoaikaa.”