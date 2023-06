Pasilassa on ”piilossa” klassinen tiili­rakennus, jossa HS:n toimittaja aluksi yllätti Suomen parhaan

Miten käy, kun Suomen paras petankinpelaaja Mikko Lehti ja HS:n urheilutoimittaja kisaavat Pasilan petankkihallissa. Lehti kertoo myös, mitä kilpapetankki on.

Teräskuula jysähtää hiekkakenttään. Toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes. Seuraa hämmästelyä: johdan ensimmäisen kierroksen jälkeen 1–0.

Laji on petankki ja vastassa on Suomen paras petankinpelaaja Mikko Lehti.

Pelipaikkana on Helsinki Pétanquen halli Pasilassa. Kyse ei ole mistä tahansa hallista, vaan VR:n entisillä veturitalleilla sijaitsevasta jyhkeästä tilasta, jossa on neljä kenttää.

Kauppakeskus Triplan myötä valmistuneiden liikennejärjestelyjen myötä vuoden 1900 molemmin puolin valmistuneet tiilirakennukset ovat myös helpommin saavutettavissa.

Mikko Lehti

Pelaajana Lehti, 40, ei edusta helsinkiläisseuraa vaan Kärkölän Riemukaarta. Lehti on kotoisin Kärkölästä ja siellä lajin harrastaminen alkoi.

”Siellä oli jokin talkoopetankki vuonna 1995. Menin veljen ja isän kanssa. Siitä se sitten lähti.”

Ensikosketus lajiin oli melkoisen vahva.

”Voitimme kisan huoltoasemakuulilla.”

Sen jälkeen Lehti on pitänyt joitain välivuosiakin, mutta muutettuaan pääkaupunkiseudulle pelaaminen muuttui ympärivuotiseksi. Juuri nyt pelaaminen ei ole yhtä tiivistä kuin se kovimmillaan on ollut.

”Kotona 1,5-kuukauden ikäinen lapsi, joten kesä menee vähemmillä heitoilla. Kahdesti viikossa käyn heittämässä.”

Mikko Lehden kuula (vasemmalla) on lähimpänä snadia eli Lehdelle piste.

Toinen heittokierros: Lehti siirtyy 2–1-johtoon. Kolmannella kierroksella tapahtuu uusi yllätys: tasoitan tilanteen. Lehden yritys ampua kuulani ulos radalta epäonnistuu.

Suomen urheilutoimittain liitto valitsi Lehden vuoden 2022 Suomen pentaque-urheilijaksi. Suurin menestys tuli vuonna 2021, kun Lehti yhdessä Marko Jakosen, Olli Sinnemaan ja Tuukka Ylösen kanssa oli voittamassa kolmihenkisten joukkueiden (pelaajaa saa vaihtaa kesken ottelun) MM-pronssia Espanjassa.

”Silloin tuli sellainen mitali, jota tuskin tulee uusittua”, Lehti toteaa vaatimattomasti.

Lehti perustelee kommenttiaan sillä, että MM-kisoissa heitä aliarvioitiin. Lisäksi Suomesta nousu maailman huipulle on haasteellista, sillä lisenssipelaajia on vain 450, joista kaksi kolmasosaa on yli 55-vuotiaita.

”Ei ole kovin mediaseksikäs laji, kuten frisbeegolf. Vetskukisat ovat isoimmat kisat”, Lehti toteaa ikäryhmäasiaan ja nauraa.

Petankin emämaassa Ranskassa lisenssipelaajia on 300 000–400 000 ja miljoonia harrastajia.

Monille petankki onkin laji, jota harrastetaan Pariisin puistoissa. Myös Lehden seuran nimi, Riemukaari, viittaa Pariisiin.

”Juodaan viiniä ja syödään patonkia. Suomessa yhdistetään mökkiin ja känniin”, Lehti tokaisee.

”Kilpapetankki on eri asia kuin mökkipetankki.”

Lehti alkaa päästä vauhtiin. Korkeat asetusheitot putoilevat snadin viereen. Omat heittoni alkavat muistuttaa normaalia tasoani: kuulat menevät lievästi sanottuna kauas snadista.”Hanska”, Lehti sanoo, kun heittoni lipsahtaa kädestä ja jää lyhyeksi. Piste-ero kasvaa kierros kierrokselta.

Asettaja voi heittää kyykystä, jolloin kentän muodot on helpompi lukea.

Kilpapentakissa tyypillisin kilpailumuoto on juuri kolmihenkisten joukkueiden trippeli, jossa jokaisella pelaajalla on oma roolinsa.

Asettaja yrittää saada kuulan mahdollisimman lähelle maalipalloa eli snadia.

Ampuja pyrkii poistamaan vastustajan kuulat.

Joukkueen ratkaisupelaaja on yleensä välipelaaja, jonka pitää pystyä molempiin rooleihin, vaikkapa ratkaisemaan heittovuoro kierreheitolla.

