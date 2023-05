Leijonien legendaarinen kultavalmentaja Curt Lindström saapui Suomeen – ehkä viimeisen kerran.

Tampere

MM-finaalipäivänä sunnuntaina Tampereella järjestettiin kansainvälisen kiekkoliiton aatelointitilaisuus. Kunniagalleriaan nimettiin Kalervo Kummola. Hyvän ystävänsä saavutusta oli paikan päälle saapunut seuraamaan myös Curt Lindström, 82.

”Rakastan olla täällä. Suomesta on niin paljon muistoja”, Lindström tunnelmoi Sanomille.

Kyseessä saattaa olla viimeinen kerta, kun vuoden 1995 legendaarinen kultavalmentaja vierailee Suomessa.

Lindström sairastaa harvinaista hermostosairautta, polyneuropatiaa, joka vie hiljalleen liikuntakyvyn.

Tampereella ”Curren” käveleminen oli vaikean näköistä. Hän liikkui hitaasti kävelykepin kanssa.

”Minulla on vaikeuksia kävellä, koska toinen jalkani on poissa pelistä. Se tekee elämästäni hieman hankalaa. Mutta muuten terveyteni on hyvä.”

”Mieleni ja pääni toimii hyvin. Elämäni on siltä osin oikein kunnossa. Olen iloinen kaikesta elämässäni.”

Myös näön kanssa Lindströmillä on alkanut olla hieman ongelmia.

”Mutta olenhan minä jo 82-vuotias”, hän naurahtaa.

Lindström oli jo lauantaina seuraamassa MM-välieriä Nokia-areenassa.

Kuten Lindström itsekin sanoi, hän on mieleltään yhä oikein terävässä kunnossa. Legenda rupattelee rennosti kävelykeppiinsä nojaten.

Hän arvelee olevansa nyt Suomessa viimeistä kertaa ainakin jääkiekon MM-kisojen merkeissä. Mutta muuten viimeiseksi visiitiksi ”toiseen kotimaahansa” hän ei tätä vielä lukitse.

”Ei koskaan tiedä. Jokainen kerta voi lopulta olla se viimeinen kerta”, Lindström pohtii filosofisesti.

”Totta kai haluan vielä käydä vastaisuudessakin Suomessa, jos tunnen oloni hyväksi. Mutta kaikki matkustamiseen liittyvä on tänä päivänä aika raskasta. Automatkat, odottelu, lentäminen, kävely joka paikkaan...”

Apuvalmentaja Hannu Aravirta, päävalmentaja Curt Lindström ja kultakapteeni Timo Jutila ”pojan” kanssa lentokentällä 8. toukokuuta 1995.

Lindström asuu puolisonsa kanssa puolet vuodesta Thaimaassa, puolet Ruotsissa. Sinne hän saapui toukokuun alussa.

Tämän viikonlopun matka Tampereelle oli Lindströmille tärkeä. Hän pääsi tapaamaan rakkaat ystävänsä Kummolan ja Hannu Aravirran.

”Nämä miehet ovat minulle tärkeitä. Samoin Heikki Riihiranta. Pidämme yhteyttä.”

Lindströmin ja Kummolan yhteys käy helposti selväksi, kun kaksikko pääsee rupattelemaan aatelointiseremonian jälkeen.

”Min bästa kompis”, Lindström huokaa taputellessaan toveriaan olalle ja poseeratessaan yhteiskuvaa varten.

Kalervo Kummolalla ja Curt Lindströmillä oli lämmin kohtaaminen.

Lindström toimi Suomen maajoukkueen päävalmentaja neljän kauden ajan vuosina 1993–97.

”Kummola avasi minulle oven Suomeen.”

”Tapasimme silloin aikoinaan Saksassa yökerhon terassilla. Joimme muutaman oluen ja juttelimme. Kale kysyi, haluaisinko tulla Suomeen töihin. En miettinyt minuuttiakaan.”

Sen jälkeen järjestettiin tapaaminen Arlandan lentokentällä.

”Ja lopullinen päätös tehtiin Turun lähistöllä Neste-nimisellä huoltoasemalla. Koska Kai Hietarinta oli myös siellä”, Lindström muistelee.

Tampereella Lindströmin sormessa kimaltelee komea kultainen sormus. Kun sitä katsoo lähempää, se paljastuu vuoden 1995 mestaruussormukseksi.

”Laitan tämän sormeen aina kun tulen Suomeen”, Lindström kertoo.

Kyseinen vuosi mullisti Lindströmin elämän monella tavalla. Vielä tänäkin päivänä, 28 vuotta myöhemmin, Lindström tunnistetaan Suomessa.

”Joka paikassa!”

”Kun menin juuri Tukholman lentokentälle, yksi suomalainen tuli luokseni onnittelemaan ja kiittämään vuodesta 1995”, Lindström hymyilee.

Lindströmin sormessa kimaltelee mestaruussormus vuosimallia 1995.