Latvia sai uuden kansallissankarin Tampereen MM-trillerissä. Kaksi maalia tehnyttä Kristiāns Rubīnsia odotti pronssijuhlien keskellä dopingtesti.

Tampere

Vilpitöntä, lähes alkukantaista riemua. Hämmennystä. Kiitollisuutta. Helpotusta. Isoja tunteita.

Tätä kaikkea näkyi Nokia-areenan uumenissa, kun Latvian pelaajat saapuivat historialliset MM-pronssimitalit kaulassa haastattelualueelle.

Latvia voitti sunnuntain dramaattisessa MM-pronssitrillerissä Yhdysvallat 4–3, ja juhlii maansa ensimmäistä MM-mitalia.

”Luulen, että tässä menee vähän aikaan ennen kuin ymmärrämme, mitä juuri teimme. Tämä on aivan uskomatonta”, haki sanojaan voittomaalin tehnyt puolustaja Kristiāns Rubīns.

”Emme missään vaiheessa epäilleet itseämme. Uskoimme koko ajan, että voimme voittaa ja saavuttaa jotain suurta, mutta kun vihdoin mitali pujotetaan kaulaan, sitä tunnetta on vaikea kuvailla.”

”Olo on ennen kaikkea kiitollinen”, Rubīns tunnelmoi.

Latvian matka tuoreeksi MM-mitalistiksi ei ollut helppo.

Tämän kevään turnaukseen mahtui vaikeita hetkiä, mutta ratkaisupeleissä Latvia pystyi nousemaan kerta toisensa jälkeen voittajaksi.

Näin tapahtui myös pronssipelissä. Latvia oli maalin tappiolla vielä kuusi minuuttia ennen kolmannen erän loppua. Sitten esiin astui Rubīns, jonka tarkka viivalaukaus painui Yhdysvaltojen maaliin ajassa 54.21.

Jatkoajalla sama mies nousi Latvian juhlituimmaksi sankariksi, kun Rubīns, 25, sinetöi satumaisen pelinsä iskemällä voittomaalin ajassa 61.22.

”En pidä itseäni minään kansallissankarina. Joukkuekaverit tekivät paljon hommia. Maalia ennen [kapteeni] Kaspars Daugaviņš teki vahvan esityön, ja minun piti vain panna kiekko sisään”, Rubīns vähätteli panostaan.

Kristians Rubins (oik.) upotti voittomaalin jatkoajan alussa.

Osuvasti voittomaalin iski pelaaja, jolla on ollut omat vaikeat hetkensä. AHL:ssä tällä kaudella kahta eri seuraa edustanut Rubīns nousi Latvian kokoonpanoon vasta alkulohkon viimeisessä pelissä Sveitsiä vastaan.

MM-turnauksen neljännessä pelissä rävähti, kun Rubīns iski turnauksen ainoat pisteensä (2+0) ratkaisevilla hetkillä.

”Minun pitää kiittää muita jätkiä, että pelasivat meidät tähän pisteeseen. Nostan hattua jätkille. Kun pääsin pelaamaan, yritin vain auttaa parhaani mukaan.”

Latvian riemulla ei ollut rajoja voittomaalin jälkeen.

Tämän kevään pronssipeli jää historiaan yhtenä kaikkien aikojen hurmoksellisimmista MM-peleistä. Nokia-areena muuttui latvialaisfanien hornankattilaksi, jossa meininki oli infernaalinen alusta loppuun.

Rubīnsin mukaan joukkue sai äärettömän paljon lisää virtaa intohimoisista faneistaan, joita matkusti Tampereelle puolivälierävoiton jälkeen tuhansia.

”Se on ihan hullua. Fanimme ovat uskomattomia. He tulivat Riiasta asti Tampereelle, vaikka heillä oli vain pari päivää aikaa tulla tänne. He valtasivat areenan. Ilman heitä emme olisi tässä. Se on ihan varma”, Rubīns linjasi.

”Kun USA teki kolmannen maalin, silti kannustus oli valtavaa. Kuulimme faniemme kannustuksen, mikä antoi meille lisää energiaa.”

Sunnuntaista 28.5.2023 tuli kertaheitolla Latvian kiekkoilun merkkipäivä.

”Tämä merkitsee kaikkea. Niin meille pelaajille, faneillemme kuin koko maallemme. On kunnia olla osa joukkuetta, joka tekee historiaa. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta ja iloinen, että asiat menivät kuin menivät”, Rubīns hymyili leveästi.

Kaikesta näki, että nämä pronssijuhlat jatkuvat vielä pitkään.

Historiallinen mitali on merkittävä asia koko Latvian jääkiekkoilulle. Pronssijuhlia ei kuitata pelkällä yhteisillallisella joukkueen kesken.

”Ilmeisesti minun pitää mennä ensiksi dopingtestiin, joten en tiedä miten tästä eteenpäin”, Rubīns naurahti.

Onnistuneen näytteen annon jälkeen Rubīnsia ja muuta Latvian sankarijoukkoja odottanee melkoiset kansanjuhlat – viimeistään Riiassa.

”Kotona odottavat varmasti isot juhlat. On siistiä päästä yhdessä juhlimaan tätä saavutusta.”