”Olen ollut asettaja, mutta se on ruvennut kääntymään välipelaajan suuntaan”, Lehti kertoo omasta roolistaan.

Yksi kompastuskivi suomalaisille on ampuminen. Lehden mukaan etenkin jos snadi on pidemmällä eli lähempänä kymmentä metriä, tulee ongelmia. Varsinaista syytä tähän Lehti ei osaa sanoa.

”Maailmalla on enemmän kovia kisoja”, Lehti arvelee.

Mikko Lehti pyyhkii kuulan aina ennen heittoa.

Onnistun kaventamaan tilanteen 3–8:aan vai oliko se 3–9:ään... Suoraan sanottuna heittoni vain huononevat – samalla Lehti pudottelee kuuliaan varmasti snadin kulmille. Yritän kerran ampua Lehden kuulan pois snadin vierestä – en osu.

Kun lajissa pelivälineinä ovat teräskuulat, hifistelyä eli viimeisen päälle kalliita varusteita ei luulisi olevan. Kuulissa hifistelyä voi kuitenkin tehdä.

”Kalleimmat kuulat maksavat noin 350 euroa [kolme kuulaa], itse pelaan noin 170 euron kuulilla. Yhdet kuulat kestävät kolmesta neljään vuoteen”, Lehti kertoo.

Kilpakuulat ovat kokonaan terästä, mutta Lehti kertoo yhdestä huijausyrityksestä.

”Jollain saksalaisella oli kuulan sisällä elohopeaa, jotta se pysähtyi helpommin. Kuula laitettiin puoliksi eikä niillä enää heitelty.”

Ottelu päättyy, kun Lehti tyylittelee itselleen tarvittavat kaksi pistettä eli kaksi hänen kuulaansa ovat lähempänä snadia kuin minun. Tappiolukemani ovat 3–13. Muutamia kertoja aiemmin kuulia heitelleelle tulos lienee vähintäänkin kelvollinen.

SM-sekadubbeli- ja trippelikisat 17.–18. kesäkuuta Turussa.

Tässä on loppulukemat ottelusta Ismo Uusitupa–Mikko Lehti.

Helsinki Pétanquen avustus romahti

Koska Helsinki Pétanquen tila Pasilassa VR:n veturitalleilla on melkoisen suuri, vuokrakin on kohtuullisen iso, useita kymmeniä tuhansia euroja vuodessa. Tila on vuokrattu Senaattikiinteistöltä.

Helsinki Pétanque on saanut kaupungilta tuntuvaa avustusta, noin 30 000 euroa, mutta tälle vuodelle avustus putosi kolmannekseen, noin 10 000 euroon.

Helsinki Pétanque valitti kulttuuri- ja vapaalautakunnan liikuntajaoksen päätöksestä, mutta lautakunta hylkäsi valituksen.

Helsingin kulttuuri- ja liikuntalautakunnan mukaan Helsinki Pétanquen nyt saama avustus on tämän vuoden avustuskriteerien mukainen. Lautakunnan mukaan seuralle on myönnetty aiemmin liikaa avustusta, mutta sitä ei peritä takaisin.

Aiemmin vuokran ja avustuksen välinen ero on katettu jäsenmaksuilla. Jäseniä on noin 170–180, mutta aktiivisten pelaajien määrä on 93 (85 aikuista ja kahdeksan junioria).

Miten vuokra nyt hoidetaan?

”Se on hyvä kysymys”, vastaa Mikko Lehti, joka on myös Helsinki Pétanquen sihteeri.

Fakta Näin petankkia pelataan Snadi pitää heittää 6–10 metrin päähän heittoympyrästä. Mikko Lehti mittasi askelilla heiton pituuden. Petankkia pelataan 1–3 hengen joukkueilla. Singelissä ja duppelissa jokaisella pelaajalla on kolme kuulaa, trippelissä kaksi.

Aloittaja tekee hiekkaan 35–50 sentin heittoympyrän ja heittää snadin 6–10 metrin päähän siten, että se on vähintään metrin kaikista esteistä.

Seuraavaksi aloittaja heittää kuulan mahdollisimman lähelle snadia.

Seuraavaksi toisen joukkueen heittäjä pyrkii pääsemään lähemmäksi snadia kuin aloittaja. Jos kyse on trippelistä, heittovuorossa on seuraavaksi kolmannen joukkueen pelaaja.

Tämän jälkeen heittovuoro on joukkueella, jonka kuula ei ole lähimpänä snadia. Jos lopuksi lähimpänä snadia olevalla joukkueella on kuulia jäljellä, se heittää vielä loput kuulat pyrkien saamaan lisäpisteitä.

Kierroksen pisteet saa joukkue, jonka kuula on lähimpänä snadia. Joukkue saa niin monta pistettä, kuin heidän kuuliaan on lähimpänä snadia.

Pisteet saanut joukkue jatkaa peliä siltä paikalta, mihin edellinen kierros päättyi. Pelin voittoon vaaditaan 13 pistettä. Lähde: Suomen Pétanqueliitto.