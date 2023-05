Marcus Ericsson ei onnistunut ottamaan toista peräkkäistä voittoaan Indy 500 -kilpailussa.

Yhdysvaltojen autourheilusarja Indycarin klassikkokilpailu Indianapolis 500 ajettiin sunnuntaina, ja kilpailuun saatiin varsin dramaattinen päätös.

Indy 500:ssa ajetaan nimensä mukaisesti 500 mailia. 2,5 mailin mittainen ovaali Indianapolis Motor Speedway -rata kierretään 200 kertaa, ja sunnuntain kilpailussa loppukierroksista ei ilman kisan keskeyttämisiä selvitty.

Ruotsalainen Marcus Ericsson tavoitteli toista peräkkäistä voittoaan Indy 500:ssa, ja hän pääsi usein uusintalähtöjen jälkeen radalle ensimmäisenä, kun kilpailua oli jäljellä vain yksi kierros.

Ericsson ei kuitenkaan onnistunut pitämään kärkipaikkaansa, vaan Josef Newgarden ohitti hänet ja ajoi niukkaan voittoon.

Ericsson oli kilpailun jälkeen pettynyt kakkossijaansa ja vielä enemmän kilpailun tuomariston toimintaan.

Hänen mielestään kuljettajia ei olisi pitänyt päästää ajamaan kilpaa vain yhtä kierrosta, vaan maaliin olisi pitänyt tulla keskeytyshetkellä vallinneessa järjestyksessä.

”Mielestäni se oli epäreilu päätös kisalle”, Ericsson totesi Racer-sivuston mukaan kisan jälkeen.

”Ei ole turvallista alkaa ajaa kilpaa kylmillä renkailla, kun puolet autoista on vasta pääsemässä radalle meidän jo ajaessa täysillä. Mielestäni tämä ei ollut oikea tapa päättää kilpailu.”

Marcus Ericsson joutui pettymään klassikkokilpailussa.

Ericssonin näkemys ei saanut vastakaikua muissa Racerin haastattelemissa kuljettajissa. 16. sijoittunut Tony Kanaan piti tuomariston päätöstä oikeana.

”Meidän pitää ajatella show’ta. Suurimmat valitukset ovat tulleet siitä, kun maaliin on ajettu [ohituksen kieltävillä] keltaisilla lipuilla”, Kanaan totesi.

”Minä voitin [vuonna 2013] keltaisilla lipuilla, ja kaikki inhosivat sitä. Minun on toki helppo sanoa näin, en ole Ericssonin kengissä.”

Kolmanneksi sijoittunut Santino Ferrucci oli samaa mieltä Kanaanin kanssa.

”Minua ei haittaa se, mitä Indycar teki. Marcuksella on hieman eri mielipide, mikä on täysin ok, sillä hän jäi toiseksi”, Ferrucci sanoi.

