Emily Bridges ei pitänyt Britannian pyöräilyliiton linjauksesta.

Britannian pyöräilyliitto BC ei jatkossa salli transsukupuolisten naisten osallistuvan naisten pyöräilykisoihin, liitto kertoi perjantaisessa tiedotteessaan.

Liitto perusteli päätöstä tasapuolisen kilpailuasetelman nimissä. Liitto vetosi tutkimustuloksiin, jotka osoittavat murrosiän jälkeen sukupuolta korjanneiden transnaisten saavan epäreilua kilpailuetua testosteronitasojen laskemisesta huolimatta.

Tulevaisuudessa maan kilpailuissa on kaksi sarjaa: avoin ja naiset. Naisten sarjaan saavat osallistua syntymässä tytöiksi määritellyt naiset sekä transmiehet, jotka eivät ole aloittaneet hormonihoitoja.

Muutokset astuvat liiton mukaan voimaan tämän vuoden puolella, mutta tarkka ajankohta on vielä hämärän peitossa.

Kaikkia lajin mahtimaan päättävän elimen tuore päätös ei miellyttänyt.

Britannian tunnetuin transsukupuolinen pyöräilijä Emily Bridges ruoti liiton päätöstä voimakkaasti.

”Tämä on väkivaltaa”, hän puhisi sosiaalisessa mediassa pyöräilysivusto Cycling Weeklyn mukaan.

Julkaisun mukaan Bridges vihjaili, että Britannian hallitus ihailisi yhdysvaltalaista äärioikeistolaista presidenttiehdokasta Ron DeSantisia, joka on Bridgesin mukaan tunnettu transvastaisesta politiikasta.

”Britannian pyöräilyliitto tukee tätä. He yrittävät tuhota meidät.”

”Liitto on rikkinäinen organisaatio. Kilpailu kuolee, eivätkä he tee muuta kuin keräävät sponsorirahaa öljy-yhtiöiltä ja käyvät kulttuurisotaa. He eivät välitä urheilun monimuotoisuudesta. Pyöräily on edelleen yksi valkoisimmista ja heterovaltaisimmista urheilulajeista”, Bridges jatkoi.