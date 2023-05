Maurico Pochettino on Chelsean uusi päävalmentaja.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pettymyskauden pelannut Chelsea julkisti maanantaina uuden päävalmentajansa.

Ohjat lontoolaisseurassa ottaa argentiinalainen Mauricio Pochettino, jonka sopimus on kaksivuotinen ja sisältää lisäksi yhden vuoden jatko-option.

Pochettinolla, 51, on aiempaa valioliigakokemusta Tottenhamista vuosilta 2014–20 ja Southamptonista 2012–14.

Hän johdatti Tottenhamin sarjan kärkiviisikkoon viidellä peräkkäisellä kaudella, parhaimpana sijoituksena oli kauden 2016–17 kakkossija.

Pochettino valmensi valioliigapestejään ennen Espanjan liigan Espanyolia. Viimeksi hän luotsasi ranskalaisjätti PSG:tä, jossa työt päättyivät kauteen 2021–22.

”Mauricio on maailmanluokan valmentaja, jolla on upeat uratilastot. Hän on voittava valmentaja, joka on työskennellyt korkeimmilla tasoilla, eri sarjoissa ja eri kielillä”, Chelsea julisti.

Seuran mukaan Pochettino oli seuran ykkösvaihtoehto ja ainoa, jota pestiin haastateltiin.

Chelsea jäi päättyneellä kaudella 12:nneksi Valioliigassa.

Thomas Tuchel ja Graham Potter saivat kauden mittaan potkut, ja loppukauden ajan joukkuetta valmensi väliaikaispestillä Frank Lampard.