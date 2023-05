Latvia sai valtavan tuen Tampereelle matkanneilta kannattajiltaan.

Tampere

Latvian maajoukkueen apuvalmentajana jääkiekon MM-kisoissa toimiva Petteri Nummelin antoi täyslaidallisen ottelun päätuomareille sen jälkeen, kun Kanada oli ottanut finaalipaikan 4–2-voitollaan.

Ottelun tuomitsivat Suomen Mikko Kaukokari ja Yhdysvaltojen Sean MacFarlane. Nummelin sanoi toivovansa, että kaksikolle ei enää turnauspelejä anneta.

”Toivottavasti eivät vihellä ainuttakaan peliä tässä turnauksessa. Näin huonoja päiviä ei saa tulla, vaikka kuinka ihmisiä ovatkin. Toivottavasti se oli tässä”, Nummelin sanoi.

Kanada nousi ottelussa kolmannessa erässä maalin takaa-ajoasemasta ohi. Nummelin ei yksilöinyt häntä kuohuttaneita tilanteita, mutta sanoi uskovansa, että tuomarit tajuavat omia virheitään, kun katsovat pelin jälkikäteen.

”En tiedä, olisiko se mihinkään vaikuttanut. Mutta jos ei tässä tuomareille kiukuttele, niin kenelle sitten? Ei tässä ainakaan itseä ruveta hakkaamaan naamaan. Ei niin masentuneita vielä olla”, Nummelin sanoi.

Etenkin ottelun toinen erä oli kuuma, ja jäähyjä vihellettiin yksitoista. Päätöserässä vihellyksiä tuli vain yksi, kun Oskars Batna joutui rangaistusaitioon kolme minuuttia ennen loppua ja Latvian kiri katkesi.

Latvia sai Tampereella valtavan tuen kaupunkiin matkanneilta kannattajiltaan. Vaikka välierätappio oli pettymys, Nummelin uskoi, että mahdollisuus voittaa maan kiekkohistorian ensimmäinen pronssi riittää motivoimaan joukkueen sunnuntain peliin.

”Tuskin kovin moni mietti ennen peliä, että meillä on mahdollisuuksia räpiköidä suurta ja mahtavaa Kanadaa vastaan, joka juuri pisti Suomen laulukuoroon. Toisaalta oltiin 2–1-johdossa toisen erän jälkeen ja hävittiin, joten on huonot fiilikset”, hän sanoi.

Nummelin on ollut Latvian maajoukkueessa apuvalmentajana tämän kauden. Kotikisoista tuli oma vetoapunsa, mutta Nummelin uskoo Latvian olevan muutenkin menossa oikeaan suuntaan.

”Eivät nämä tarinat hetkessä synny. Luulen, että päävalmentaja [Harjis Vitolins] on tehnyt erittäin hyvää työtä. Mitä itse olen huomannut, joukkue on kasvanut joukkueena. Ei ole enää pelkkiä taitavia yksilöitä. Nyt tuntuu, että on oikeasti joukkue. Sen takia vielä ollaan täällä.”

Nummelin on nähnyt kiekkohuuman aiemminkin. Hän on maailmanmestari vuodelta 1995, jolloin Suomi voitti historiansa ensimmäisen MM-kullan ja koko maa sekosi. Valmentajan roolissa koettuna huuma on Nummelinin mukaan erilainen kokemus.

”Valmentajana pystyy vähän kuuntelemaan, mitä ihmiset meluavat. Pelaajana on niin keskittynyt siihen, mitä kaukalossa tapahtuu, että ei sitä kuule.”